Vorarlberg wählt einen neuen Landtag

Bregenz - Zwei Wochen nach der Nationalratswahl wählt Vorarlberg am Sonntag seinen Landtag. 270.536 Vorarlberger sind wahlberechtigt. Die letzten Wahllokale schließen um 13.00 Uhr. Das vorläufige Endergebnis wird gegen 17.00 Uhr erwartet, es enthält bereits den Großteil der Briefwahlstimmen. Um die 36 Sitze im Landesparlament kämpfen mit zwölf Parteien so viele Listen wie noch nie. Die ÖVP mit Landeshauptmann Markus Wallner erreichte 2014 41,79 Prozent und 16 Mandate. Sie wird auch diesmal stärkste Partei bleiben.

Polen wählt neues Parlament - Sieg der regierenden PiS erwartet

Warschau - In Polen sind am Sonntag mehr als 30 Millionen Bürger zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen. Nach Umfragen wird erwartet, dass die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stärkste Kraft bleibt. Sie geht mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki als Spitzenkandidaten ins Rennen. Ob es für eine absolute Mehrheit reicht, ist noch nicht klar. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr erwartet.

Kurz fordert engere Zusammenarbeit in Europa gegen rechten Terror

Berlin/Wien - Nach dem Terroranschlag von Halle in Deutschland hat ÖVP-Chef Sebastian Kurz ein stärkeres Zusammenwirken auf europäischer Ebene im Kampf gegen rechte Gewalt gefordert. Es brauche eine stärkere Zusammenarbeit der europäischen Innenminister und Geheimdienste, was die Bedrohung durch rechten Terror angehe, sowie "ein entschiedenes Vorgehen gegen Neonazis", sagte er der "Bild am Sonntag".

Blatt: Johnson will am Montag mit Merkel, Macron und Juncker reden

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will nach einem Medienbericht Montagabend die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker von seinen Brexit-Plänen überzeugen. Die Zeitung "Sunday Times" berichtete, Johnson wolle mit den drei führenden EU-Vertretern sprechen und ihnen anbieten, entweder ihm bei dem Entwurf eines neuen Brexit-Vertrages zu helfen oder sich auf eine einvernehmliche Trennung ohne Brexit-Vertrag zum 31. Oktober zu verständigen, berichtete das Blatt.

Weltweit wächst Druck auf Ankara - Vormarsch in Syrien fortgesetzt

Tall Abyad/Akcakale - Wenige Tage nach dem Beginn der türkischen Offensive in Nordsyrien wächst international der Druck auf Ankara. Deutschland und Frankreich haben am Samstag Waffenexporte in die Türkei ausgesetzt, die USA drohten dem NATO-Partner Türkei mit Strafmaßnahmen. Die Arabische Liga forderte den "sofortigen Abzug" aus Syrien. Die türkischen Truppen setzten ihren Vormarsch gegen die Kurdenmiliz YPG unterdessen fort. Aus Protest gegen die Militäroffensive gingen am Samstag in zahlreichen europäischen Städten tausende Menschen auf die Straße, darunter auch in Wien.

Demonstranten in Ecuador verwüsteten Regierungsgebäude und Mediensitze

Quito - Angesichts der anhaltenden Unruhen in Ecuador hat Staatschef Lenin Moreno eine Ausgangssperre für die Hauptstadt und umliegende Gegenden verhängt. Das Gebiet werde überdies unter Militärkontrolle gestellt, kündigte er am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Zuvor hatten vermummte Demonstranten in der Hauptstadt Quito ein Regierungsgebäude und Mediensitze angegriffen und verwüstet. In Quito und anderen Städten Ecuadors wird seit zehn Tagen gegen die Streichung von Subventionen der Treibstoffpreise demonstriert. Die Maßnahme ist Teil von Reformauflagen für einen Kredit des Internationalen Währungsfonds.

Pensionistenehepaar starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Gmünd

Gmünd - Ein Pensionistenehepaar ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im niederösterreichischen Bezirk Gmünd ums Leben gekommen. Eine 82-jährige Frau und 81-jähriger Mann überquerten bei Kottinghörmanns zu Fuß die Straße als sie vom Fahrzeug einer 59-jährigen Frau aus dem Bezirk Hollabrunn erfasst wurden. Beide verstarben noch an der Unfallstelle. Die Fahrzeuglenkerin stand unter Schock und wurde laut Polizei in das Landesklinikum Gmünd gebracht.

Zwei Fallschirmspringer in Wels tödlich verunglückt

Wels - In Wels sind am Samstagnachmittag zwei Fallschirmspringer im Alter von 36 und 25 Jahren gestorben, nachdem sie in der Luft zusammengestoßen und unkontrolliert abgestürzt waren. Die Kollision ereignete sich unmittelbar nach dem Absprung aus dem Flugzeug um 16.55 Uhr, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Die beiden Männer waren in Wels Nord beim Fallschirmspringerclub gestartet.

Kletterer in Salzburg von Fels in die Tiefe gerissen und gestorben

Filzmoos - Beim Abstieg von der Bischofsmütze im Salzburger Pongau ist am Samstag ein 20-jähriger Kletterer ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte, kam der Mann mit seinem 21-jährigen Freund vom Originalweg ab und kletterte daraufhin seilfrei um einen Felsblock herum, der sich löste und mit ihm 70 Meter in die Tiefe stürzte. Der 20-Jährige dürfte sofort gestorben sein.

Mindestens sieben Tote durch Taifun in Japan

Tokio - Ein außergewöhnlich heftiger Taifun hat in Japan mindestens sieben Menschen in den Tod gerissen und vielerorts Schäden angerichtet. Mehr als 100 Menschen erlitten Verletzungen, wie der Fernsehsender NHK Sonntag früh berichtete. Mindestens 15 Menschen galten als vermisst. Der Sender zeigte Luftaufnahmen von überschwemmten Wohngebieten unter anderem in der Provinz Nagano. Mit Militärhubschraubern und Schlauchbooten wurden Menschen aus überschwemmten Häusern in Sicherheit gebracht.

Formel 1: Vettel sicherte sich Pole in Japan

Suzuka - Sebastian Vettel hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Japan gesichert. Der Ferrari-Pilot verwies seinen Stallrivalen Charles Leclerc am Sonntag auf dem Suzuka Circuit auf den zweiten Platz. Nach vier Pole Positionen nacheinander für Leclerc konnte Vettel ein Zeichen setzen. Für den Deutschen war es die zweite Pole der Saison und seine 57. insgesamt. Dritter wurde der Finne Valtteri Bottas vor seinem englischen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton.

