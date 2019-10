Vorarlberg wählt einen neuen Landtag

Bregenz - Die Stimmabgabe für die Vorarlberger Landtagswahl hat begonnen. Um 7.00 Uhr haben die Wahllokale in zwölf der 96 Gemeinden ihre Pforten geöffnet. Praktisch alle anderen folgen bis 8.00 Uhr. In den Kleingemeinden Schröcken (Bregenzerwald) und Stallehr (Bez. Bludenz) schlossen die Wahllokale um 10.30 Uhr bereits wieder. Endgültiger Wahlschluss ist um 13.00 Uhr, mit dem vorläufigen Endergebnis ist gegen 16.30 Uhr zu rechnen. 270.536 Personen sind wahlberechtigt.

Türkisches Militär setzt Offensive in Nordost-Syrien fort

Tall Abyad/Akcakale - Türkische Streitkräfte haben ihre Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG auch am fünften Tag fortgesetzt und zwei grenznahe Städte im Nordosten Syriens erneut unter Beschuss genommen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als 130.000 Menschen aus den ländlichen Gebieten rund um Ras al Ain und Tel Abjad auf der Flucht sind. Bis zu 400.000 Menschen in den umkämpften Gebieten benötigten laut der UNO-Behörde für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten Hilfe und Schutz.

Polen wählt neues Parlament - Absolute für PiS möglich

Warschau - In Polen hat am Sonntag die Parlamentswahl begonnen. Die mehr als 30 Millionen Wähler entscheiden über die Verteilung der 460 Abgeordnetenmandate im Sejm sowie über die 100 Sitze im Senat, der zweiten Kammer des Parlaments. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr erwartet. Laut Umfragen vor der Wahl ist damit zu rechnen, dass die rechtskonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) stärkste Kraft bleibt. Ob der Spitzenkandidat, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, eine absolute Mehrheit erzielt, ist ungewiss.

Gespräche zwischen Regierung und Demonstranten in Ecuador

Quito - Nach tagelanger Gewalt wollen Indigenen-Vertreter und Regierung in Ecuador einen Ausweg aus der Krise suchen. Für Sonntag seien die ersten Gespräche zwischen beiden Seiten geplant, teilten die UNO und die katholische Kirche, die in dem Konflikt vermitteln, mit. Am Samstag verwüsteten vermummte Demonstranten in der Hauptstadt Quito das Gebäude des Rechnungshofes und griffen Büros von Medien an. Staatschef Lenin Moreno verhängte daraufhin eine Ausgangssperre für die Hauptstadt und umliegende Gegenden.

Mindestens 19 Tote durch Taifun in Japan

Tokio - Die Zahl der Todesopfer in Japan in Folge eines heftigen Taifuns ist weiter gestiegen. Wie örtliche Medien am Sonntag meldeten, riss der Wirbelsturm, der am Vortag Tokio und andere Gebiete des Landes heimgesucht hatte, mindestens 19 Menschen in den Tod. 16 Menschen galten noch als vermisst. Rund 100 Bewohner in weiten Teilen des Inselreiches erlitten Verletzungen. Der Wirbelsturm "Hagibis", der sich inzwischen im Nordosten über dem Meer zu einer Tiefdruckzone abschwächte, hatte mit rekordstarken Regenfällen Flüsse über die Ufer treten lassen und massive Überschwemmungen verursacht.

Warten auf Obduktionsergebnis nach Leichenfund in Gablitz

Gablitz - Nach der Auffindung eines mutmaßlich getöteten 70-Jährigen am Samstagvormittag in einer Wohnung in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) haben die Ermittlungen der niederösterreichischen Kriminalisten am Sonntag angedauert. Neue Aufschlüsse in dem für die Polizei bedenklichen Todesfall sollte das vorläufige Ergebnis der Obduktion der Leiche bringen, das noch im Laufe des Tages erwartet wurde. Der Tote wies Verletzungen auf. Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes rückten aus.

Zweijähriger in NÖ vom Auto seines Onkels niedergestoßen

Theresienfeld - In Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist ein Zweijähriger vom Auto seines Onkels niedergestoßen und verletzt worden. Der Bub war offensichtlich unbemerkt hinter das Fahrzeug gelaufen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. "Christophorus 3" flog das Kind ins Wiener Donauspital. Der Unfall hatte sich Angaben vom Sonntag zufolge am frühen Freitagnachmittag ereignet. Der 42-Jährige am Steuer des Autos war von einem Parkplatz im Rückwärtsgang unterwegs.

16-jähriger Mopedlenker lieferte Polizei in OÖ Verfolgungsjagd

Unterweitersdorf - Ein 16-Jähriger hat sich in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Freistadt auf seinem Moped eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die teilweise viel zu schnelle Fahrt erstreckte sich über zehn Kilometer. Sein 15-jähriger Mitfahrer deckte während der gesamten Fahrt die Kennzeichentafel mit der Hand ab. Nach einem Sturz flüchteten die beiden leicht Betrunkenen in ein angrenzendes Feld. Zur Flucht befragt gaben beide an, dass sie nicht wissen warum sie dies getan hatten.

