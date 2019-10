Peter Handke erhält Literaturnobelpreis 2019

Stockholm - Der österreichische Schriftsteller Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis 2019. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Donnerstag in Stockholm bekannt. Die prestigeträchtige Auszeichnung ist mit jeweils neun Millionen schwedischen Kronen (ca. 831.000 Euro) dotiert. Er erhält den Preis "für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifizität der menschlichen Erfahrung untersucht", so die Akademie. Heuer wurden erstmals zwei Literaturnobelpreisträger bekanntgegeben. Der Preis für das Jahr 2018 geht an die polnische Autorin Olga Tokarczuk.

SPÖ und Grüne brachten "Schuldenbremse" im Bundesrat zu Fall

Wien - SPÖ und Grüne haben im Bundesrat die von ÖVP, FPÖ und NEOS gewünschte Verankerung der sogenannten "Schuldenbremse" in der Verfassung zu Fall gebracht. Die roten und grünen Bundesräte verweigerten dem Plan ihre Zustimmung, womit die im Bundesrat notwendige Verfassungsmehrheit nicht zustande kam. Diese wäre nötig gewesen, da das geplante Verfassungsgesetz den Ländern und Gemeinden fixe Obergrenzen für die Neuverschuldung vorschreiben würde. Die Regelung war von ÖVP, FPÖ und NEOS im Nationalrat beschlossen worden.

FPÖ verabschiedet sich vorerst von Sondierungsgesprächen

Wien - Die FPÖ will vorerst nicht für weitere Sondierungsgespräche mit der ÖVP zur Verfügung stehen. Dies erklärte ein Parteisprecher am Donnerstag gegenüber der APA. FPÖ-Chef Norbert Hofer warnte zuvor vor einer "Linkswende in türkisem Mantel". Österreich stehe offenbar vor einer schwarz-grünen Koalition auf Bundesebene, erklärte Hofer. Die ersten Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien "in größerer Runde" sollen ab kommendem Mittwoch stattfinden, teilte ÖVP-Chef Sebastian Kurz indes mit.

Angreifer von Halle wollte in Synagoge "Massaker" anrichten

Karlsruhe/Halle an der Saale - Der Angreifer von Halle an der Saale hat nach Erkenntnissen der Ermittler ein "Massaker" anrichten wollen. Der 27-jährige Stephan B. sei zur Synagoge gegangen, "um zahlreiche Menschen zu töten", sagte der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank am Donnerstag. Nach seinen Angaben hatte der mutmaßliche Rechtsextremist bei seiner Tat am Mittwoch neben Waffen mehrere Kilogramm Sprengstoff bei sich. Bei dem Anschlag am Mittwoch wurden zwei Menschen erschossen.

Erdogan droht EU bei Kritik mit Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge

Tall Abyad/Akcakale/Wien - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat damit gedroht, die Grenzen zur EU für syrische Flüchtlinge zu öffnen, wenn die Europäer die türkische Militäroffensive in Nordsyrien weiter kritisieren. "Wenn ihr unsere Operation als Invasion darzustellen versucht, ist unsere Aufgabe einfach: Wir werden die Türen öffnen und 3,6 Millionen Menschen werden zu euch kommen", sagte Erdogan am Donnerstag. International hielt die Kritik an dem türkischen Vorgehen an. Auch österreichische Politiker stellten sich kritisch gegen die Türkei und forderten ein Ende der Offensive.

Rumänische Regierung durch Misstrauensvotum gestürzt

Bukarest - Mit einem Misstrauensvotum hat das rumänische Parlament die Minderheitsregierung von Regierungschefin Viorica Dancila (Postkommunisten) zu Fall gebracht. 238 der insgesamt 465 Abgeordneten und Senatoren stimmten für den Antrag der Opposition. Es ist der vierte Anlauf der Opposition gegen die PSD-Regierung binnen drei Jahren, das dritte erfolgreiche Misstrauensvotum der rumänischen Nachwendezeit. Nun ist der Staatspräsident Klaus Johannis am Zug. Er muss Sondierungsgespräche mit den Fraktionen einleiten und anschließend eine Person mit der Regierungsbildung beauftragen.

Drei Schwerverletzte nach Explosion und Brand in oö. Entsorgungsfirma

Hörsching - Drei Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs in Hörsching (Bezirk Linz-Land) haben bei einer Explosion und einem folgenden Brand am Donnerstag schwere Verletzungen erlitten. Ein 44-Jähriger wurde in die Klinik München-Bogenhausen geflogen, ein 46-Jähriger ins AKH Wien und ein 38-Jähriger in ein Linzer Krankenhaus. Sechs Personen wurden leichter verletzt. Die Explosion Donnerstagfrüh ging laut Feuerwehr von einer Pressmaschine aus.

"Wundes Schlachtfeldpferd": Jungwirths Staatsopern-Eiserner

Wien - Zum 22. Mal empfängt die Wiener Staatsoper Besucher mit einem neuen Kunstwerk am Eisernen Vorhang: Die österreichische Malerin Martha Jungwirth hat für die Brandschutzwand des Hauses am Ring ein "Trojanisches Pferd" geschaffen - und präsentierte es am Donnerstag "mit großer Freude in dieser fantastischen Umgebung" und mit einem Text ihrer Freundin Friederike Mayröcker. Seit 1998 bespielt das Projekt Eiserner Vorhang in Kooperation von Staatsoper und museum in progress die gewaltige, temporäre Ausstellungsfläche.

(Schluss) apo