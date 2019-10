US-Truppen in Syrien von türkischer Artillerie beschossen

Washington/Ankara - Im Streit über den Einmarsch der Türkei in Syrien haben die USA ihrem NATO-Partner den Beschuss amerikanischer Truppen vorgeworfen. Die Einheiten seien am Freitagabend im syrischen Grenzgebiet zur Türkei unter Artilleriebeschuss geraten, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Vorfall nahe des Grenzorts Kobane sei glimpflich ausgegangen. Zuvor hatte die Türkei angekündigt, die Militäroffensive gegen die Kurdenmilizen in Nordsyrien trotz Sanktionsdrohungen der USA unbeirrt fortzusetzen.

Demonstranten in Ecuador lehnen Dialog mit Regierung ab

Quito - Die Anführer der Proteste in Ecuador haben Verhandlungen mit der Regierung eine Absage erteilt. Das Gesprächsangebot von Staatschef Lenin Moreno sei nicht glaubwürdig, erklärte die Dachorganisation der Ureinwohner am Freitag. Verhandlungen seien erst dann möglich, wenn das Dekret zur Streichung der staatlichen Kraftstoff-Subventionen aufgehoben werde. Bei den anhaltenden regierungskritischen Kundgebungen sind bereits mindestens vier Demonstranten ums Leben gekommen.

Sondierungsgespräche ab Donnerstag nächster Woche

Wien - Ab Donnerstag kommender Woche führt ÖVP-Chef Sebastian Kurz vertiefte Sondierungsgespräche mit SPÖ, Grünen und NEOS. Die Gespräche mit der FPÖ sind nach der ersten Runde vorerst beendet, weil die Freiheitlichen im Wahlergebnis keinen Regierungsauftrag sehen. Mit den anderen Parteien gehe es nun in größerer Zusammensetzung weiter, hieß es aus der ÖVP. Die Gesprächsreigen werden am Donnerstag im Winterpalais mit der SPÖ eröffnet, am Freitag sind die Grünen und die NEOS dran.

SPÖ veranstaltet "Zukunftskongress" im April 2020

Wien - Die SPÖ will - voraussichtlich im April 2020 - einen Themenrat unter dem Titel "Zukunftskongress" abhalten, bei dem die Ergebnisse des Reformprozesses der kommenden Monate präsentiert werden sollen. Einen Reformparteitag, wie ihn einige gefordert hatten, soll es nicht geben. Das sagte Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Freitagnachmittag nach der Präsidiumsklausur. Bei der rund siebenstündigen Klausur sei es vor allem um inhaltliche und strukturelle Fragen gegangen, nicht um Personalia, versicherte sie.

Japan im Auge eines heftigen Taifuns

Tokio - Der außergewöhnlich starke Taifun "Hagibis" hat in Japan erste Schäden angerichtet und unter anderem zahlreiche Häuser überschwemmt. In Tokios Nachbarprovinz Chiba, wo bereits im September ein heftiger Taifun gewütet und zu massiven Stromausfällen geführt hatte, kam mindestens ein Mensch ums Leben, als ein Lastwagen in den Sturmböen umstürzte. Tausende Menschen in Zentralprovinzen wie Mie und Kanagawa südwestlich der Millionen-Hauptstadt Tokio wurden am Samstag aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Waldbrände in Kalifornien: 100.000 müssen Häuser verlassen

San Francisco - In Kalifornien halten zwei Waldbrände rund um die Metropole Los Angeles die Menschen in Atem. Die Behörden forderten am Freitag 100.000 Menschen auf, vorsorglich ihre Häuser zu verlassen, nachdem sich eines der Feuer explosionsartig ausgebreitet hatte. Dutzende Wohnhäuser wurden bereits zerstört. Unterdessen waren Hunderttausende ohne Strom, weil der örtliche Energieversorger zur vorsorglichen Überprüfung von Hochspannungsleitungen den Strom abgeschaltet hatte.

Mord an Familie: Gesuchter Vater nach acht Jahren verhaftet

Glasgow/Paris - Ein wegen Mordes an seiner Frau und seinen vier Kindern weltweit gesuchter Franzose ist nach über acht Jahren auf der Flucht in Schottland festgenommen worden. Xavier Dupont de Ligonnes wurde nach Angaben aus französischen Polizeikreisen am Freitag aus Paris kommend am Flughafen Glasgow gefasst. Demnach kamen die Ermittler dem 58-Jährigen durch einen anonymen Tipp auf die Spur.

Kipchoge will 2:00-Stunden-Marathon-Schallmauer knacken

Wien - Um 10:14 Uhr und etlichen Sekunden will der Kenianer Eliud Kipchoge in Wien einen Meilenstein im Marathonlauf gesetzt haben. In dem eigens für ihn ausgerichteten Rennen, der "Ineos 1:59 Challenge", mit dem bereits erfolgten Start um 8.15 Uhr auf der Reichsbrücke und vier Runden auf der Prater-Hauptallee möchte der 34-Jährige als Erster die 42,195-km-Distanz unter zwei Stunden abspulen. Eine Bestmarke würde vom Weltverband aber nicht als Weltrekord anerkannt, da es sich um kein offizielles Rennen handelt und die Pacemaker ständig wechseln.

