Die Kandidaten der Landtagswahl in Vorarlberg haben gewählt

Bregenz - Der erste Teil des Wahltages ist für die Spitzenkandidaten in Vorarlberg geschlagen. Ihre eigene Stimmabgabe haben Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), Landesrat Johannes Rauch (Grüne), Christof Bitschi von der FPÖ und NEOS-Listenerste Sabine Scheffknecht am Vormittag in ihren Heimatorten hinter sich gebracht. SPÖ-Spitzenkandidat Martin Staudinger stimmte per Briefwahl ab. Um 13.00 Uhr werden bereits die ersten Ergebnisse veröffentlicht. Das Wahlergebnis steht zwischen 16.00 und 17.00 Uhr fest.

Türkisches Militär setzt Offensive in Nordost-Syrien fort

Tall Abyad/Akcakale - Türkische Streitkräfte haben ihre Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG auch am fünften Tag fortgesetzt und zwei grenznahe Städte im Nordosten Syriens erneut unter Beschuss genommen. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als 130.000 Menschen aus den ländlichen Gebieten rund um Ras al Ain und Tel Abjad auf der Flucht sind. Bis zu 400.000 Menschen in den umkämpften Gebieten benötigten laut der UNO-Behörde für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten Hilfe und Schutz.

Corbyn glaubt an Neuwahl in Großbritannien vor Weihnachten

London - Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn rechnet noch vor Weihnachten mit Neuwahlen. Das habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, sagte er am Sonntag zu Journalisten. Der Labour-Chef hofft trotz schwacher Umfragewerte, bei Wahlen Premierminister werden zu können. Allerdings ist seine eigene Partei beim Brexit-Kurs gespalten. Spätestens sechs Monate nach einem möglichen Wahlsieg Labours solle es jedoch ein zweites Referendum über einen EU-Austritt Großbritanniens geben.

Mindestens 19 Tote durch Taifun in Japan

Tokio - Die Zahl der Todesopfer in Japan in Folge eines heftigen Taifuns ist weiter gestiegen. Wie örtliche Medien am Sonntag meldeten, riss der Wirbelsturm, der am Vortag Tokio und andere Gebiete des Landes heimgesucht hatte, mindestens 19 Menschen in den Tod. 16 Menschen galten noch als vermisst. Rund 100 Bewohner in weiten Teilen des Inselreiches erlitten Verletzungen. Der Wirbelsturm "Hagibis", der sich inzwischen im Nordosten über dem Meer zu einer Tiefdruckzone abschwächte, hatte mit rekordstarken Regenfällen Flüsse über die Ufer treten lassen und massive Überschwemmungen verursacht.

Zum Katholizismus konvertierter Kardinal heiliggesprochen

Vatikanstadt - Kardinal John Henry Newman (1801-90) ist jetzt offiziell heilig. Papst Franziskus sprach am Sonntag auf dem Petersplatz die lateinische Formel, die den anglikanischen Theologen, der zum Katholizismus konvertierte, zum verehrungswürdigen Vorbild für Katholiken erklärt. Ebenso sprach Franziskus laut Kathpress vier Frauen heilig. Sie alle dürfen nun weltweit öffentlich verehrt werden. Zu der festlichen Zeremonie versammelten sich zahlreiche Gläubige aus aller Welt auf dem Petersplatz. Für das britische Königshaus nahm Thronfolger Prinz Charles teil.

Papst lässt Veröffentlichung von Dokument untersuchen

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat eine Untersuchung im Vatikan eingeleitet, um festzustellen, wer ein Dokument der vatikanischen Gendarmerie über verdächtige Immobilientransaktionen in London veröffentlicht hat. Das vertrauliche Dokument, das nicht an die Öffentlichkeit hätte gelangen sollen, war am 2. Oktober vom italienischen Nachrichtenmagazin "L'Espresso" veröffentlicht worden. Laut italienischen Medien wird der Kommandant der Gendarmerie verdächtigt, das Dokument weitergegeben zu haben.

Warten auf Obduktionsergebnis nach Leichenfund in Gablitz

Gablitz - Nach der Auffindung eines mutmaßlich getöteten 70-Jährigen am Samstagvormittag in einer Wohnung in Gablitz (Bezirk St. Pölten-Land) haben die Ermittlungen der niederösterreichischen Kriminalisten am Sonntag angedauert. Neue Aufschlüsse in dem für die Polizei bedenklichen Todesfall sollte das vorläufige Ergebnis der Obduktion der Leiche bringen, das noch im Laufe des Tages erwartet wurde. Der Tote wies Verletzungen auf. Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamtes rückten aus.

Zweijähriger in NÖ vom Auto seines Onkels niedergestoßen

Theresienfeld - In Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist ein Zweijähriger vom Auto seines Onkels niedergestoßen und verletzt worden. Der Bub war offensichtlich unbemerkt hinter das Fahrzeug gelaufen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. "Christophorus 3" flog das Kind ins Wiener Donauspital. Der Unfall hatte sich Angaben vom Sonntag zufolge am frühen Freitagnachmittag ereignet. Der 42-Jährige am Steuer des Autos war von einem Parkplatz im Rückwärtsgang unterwegs.

