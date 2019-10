Rendi-Wagner und Hofer eröffnen ÖVP-Sondierungsgespräche

Wien - Am Dienstag startet ÖVP-Chef Sebastian Kurz erste Sondierungsgespräche für mögliche Koalitionsverhandlungen. Nachdem er am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen offiziell mit der Regierungsbildung betraut worden war, lud Kurz die ersten Parteichefs zu Gesprächen ein. Den Anfang macht am Vormittag SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, am Nachmittag wird FPÖ-Chef Norbert Hofer erwartet. Die Vier-Augen-Gespräche finden im Winterpalais in der Himmelpfortgasse statt.

Zwei Todesopfer bei Wohnhausbrand in Neufeld an der Leitha

Neufeld an der Leitha - Ein Brand in einem Mehrparteienhaus in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat in der Nacht auf Dienstag zwei Todesopfer gefordert. Nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland fanden Einsatzkräfte zwei reglose männliche Personen vor und brachten sie ins Freie. Beide starben noch vor Ort. Die Brandursache war vorerst unbekannt. Ermittlungen wurden bereits aufgenommen.

Trumps Republikaner wollen Syrien-Beschluss nicht hinnehmen

Idlib - Mit dem Abzug amerikanischer Soldaten aus Nordsyrien hat US-Präsident Donald Trump eine Welle der Empörung ausgelöst. Auch und gerade aus den Reihen seiner Republikaner kam ungewöhnlich heftige Kritik. Führende Republikaner warfen ihm vor, die Kurdenmilizen in Nordsyrien im Stich zu lassen und damit ihr Leben angesichts einer erwarteten türkischen Militäroffensive aufs Spiel zu setzen. Trump verteidigte seinen Vorstoß und drohte zugleich der türkischen Regierung mit schweren Konsequenzen, sollte sie inhuman handeln. Ankara bekräftigte, für eine Operation in Nordsyrien bereit zu sein.

EU-Parlamentspräsident wegen Brexit-Streit bei Boris Johnson

London/Berlin - Auf der Suche nach einer Lösung im Brexit-Streit reist EU-Parlamentspräsident David Sassoli am Dienstag nach London zu Premier Boris Johnson. Am frühen Abend beraten die beiden Politiker, wie vor dem für Ende Oktober geplanten britischen EU-Austritt eine Einigung gefunden werden könnte. In London tagt zudem das britische Unterhaus zum letzten Mal, bevor es in Zwangspause geht. Irland will unterdessen mit einem Brexit-Haushalt die Folgen eines möglichen ungeregelten britischen EU-Ausstiegs auffangen.

EU berät Verteilung von im Mittelmeer geretteten Migranten

Luxemburg/Wien - Am Dienstag kommen die EU-Innenminister in Luxemburg zusammen. Dabei stehen mehrere Themen auf dem Programm - vor allem aber der Dauerbrenner in der EU der vergangenen Jahre: die Migration, die Seenotrettung und ein Aufteilungsschlüssel für Asylsuchende. Österreich stand der EU-weiten Verteilung von Flüchtlingen bisher ablehnend gegenüber.

Mann fuhr mit gestohlenem Lastwagen in Autos: Neun Verletzte

Limburg - Mit einem gestohlenen schweren Lastwagen ist ein Mann am Montagabend in der Innenstadt von Limburg im deutschen Bundesland Hessen auf mehrere Autos aufgefahren und hat neun Menschen verletzt. Der Diebstahl passierte laut Polizei in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes. Der Mann am Steuer des Lkw wurde festgenommen, auch er trug bei der Kollision an einer Ampelkreuzung Verletzungen davon. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen und warnte vor Spekulationen.

Physik-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm/Wien - Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik werden am Dienstag von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist wie im Vorjahr mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Mordprozess nach Bluttat an 16-Jähriger in Steyr

Steyr - Ein Jugendlicher, der im Dezember des Vorjahres seine Freundin erstochen haben soll, muss sich ab Dienstag im Landesgericht Steyr wegen Mordes verantworten. Der damals 17-jährige Afghane war nach dem Messerstich geflüchtet. Mutter und Schwester der 16-Jährigen fanden das Mädchen erst in der folgenden Nacht, zu dem Zeitpunkt war es bereits verblutet. Ein Urteil ist für Mittwoch geplant.

(Schluss) apo/ck/mas