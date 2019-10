Peter Handke erhält Literaturnobelpreis 2019

Stockholm - Peter Handke erhält den Literaturnobelpreis 2019. Dem 76 Jahre alten österreichischen Autor wurde die Auszeichnung "für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlicher Genialität die Peripherie und die Spezifität der menschlichen Erfahrung erforscht" zuerkannt, wie die Schwedische Akademie am Donnerstag bekannt gab. Bundespräsident Alexander Van der Bellen reagierte mit den Worten: "Ein 'geglückter' Tag - jedenfalls für die österreichische Literatur, für die Literatur überhaupt". Auch Elfriede Jelinek, die den Literaturnobelpreis 2004 erhalten hatte, reagierte begeistert. Nachträglich wurde auch der Preis für 2018 vergeben, nämlich an die polnische Autorin Olga Tokarczuk.

SPÖ und Grüne brachten "Schuldenbremse" im Bundesrat zu Fall

Wien - SPÖ und Grüne haben im Bundesrat die von ÖVP, FPÖ und NEOS gewünschte Verankerung der sogenannten "Schuldenbremse" in der Verfassung zu Fall gebracht. Die roten und grünen Bundesräte verweigerten dem Plan ihre Zustimmung, womit die im Bundesrat notwendige Verfassungsmehrheit nicht zustande kam. Diese wäre nötig gewesen, da das geplante Verfassungsgesetz den Ländern und Gemeinden fixe Obergrenzen für die Neuverschuldung vorschreiben würde. Die Regelung war von ÖVP, FPÖ und NEOS im Nationalrat beschlossen worden.

Türkei gewinnt in Syrien an Boden - Zehntausende flüchten

Tall Abyad/Akcakale/Washington - Als Folge der Eskalation im Syrienkonflikt sind Zehntausende Menschen auf der Flucht. In den ersten 36 Stunden seit Beginn einer türkischen Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien seien mindestens 60.000 Menschen vertrieben worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag. Die UNO sprach von "Zehntausenden" Vertriebenen. Das türkische Militär setzte seine Offensive am Donnerstag fort und nahm dabei mehrere Grenzorte unter Beschuss.

Johnson und Varadkar sehen "Pfad" zu möglichem Brexit-Deal

London - Der britische Premier Boris Johnson und sein irischer Kollege Leo Varadkar sehen laut einer gemeinsamen Erklärung einen "Pfad" für ein mögliches Brexit-Abkommen. Beide Seiten seien der Ansicht, dass ein solches Abkommen im allgemeinen Interesse sei, heißt es in der Erklärung, die nach einem Treffen von Johnson und Varadkar am Donnerstag auf dem Thornton-Landgut bei Liverpool veröffentlicht wurde. Das Treffen im Nordwesten Englands wurde von der Downing Street als "privat" angekündigt.

Selenskyj bekräftigte: "Keine Erpressung" durch Trump

Washington - Inmitten der US-Debatte über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump hat der Staatschef der Ukraine bekräftigt, Trump habe ihn bei einem Telefonat im Juli nicht unter Druck gesetzt. Trump sah sich durch die Äußerung von Selenskyj bestätigt. Die US-Justiz nahm indes zwei aus der Ukraine und Weißrussland stammende Geschäftsleute fest, die eine Rolle in der Ukraine-Affäre rund um Präsident Donald Trump und dessen Privatanwalt Rudy Giuliani spielen.

Angreifer von Halle wollte in Synagoge "Massaker" anrichten

Karlsruhe/Halle an der Saale - Der Angreifer von Halle an der Saale hat nach Erkenntnissen der Ermittler ein "Massaker" anrichten wollen. Der 27-jährige Stephan B. sei zur Synagoge gegangen, "um zahlreiche Menschen zu töten", sagte der deutsche Generalbundesanwalt Peter Frank am Donnerstag. Nach seinen Angaben hatte der mutmaßliche Rechtsextremist bei seiner Tat am Mittwoch neben Waffen mehrere Kilogramm Sprengstoff bei sich. Bei dem Anschlag am Mittwoch wurden zwei Menschen erschossen.

Bezirksgerichten in acht Bundesländern droht die Schließung

Wien - Die Schließungspläne von Bezirksgerichten in einem internen Papier des Justizministeriums haben am Donnerstag Wellen geschlagen. Bezirksgerichte in allen Ländern mit Ausnahme der Bundeshauptstadt Wien sind laut dem Papier, das der APA vorliegt, von Schließungsplänen betroffen. Laut Ex-Justizminister Josef Moser (ÖVP) war nie explizit geplant, Bezirksgerichte zu schließen. Zudem sei Moser nicht mehr Minister gewesen, als die Arbeitsgruppe im Juli ihren Endbericht präsentierte.

Polizei nahm über 1.000 Klima-Aktivisten in London fest

London - Die Polizei in London hat seit Montag mehr als 1.000 Klimaaktivisten festgenommen. Etwa 50 Anhänger der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion setzte Scotland Yard am Donnerstag am City Airport in der britischen Hauptstadt fest. Dort hatten Aktivisten versucht, den Betrieb zu stören. Einem Mann mit einem Flugticket war es gelungen, beim Boarding auf das Dach einer Maschine zu klettern. Die Chefin von Scotland Yard kritisierte das als "rücksichtslos, dumm und gefährlich". Aktionen von Extinction Rebellion gab es am Donnerstag auch in Paris und Berlin.

(Schluss) mf/str