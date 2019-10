Vorarlberg wählt einen neuen Landtag

Bregenz - Die Stimmabgabe für die Vorarlberger Landtagswahl hat begonnen. Um 7.00 Uhr haben die Wahllokale in zwölf der 96 Gemeinden ihre Pforten geöffnet. Praktisch alle anderen folgten bis 8.00 Uhr - dann können Stimmzettel und Wahlkarten in 329 der 338 Sprengel abgegeben werden. Wahlschluss ist um 13.00 Uhr, mit dem vorläufigen Endergebnis ist gegen 16.30 Uhr zu rechnen. 270.536 Personen sind wahlberechtigt.

Polen wählt neues Parlament - Absolute für PiS möglich

Warschau - In Polen hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Die mehr als 30 Millionen Wähler entscheiden über die Verteilung der 460 Abgeordnetenmandate im Sejm sowie über die 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des Parlaments. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr erwartet. Laut Umfragen vor der Wahl ist damit zu rechnen, dass die rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stärkste Kraft bleibt. Ob der Spitzenkandidat, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, eine absolute Mehrheit erzielt, ist ungewiss.

USA bekräftigen Drohungen gegen Türkei

Washington/Ankara - Die USA haben ihre Sanktionsdrohungen gegen die Türkei nach deren Einmarsch in Syrien bekräftigt und vor der Flucht gefangen genommener IS-Kämpfer gewarnt. "Ich habe der Türkei klargemacht, dass wir sehr schnelle, starke und harte Wirtschaftssanktionen verhängen, wenn sie ihre Verpflichtungen nicht einhalten", sagte Präsident Donald Trump am Samstagabend (Ortszeit) vor Anhängern in Washington. Den kurdischen Kämpfern riet er dazu, sich aus dem umkämpften Grenzgebiet zur Türkei zurückzuziehen.

Gespräche zwischen Regierung und Demonstranten in Ecuador

Quito - Nach tagelanger Gewalt wollen Indigenen-Vertreter und Regierung in Ecuador einen Ausweg aus der Krise suchen. Für Sonntag seien die ersten Gespräche zwischen beiden Seiten geplant, teilten die UNO und die katholische Kirche, die in dem Konflikt vermitteln, mit. Am Samstag verwüsteten vermummte Demonstranten in der Hauptstadt Quito das Gebäude des Rechnungshofes und griffen Büros von Medien an. Staatschef Lenin Moreno verhängte daraufhin eine Ausgangssperre für die Hauptstadt und umliegende Gegenden.

Zwei Fallschirmspringer in Wels tödlich verunglückt

Wels - In Wels sind am Samstagnachmittag zwei Fallschirmspringer im Alter von 36 und 25 Jahren gestorben, nachdem sie in der Luft zusammengestoßen und unkontrolliert abgestürzt waren. Die Kollision ereignete sich unmittelbar nach dem Absprung aus dem Flugzeug um 16.55 Uhr, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. Die beiden Männer waren in Wels Nord beim Fallschirmspringerclub gestartet.

Mindestens 19 Tote durch Taifun in Japan

Tokio - Die Zahl der Todesopfer in Japan in Folge eines heftigen Taifuns ist weiter gestiegen. Wie örtliche Medien am Sonntag meldeten, riss der Wirbelsturm, der am Vortag Tokio und andere Gebiete des Landes heimgesucht hatte, mindestens 19 Menschen in den Tod. 16 Menschen galten noch als vermisst. Rund 100 Bewohner in weiten Teilen des Inselreiches erlitten Verletzungen. Der Wirbelsturm "Hagibis", der sich inzwischen im Nordosten über dem Meer zu einer Tiefdruckzone abschwächte, hatte mit rekordstarken Regenfällen Flüsse über die Ufer treten lassen und massive Überschwemmungen verursacht.

Mann tötet vier Nachbarn in Chicago

Chicago - Während sie zu Hause zum Abendessen beisammensaßen, sind vier Menschen in der US-Metropole Chicago von einem Nachbarn erschossen worden. Das Motiv des Täters, der vor seiner Festnahme am Samstag eine weitere Frau lebensgefährlich verletzte, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Der Schütze sei aber bekannt für aggressives Verhalten und mangelnde Selbstkontrolle, berichtete die "Chicago Times" unter Berufung auf die Behörden. Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um drei Männer und eine Frau.

34-Jähriger kam bei Verkehrsunfall im Bezirk Melk ums Leben

Kilb - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Kilb und Kirnberg an der Mank (Bezirk Melk) ist am späten Samstagabend ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Scheibbs getötet worden. Er kam mit seinem Auto aus unbekannter Ursache von der L5247 ab und prallte im Straßengraben gegen einen Betondurchlass, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der Lenker wurde durch die Fahrertür aus seinem Pkw geschleudert. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

(Schluss) fls