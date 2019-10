Peter Handke erhält Literaturnobelpreis 2019

Stockholm - Der österreichische Schriftsteller Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis 2019. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag in Stockholm bekannt. Die prestigeträchtige Auszeichnung ist mit jeweils neun Millionen schwedischen Kronen (ca. 831.000 Euro) dotiert. Er erhält den Preis "für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifizität der menschlichen Erfahrung untersucht", so die Akademie. Heuer wurden erstmals zwei Literaturnobelpreisträger bekanntgegeben. Der Preis für das Jahr 2018 geht an die polnische Autorin Olga Tokarczuk.

FPÖ verabschiedet sich vorerst von Sondierungsgesprächen

Wien - Die FPÖ will vorerst nicht für weitere Sondierungsgespräche mit der ÖVP zur Verfügung stehen. Dies erklärte ein Parteisprecher am Donnerstag gegenüber der APA. FPÖ-Chef Norbert Hofer warnte zuvor vor einer "Linkswende in türkisem Mantel". Österreich stehe offenbar vor einer schwarz-grünen Koalition auf Bundesebene, erklärte Hofer. Die ersten Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien "in größerer Runde" sollen ab kommendem Mittwoch stattfinden, teilte ÖVP-Chef Sebastian Kurz indes mit.

SPÖ und Grüne bringen "Schuldenbremse" im Bundesrat zu Fall

Wien - Die Behandlung der "Schuldenbremse" wird dem Bundesrat am Donnerstag eine für Sitzungen der Länderkammer ungewöhnlich hohe mediale Aufmerksamkeit bescheren. Denn SPÖ und Grüne haben angekündigt, der Verankerung der Schuldenbremse in der Verfassung nicht zuzustimmen. Die von ÖVP, FPÖ und NEOS im Nationalrat beschlossene Regelung wird damit zu Fall gebracht. Insgesamt stehen in der Sitzung des Bundesrats 17 Gesetzesbeschlüsse des Nationalrats auf der Tagesordnung.

EU-Kommission klagt erneut gegen polnische Justizreform

Warschau/Brüssel - Kurz vor der Parlamentswahl in Polen startet die EU-Kommission eine weitere Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gegen die Justizreformen der rechtskonservativen Regierung in Warschau. Die Klage richtet sich gegen die neuen Regeln für Disziplinarmaßnahmen gegen Richter, wie die Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Das Regelwerk untergrabe die Unabhängigkeit polnischer Richter, der nötige Schutz vor politischer Kontrolle sei nicht gewährleistet.

Erdogan droht EU bei Kritik mit Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge

Tall Abyad/Akcakale/Washington - Angesichts der Kritik der Europäer an der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den EU-Staaten gedroht, die Grenzen für syrische Flüchtlinge zu öffnen. "Hey EU, wach auf! Ich sage erneut: Wenn ihr unsere Operation als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach: Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Menschen werden zu euch kommen", sagte Erdogan am Donnerstag in Ankara.

Bundesanwaltschaft will über Ermittlungsstand in Halle informieren

Halle - Die deutsche Bundesanwaltschaft will am Donnerstagnachmittag über Ermittlungsergebnisse nach dem mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Anschlag mit zwei Toten auf die Synagoge in Halle informieren. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft bestätigte indes die Identität des Tatverdächtigen. Es handle sich um den 27-Jährigen. Der mutmaßliche Täter soll noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mandatsannahme von Philippa Strache noch nicht fix

Wien - Das Tauziehen um das Nationalratsmandat von Philippa Strache ist offenbar noch nicht ausgestanden. Die Gattin von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache hat am Donnerstag angekündigt, bis zur Sitzung der Bundeswahlbehörde am 16. Oktober noch zu überlegen, ob sie das Mandat annehmen wird. Zudem beklagt sie das "diffamierende Verhalten" der vergangenen Tage. Die Gattin des früheren FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache betont außerdem, zu keinem Zeitpunkt Spesen gegenüber der FPÖ abgerechnet oder sich auf Kosten der Partei privat bereichert zu haben.

Drei Schwerverletzte nach Explosion in Oberösterreich

Hörsching - Bei einer Explosion in einem Entsorgungsbetrieb in Hörsching (Bezirk Linz-Land) sind am Donnerstag neun Personen verletzt worden. Drei Schwerverletzte wurden zur Versorgung ihrer Brandwunden mit Hubschraubern in Kliniken in München, Wien und Linz geflogen. Ein Großaufgebot von rund 250 Feuerwehr-Mitgliedern ging u.a. mit Spezialgeräten und Großlöschtankwagen gegen die Flammen vor. Der Brand in zwei Hallen, in denen Kunststoffabfälle sortiert werden, war am späten Vormittag unter Kontrolle.

