EU und Großbritannien starten neue Brexit-Verhandlungsrunde

London/Brüssel - Nach unerwarteten Fortschritten im Brexit-Streit sieht die Europäische Union neue Einigungschancen und startet eine weitere intensive Verhandlungsrunde mit Großbritannien. Dies bestätigten Diplomaten am Freitag mehreren Medien in Brüssel. EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, zwar fehlten immer noch umsetzbare und realistische Vorschläge aus Großbritannien. Doch gebe es "vielversprechende Signale" aus Irland. Gesucht wird eine Lösung bis zum EU-Gipfel Ende nächster Woche. Der Brexit ist für den 31. Oktober angekündigt.

Friedensnobelpreis 2019 an äthiopischen Regierungschef Abiy

Oslo/Addis Abeba/Asmara - Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält den Friedensnobelpreis 2019 für seine Versöhnungspolitik mit dem Nachbarn und langjährigen Erzfeind Eritrea. Das teilte das Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Unter der Führung des Regierungschefs haben sich die beiden Staaten am Horn von Afrika wieder angenähert, nachdem sie vor Jahrzehnten einen blutigen Grenzkrieg (1998-2000) ausgefochten hatten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und ÖVP-Chef Sebastian Kurz begrüßten die Wahl.

Parteien beraten zu Sondierungsgesprächen

Wien - Die Sondierungsgespräche nach der Nationalratswahl sollen kommende Woche fortgesetzt werden. Wer von den anderen Parteien dem Wahlsieger ÖVP entgegentritt, steht aber noch nicht fest. Sowohl SPÖ als auch Grüne sagten am Freitag zur APA, die Entscheidung werde Anfang kommender Woche bekanntgegeben. Die NEOS wollen erst einmal Details vonseiten der ÖVP erfahren, bevor sie Entscheidungen treffen.

Mehr als 70.000 Menschen durch Offensive in Syrien auf der Flucht

Tall Abyad/Akcakale - Seit Beginn der türkischen Offensive in Nordostsyrien sind nach Angaben humanitärer UNO-Organisationen innerhalb von 48 Stunden mehr als 70.000 Menschen vertrieben worden. Die meisten Menschen seien aus den Regionen Ras al-Ain und Tall Abjad geflüchtet, berichtete das UN-Welternährungsprogramm am Freitag in Genf. Die Offensive, die seit Mittwochnachmittag läuft, richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die auf syrischer Seite der Grenze ein großes Gebiet kontrolliert.

Attentäter von Halle gestand Tat und antisemitisches Motiv

Halle an der Saale - Nach dem Terroranschlag von Halle hat der 27-jährige Stephan B. die Bluttat gestanden und ein rechtsextremistisches, antisemitisches Motiv bestätigt. Der Mann habe am Donnerstagabend mehrere Stunden beim Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ausgesagt, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Karlsruhe. B. sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl legt ihm zweifachen Mord und siebenfachen Mordversuch zur Last. Nach Einschätzung der Ermittler wollte er ein Massaker anrichten und Nachahmer zu ähnlichen Taten anstiften.

Fünf Verletzte bei Messerattacke in Manchester

Manchester - Ein Messerstecher hat in einem Einkaufszentrum in Manchester am Freitag fünf Menschen verletzt. Das teilte die Polizei in der englischen Großstadt mit. Ein ungefähr 40 Jahre alter Mann sei festgenommen worden. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar. Angesichts des Tatorts und der Umstände des Vorfalls habe die Anti-Terror-Einheit die Ermittlungen übernommen, so die Polizei.

Schwerverletzte in Wien zwischen geparkten Autos abgelegt

Wien - Ein Mann hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Wieden eine schwer verletzte Frau aus einem Mehrparteienhaus getragen und zwischen geparkten Autos auf der Straße abgelegt. Zeugen leisteten der Bewusstlosen Erste Hilfe und verständigten Polizei und Berufsrettung. Die Lebensgefahr sei gebannt, hieß es am Nachmittag, die Hintergründe waren noch völlig unklar. Der Mann wurde festgenommen.

ATX am Nachmittag knapp zwei Prozent im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag satte Kursgewinne verzeichnet. Der ATX stieg um 1,99 Prozent auf 2.998,26 Punkte. Zunehmender Optimismus sowohl beim Brexit als auch im Handelsstreit zwischen den USA und China trieb europaweit die Kurse an. In Wien wurden die Aktien von voestalpine (+4 Prozent), Raiffeisen (+3,7 Prozent) und BAWAG (+3,4 Prozent) besonders stark nachgefragt.

