Leichtes Plus für ÖVP und große FPÖ-Verluste in Vorarlberg

Wien/Bregenz - Die ÖVP wird bei der Vorarlberg-Wahl nur schwach zulegen. Die Hochrechner von ARGE Wahlen/APA sahen die Volkspartei um 15.00 Uhr nur mehr schwach über dem 2014er-Ergebnis von 41,8 Prozent. Noch stärker als anfangs erwartet fällt der Absturz der FPÖ aus. Die Freiheitlichen verlieren mehr als neun Prozentpunkte und halten bei nur mehr knapp über 14 Prozent. Die Grünen nehmen ihnen mit 19,3 Prozent souverän Platz 2 ab. Die SPÖ kommt auf etwas über 9 Prozent, NEOS auf 8,3 Prozent.

Oö. FPÖ-Chef Haimbuchner will "deutlicher" kommunizieren

Linz - Oberösterreichs FPÖ-Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner will zukünftig Dinge, die ihm "aus dem Gewissen heraus" nicht passen, "noch viel offener und deutlicher" kommunizieren. "Eine Bundespartei besteht nicht aus einem Dreier-Sitzkreis in Wien", sagte der Vize-Parteichef in einem Interview mit dem "Kurier". Die Doppelspitze Hofer/Kickl ist für ihn "eine vernünftige Lösung". Indes lehnt Haimbuchner die Kooperation mit Marine Le Pen sowie mit der Putin-Partei Einiges Russland ab.

OeNB-Holzmann bleibt dabei: "Ich habe richtig gehandelt"

Wien/Frankfurt - Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann hat seine umstrittenen Personalentscheidungen neuerlich verteidigt. "Ich musste so handeln, ich habe richtig gehandelt und ich würde wieder so handeln", sagte Holzmann in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Die derzeitige Niedrigzinspolitik der EZB hält der neue OeNB-Chef für falsch und sieht sich als jemanden, "der das Boot ein bisschen schütteln kann". Unterstützen würde er indes verstärkte staatliche Investitionen in die Infrastruktur.

Hohe Beteiligung bei Wahlen in Polen und Ungarn

Budapest - Bei der Parlamentswahl in Polen zeichnet sich eine rege Beteiligung ab. Bis in die Mittagsstunden gaben rund 18,1 Prozent der mehr als 30 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab, teilte die Wahlkommission in Warschau mit. Bei der letzten Wahl im Oktober 2015 hatten im gleichen Zeitraum 16,5 Prozent der Wähler abgestimmt. Mit einer hohen Beteiligung begannen auch die Kommunalwahlen in Ungarn, bei denen in rund 3.200 Gemeinden Lokalparlamente und Bürgermeister gewählt werden.

Türkische Armee nahm syrische Grenzstadt Tall Abyad ein

Tall Abyad/Akcakale - Die türkische Armee und ihre syrischen Verbündeten haben am Sonntag nach Angaben von Aktivisten die Grenzstadt Tall Abyad von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten erobert. Auch die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete die Einnahme des Stadtzentrums. Die türkische Offensive in Nordsyrien führte nach Angaben der kurdischen Autonomieverwaltung auch zur Flucht von fast 800 IS-Angehörigen. International wuchs der Druck auf die Türkei wegen der Militäroffensive.

Neue Demonstrationen und Krawalle in Hongkong

Hongkong - In Hongkong ist es am Sonntag erneut zu Protesten und Ausschreitungen gekommen. Demonstranten versammelten sich an verschiedenen Orten in der chinesischen Sonderverwaltungszone, um gegen die Regierung zu protestieren. Die Aktivisten sprachen von einer "Guerillataktik", weil es keinen zentralen Marsch gab, sondern sich kleine Gruppen an ganz unterschiedlichen Orten versammelten. So sollte es der Polizei erschwert werden, die Proteste aufzulösen. An vielen Orten wurde aber auch friedlich demonstriert.

Taifun forderte mindestens 26 Menschenleben in Japan

Tokio - Einer der heftigsten Taifune seit Jahrzehnten hat in Japan schwere Überschwemmungen ausgelöst und mindestens 26 Menschen in den Tod gerissen. 21 weitere Menschen galten am Sonntag noch als vermisst. Wirbelsturm "Hagibis" zog am Vortag und in der Nacht auf Sonntag mit rekordstarken Regenfällen und Sturmböen über die Hauptstadt Tokio und andere Gebiete des fernöstlichen Inselreiches. Mehr als 170 Bewohner wurden verletzt, wie lokale Medien berichteten.

17 Verletzte bei Kollision von Bus und Straßenbahn in Basel

Basel - In Basel sind am Sonntagvormittag ein Bus und eine Straßenbahn der Basler Verkehrsbetriebe zusammengestoßen. 17 Personen mussten ins Spita. Zur Unfallursache gab es noch keine Angaben. Die Polizei sprach von leichten bis mittelschweren Verletzungen. Die meisten Verletzten saßen nach Angaben des Polizei-Sprechers in der Straßenbahn. Ihr Lenker wurde ebenfalls verletzt, während der Busfahrer ohne Blessuren davonkam. Ins Spital gebracht wurde auch einer der Insassen des am Unfall beteiligten Autos.

