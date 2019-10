FPÖ vorerst aus Koalitionsrennen und auf Oppositionskurs

Wien - Nach der ersten Sondierungsrunde der mit der Regierungsbildung beauftragten ÖVP mit SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen sind die Freiheitlichen vorerst aus dem Koalitionsrennen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sagte der APA nach dem Start der Gespräche mit den anderen Parlamentsparteien, dass er die freiheitliche Entscheidung in Richtung Oppositionskurs "respektiere". FPÖ-Chef Norbert Hofer hatte zuletzt wiederholt erklärt, dass das schlechte Abschneiden der Freiheitlichen nicht als Regierungsauftrag zu sehen sei. Sollte eine Regierungsbildung jedoch scheitern, werde man die Situation neu bewerten, so Hofer nach dem Treffen mit Kurz.

SPÖ und Grüne bringen "Schuldenbremse" im Bundesrat zu Fall

Wien - Die Behandlung der "Schuldenbremse" wird dem Bundesrat am Donnerstag eine für Sitzungen der Länderkammer ungewöhnlich hohe mediale Aufmerksamkeit bescheren. Denn SPÖ und Grüne haben angekündigt, der Verankerung der Schuldenbremse in der Verfassung nicht zuzustimmen. Die von ÖVP, FPÖ und NEOS im Nationalrat beschlossene Regelung wird damit zu Fall gebracht. Insgesamt stehen in der Sitzung des Bundesrats 17 Gesetzesbeschlüsse des Nationalrats auf der Tagesordnung.

US-Präsident verteidigte Truppenabzug aus Nordsyrien

Tall Abyad/Akcakale/Washington - Mit einem gewagten historischen Vergleich hat US-Präsident Donald Trump den Abzug von US-Soldaten aus Nordsyrien verteidigt: Die jetzt von einer türkischen Militäroffensive betroffenen Kurden hätten die USA schließlich nicht im Zweiten Weltkrieg und bei der Alliierten-Landung in der Normandie 1944 unterstützt. "Sie haben uns nicht im Zweiten Weltkrieg geholfen, sie haben uns beispielsweise nicht mit der Normandie geholfen", sagte Trump am Mittwoch in Washington. Die Kurden würden vielmehr für "ihr Land" kämpfen. Unterdessen übernahm das US-Militär mehrere Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) aus den Händen der Kurdenmilizen.

Seehofer will über Ermittlungsstand in Halle informieren

Halle - Nach dem gescheiterten Anschlag auf eine Synagoge in Halle/Saale und der Tötung von zwei Menschen durch einen schwerbewaffneten Täter soll der deutsche Innenminister Horst Seehofer am Donnerstag über den Ermittlungsstand informieren. Ungeklärt ist bisher unter anderem die Identität der beiden Opfer. Unbestätigt ist auch, ob ein im Internet aufgetauchtes Bekennervideo und ein angebliches "Manifest" tatsächlich vom mutmaßlichen Täter stammen. Der Zentralrat der Juden erhebt inzwischen schwere Vorwürfe gegen die Polizei.

Labour zu Neuwahlen am 26. November bereit

London - Die britische Labour-Opposition will nach einem Medienbericht Neuwahlen am 26. November unterstützen, sollte es nicht zu einem Brexit bis Ende des Monats kommen. Labour werde einer Auflösung des Parlaments zustimmen, wenn Premierminister Boris Johnson dies vorschlagen sollte, berichtete die Zeitung "The Sun" ohne Angaben von Quellen. Johnson pocht darauf, sein Land spätestens zum 31. Oktober aus der EU zu führen. Bisher zeichnet sich keine Einigung in dem Streit über einen Brexit-Vertrag ab. Zuletzt widersprachen EU-Diplomaten Berichten über Zugeständnisse an Johnson.

Stärkerer Andrang und Ungleichheiten bei AHS-Zugang

Wien - Der Wechselwunsch sowie die Übertrittsraten von Volksschulen an die AHS-Unterstufe sind seit 2006 gestiegen. Die sozialen Ungleichheiten beim Zugang zu den höheren Schulen bestehen aber im Wesentlichen weiter. Zu diesem Schluss kommt der neue Sammelband "Lesekompetenz der 10-Jährigen im Trend - Vertiefende Analysen zu PIRLS" des Bundesinstituts für Bildungsforschung (Bifie). Dabei stellten die Bildungsforscher Michael Bruneforth, Iris Höller und Katrin Widauer etwa fest, dass 2016 Schüler mit gleicher Leseleistung und gleicher Deutschnote wie 2006 häufiger in eine AHS übertraten als zehn Jahre davor. "Dies legt den Schluss nahe, dass zum einen die Beliebtheit der AHS angestiegen ist und gleichzeitig die Leistungs- und Notenschwellen gesunken sind."

Literaturnobelpreis wird zweifach vergeben

Stockholm - Am Donnerstag wird die Schwedische Akademie in Stockholm gleich zwei Literaturnobelpreise vergeben - jenen für das Jahr 2018, als der Preis nach Querelen innerhalb der Akademie ausgesetzt wurde, und für 2019. Die beiden Nachfolger von Kazuo Ishiguro (2017) werden um 13 Uhr gleichzeitig bekanntgegeben. Das Preisgeld beträgt neun Millionen schwedische Kronen (ca. 831.000 Euro). Geht es nach den Wettquoten, haben heuer vor allem Frauen eine Chance. Beim britischen Wettanbieter Nicerodds standen zuletzt unter anderem die kanadische Dichterin Anne Carson und ihre aus Guadeloupe stammende Kollegin Maryse Cond� hoch im Kurs.

