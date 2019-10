25-Jähriger tötete in Kitzbühel Ex-Freundin und Familie

Kitzbühel - Aus Eifersucht hat ein 25-jähriger Einheimischer in den frühen Sonntagmorgenstunden in dem bekannten Tiroler Wintersportort Kitzbühel fünf Menschen getötet. Er erschoss seine 19-jährige Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder und ihren neuen Freund. Der Verdächtige dürfte mit dem Ende der Beziehung nicht klar gekommen sein. Er stellte sich anschließend selbst und legte ein Geständnis ab.

Van der Bellen erteilt Kurz Regierungsbildungsauftrag

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen. Für 10.00 Uhr ist ein Gespräch in der Hofburg geplant. Im Anschluss erfolgt der Regierungsbildungsauftrag. Noch offen ist, wann Kurz dann die anderen Parteiobleute treffen wird. Dazu will sich die ÖVP erst nach dem offiziellen Auftrag äußern. Fix ist, dass die Treffen in der Reihenfolge der Stärke der Parteien im Nationalrat erfolgen werden.

Rendi-Wagner: "Müssen SPÖ radikal neu denken"

Wien - SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Sonntag an die SPÖ-Mitglieder und -Unterstützer appelliert, den geplanten innerparteilichen Reformprozess gemeinsam zu bestreiten. "Wir müssen die SPÖ neu denken", sagte die Parteichefin in einem am Sonntagnachmittag auf Facebook veröffentlichten Video. Das Nationalratswahl-Ergebnis sei ein "Alarmsignal" gewesen, das man ernst nehmen müsse. Als sie am Wahlabend gesagt hatte "die Richtung stimmt", habe sie "natürlich" nicht das Wahlergebnis gemeint, sondern, dass sie fest davon überzeugt sei, "dass wir für die richtige Sache kämpfen".

Sieg für Sozialisten in Portugal, aber keine "Absolute"

Lissabon - Anders als in anderen EU-Ländern sind die Sozialisten in Portugal weiter stark. Die Regierungspartei errang bei der Parlamentswahl im früheren Euro-Krisenland offenbar einen klaren Sieg. Nach einer als sehr zuverlässig geltenden Prognose des staatlichen TV-Senders "RTP" erhielt die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident Ant�nio Costa 34 bis 39 Prozent der Stimmen. Die stärkste Oppositionskraft, die konservativen Sozialdemokraten (PSD), kam nach der "RTP"-Prognose auf 27 bis 31 Prozent. Rechtspopulistische Parteien und Bewegungen spielen in Portugal, anders als in den meisten Ländern Europas, keine Rolle.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei vorgezogener Kosovo-Wahl

Prishtina (Pristina) - Bei der Parlamentswahl im Kosovo hat sich am Sonntagabend ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 abgezeichnet. Laut Exit Polls lagen die liberalkonservative Demokratische Liga des Kosovo (LDK) und die linksnationalistische Bewegung "Vetevendosje" ("Selbstbestimmung") mit je rund 30 Prozent der Stimmen voran. Die bisher an der Regierung beteiligte PDK (Demokratische Partei) war Dritte (22 Prozent). Verlässliche Ergebnisse des Urnengangs wurden erst für Montag erwartet, die Koalitionsverhandlungen könnten sich über Wochen hinziehen.

Nordkorea schließt vorerst weitere Atomgespräche mit USA aus

Pjöngjang - Nordkorea schließt weitere Verhandlungen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm vorerst aus. Einen Tag nach der Beendigung von gut acht Stunden langen Arbeitsgesprächen zwischen beiden Seiten in Schweden warf das Außenministerium in Pjöngjang den USA am Sonntag eine "feindselige Politik" vor. Nordkorea wolle nicht weiter verhandeln, solange die USA keine "praktischen Maßnahmen" ergriffen, um sich von ihrer feindseligen Politik zurückzuziehen, hieß es.

Demonstranten in Hongkong widersetzten sich Vermummungsverbot

Hongkong - Zehntausende Demonstranten haben am Sonntag die Proteste der Demokratiebewegung in Hongkong fortgesetzt und sich dabei dem kurzfristig verhängten Vermummungsverbot widersetzt. Bei strömendem Regen kamen die Demonstranten zu nicht genehmigten Kundgebungen zusammen, bei denen viele von ihnen Masken und Regenschirme trugen. Vielerorts setzte die Polizei Tränengas und Schlagstöcke ein.

Medizin-Nobelpreisträger werden bekannt gegeben

Stockholm/Wien - Mit der Bekanntgabe des diesjährigen Nobelpreisträgers für Physiologie oder Medizin eröffnet das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm die Nobelpreis-Woche. Die Auszeichnung ist wie im Vorjahr mit neun Millionen Schwedischen Kronen (8,26 Mio. Euro) dotiert. Im Vorjahr ging der Preis an den US-Forscher James Allison und seinen japanischen Kollegen Tasuku Honjo. Sie wurden für Entdeckungen ausgezeichnet, die zur modernen Immuntherapie gegen Krebserkrankungen geführt haben.

(Schluss) grh/ral