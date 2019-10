Berlin verkündet Einschränkung von Waffenexporten in die Türkei

Berlin/Wien - Angesichts des Einmarschs der Türkei in Nordsyrien hat der deutsche Außenminister Heiko Maas Einschränkungen für die Genehmigung von Rüstungsexporten an den NATO-Partner angekündigt. Es werde keine neuen Genehmigungen für alle Rüstungsgüter mehr geben, "die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Die türkischen Truppen setzten am Samstag ihren Vormarsch gegen die Kurdenmiliz YPG fort und drangen in die Grenzstadt Ras al-Ain ein. Angaben aus Ankara, wonach die türkische Armee die Stadt erobert habe, wurden vom Rebellenbündnis SDF umgehend dementiert.

Tausende bei Demonstration gegen Türkei-Offensive in Wien

Wien/Ankara/Damaskus - Tausende Menschen haben laut Veranstaltern am Samstag in Wien gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. Auch mehrere Grün-Politiker waren unter den Teilnehmern. Ex-Europaabgeordneter Michel Reimon sagte in einer Rede bei der Abschlusskundgebung am Westbahnhof, es sei "extrem kurzsichtig" die Kurden nach ihrer Hilfe im Kampf gegen den Islamischen Staat im Stich zu lassen. Weltweit fanden am Samstag in 100 Städten Demonstrationen gegen die türkische Offensive statt.

Vorarlberg-Wahl: Berichte über nicht zugestellte Wahlkarten

Bregenz - In Medien häufen sich Berichte, wonach beantragte Wahlkarten für die am Sonntag stattfindende Vorarlberger Landtagswahl von der Post nicht zugestellt wurden. Wähler klagen, dass sie den Wahlkartenantrag rechtzeitig gestellt, jetzt aber um ihr Wahlrecht gebracht würden. Der Postgewerkschafter Franz Mähr sieht laut einem Bericht des Nachrichtenportals "vol.at" die Verantwortung beim Land. Im Gegensatz zu einer Nationalratswahl werden ausgestellte Wahlkarten bei einer Landtagswahl nicht eingeschrieben versandt, daher sei eine Rückverfolgung nicht möglich.

Zwei Fallschirmspringer in Wels abgestürzt - einer davon tot

Wels - In Wels sind am Samstagnachmittag zwei Fallschirmspringer abgestürzt. Einer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, der zweite wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus Wels gebracht, bestätigten Polizei und Rotes Kreuz einen Bericht des ORF-Radios. Die beiden waren in Wels Nord beim Fallschirmspringerclub gestartet. Sie stürzten dann gegen 17.30 Uhr in der Nähe eines Gartencenters bzw. in einem nahegelegenen Feld ab. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Informationen.

Taifun "Hagibis" über Tokio - mindestens zwei Tote

Tokio - Ein außergewöhnlich heftiger Taifun hat Tokio und umliegende Regionen mit sintflutartigen Regenfällen überzogen und mindestens zwei Menschen in den Tod gerissen. Dutzende wurden am Samstag in den Sturmböen verletzt, mehrere Menschen galten am Samstagabend als vermisst, wie das japanische Fernsehen berichtete. Mehr als drei Millionen Bewohner des Landes waren aufgerufen, sich vor dem Wirbelsturm "Hagibis" in Sicherheit zu bringen.

Toter in Wohnung im Bezirk St. Pölten-Land aufgefunden

Purkersdorf - Ein bedenklicher Todesfall beschäftigt seit Samstag die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich. In einer Wohnung in Gablitz im Bezirk St. Pölten-Land war ein 70-jähriger Österreicher mit Verletzungen am Körper aufgefunden worden. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet, das Ergebnis wird für Sonntag erwartet.

Vier Tote durch Schüsse im New Yorker Stadtteil Brooklyn

New York - Im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind mindestens vier Menschen durch Schüsse getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Schüsse fielen in der Nacht auf Samstag in einem Privatclub, der nach Polizeiangaben als "illegale Spielstätte" genutzt wurde. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es gab zunächst keine Festnahmen.

"Breaking Bad"-Schauspieler Robert Forster ist tot

Hollywood - Der US-amerikanische Schauspieler Robert Forster ist tot. Forster, der in der Erfolgsserie "Breaking Bad" mitspielte, sei am Freitag im Alter von 78 Jahren an den Folgen eines Hirntumors in Los Angeles gestorben, berichteten mehrere Medien unter Berufung auf Forsters Agentinnen Kathie Berlin und Julia Buchwald. 1997 war Forster für seine Rolle in Quentin Tarantinos Film "Jackie Brown" für einen Oscar nominiert worden.

Judo-Weltverband zog Vergabe der WM 2021 an Österreich zurück

Wien - Die Judo-Weltmeisterschaft 2021 findet doch nicht in Österreich statt. Der Weltverband (IJF) hat dem österreichischen Verband die Ausrichtung der WM am Samstag entzogen. In einem Anwaltsschreiben begründete der Weltverband die Rücknahme der Vergabe mit der nicht fristgerechten Bezahlung der zweiten Rate. Das gab der ÖJV am Sonntag bekannt.

(Schluss) grh/ral