Kipchoge als Erster im Marathon unter 2-Stunden-Schallmauer

Wien - Der kenianische Lauf-Star Eliud Kipchoge hat am Samstag in Wien ein Kapitel Sportgeschichte geschrieben. Der 34-Jährige legte die Marathon-Distanz in einem eigens für ihn organisierten Rennen in 1:59:40 Stunden zurück und durchbrach damit als erster Mensch die 2-Stunden-Schallmauer auf der 42,195-km-Strecke. "Ich will die Menschen inspirieren und ihnen zeigen, dass sie kein Limit haben" erklärte der Olympiasieger, dem die Strapazen nicht anzumerken waren. Als Weltrekord wird diese Zeit wegen diverser Faktoren aber offiziell nicht anerkannt.

US-Truppen in Syrien von türkischer Artillerie beschossen

Washington/Ankara - Im Streit über den Einmarsch der Türkei in Syrien haben die USA ihrem NATO-Partner den Beschuss amerikanischer Truppen vorgeworfen. Die Einheiten seien am Freitagabend im syrischen Grenzgebiet zur Türkei unter Artilleriebeschuss geraten, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Vorfall nahe des Grenzorts Kobane sei glimpflich ausgegangen. Indes eroberte die türkische Armee nach Angaben der Regierung in Ankara die syrische Grenzstadt Ras al-Ain. Kurdische Kämpfer wiesen dies umgehend zurück.

Sondierungsgespräche ab Donnerstag nächster Woche

Wien - Ab Donnerstag kommender Woche führt ÖVP-Chef Sebastian Kurz vertiefte Sondierungsgespräche mit SPÖ, Grünen und NEOS. Die Gespräche mit der FPÖ sind nach der ersten Runde vorerst beendet, weil die Freiheitlichen im Wahlergebnis keinen Regierungsauftrag sehen. Mit den anderen Parteien gehe es nun in größerer Zusammensetzung weiter, hieß es aus der ÖVP. Die Gesprächsreigen werden am Donnerstag im Winterpalais mit der SPÖ eröffnet, am Freitag sind die Grünen und die NEOS dran.

Verdacht auf Mord durch Unterlassung gegen Eltern

Krems - In Krems laufen Ermittlungen wegen Mordes durch Unterlassung gegen ein in Niederösterreich wohnhaftes Ehepaar. Die deutschen Staatsbürger sind nach dem Tod ihrer 13-jährigen Tochter in Haft, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft einen Bericht der "Kronen Zeitung". Woran das Mädchen genau gestorben war, soll eine Obduktion klären. Laut "Krone" soll die 13-Jährige an einer chronischen Entzündung gelitten haben. Ärztliche Hilfe sei ihr jedoch verwehrt geblieben.

Höchste Warnstufe in Tokio wegen Taifun "Hagibis"

Tokio - Der außergewöhnlich starke Taifun "Hagibis" nimmt Kurs auf Tokio. Wegen der Gefahr durch sintflutartige Regenfälle gaben die Behörden am Samstag für Japans Hauptstadt sowie sechs weitere Regionen die höchste Warnstufe aus. Zehntausende Menschen in Ost- sowie Zentraljapan wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Durch den Wirbelsturm kam mindestens ein Mensch ums Leben. Ein Erdbeben der Stärke 5,7 erschütterte zudem die Tokioter Nachbarprovinz Chiba.

Waldbrände in Kalifornien forderten bereits zwei Tote

San Francisco - Im Süden Kaliforniens sind seit dem Ausbruch von verheerenden Waldbränden zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, starb ein etwa 50 Jahre alter Mann nahe Los Angeles an einem Herzinfarkt, als er verzweifelt versuchte, sein Haus zu retten. Eine 89-jährige Frau konnte sich im Bezirk Riverside County laut Feuerwehr nicht rechtzeitig vor den Flammen retten und wurde getötet. Nach dem Ausbruch von zwei Waldbränden rund um die Metropole Los Angeles hatten Polizei und Feuerwehr am Freitag mehr als 100.000 Menschen dazu aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Mindestens elf Tote bei Busunfall in Nepal

Kathmandu - Bei einem Busunfall in Nepal sind mindestens elf Menschen getötet und mehr als hundert weitere verletzt worden. Der Reisebus sei auf dem Weg in die Hauptstadt Kathmandu an einem Abhang verunglückt, teilten die örtlichen Behörden am Samstag mit. Demnach kam das Fahrzeug in einer Kurve von der Straße ab und stürzte mehr als 50 Meter in die Tiefe. Die Unfallursache blieb zunächst ungeklärt.

Mann stach in Hamburg drei Passanten mit Messer ins Gesäß

Hamburg - Ein offenbar psychisch kranker Mann hat in der Nacht auf Samstag in Hamburg Passanten mit einem Messer angegriffen und am Gesäß verletzt. Die Stichwunden sind bis zu acht Zentimeter tief, wie die Polizei mitteilte. Die drei Opfer wurden leicht verletzt und in einem Rettungswagen versorgt. Nach dem dritten Angriff konnte der Mann festgenommen werden.

