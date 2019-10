Vorarlberg-Wahl: FPÖ-Absturz, Grüne hinter ÖVP auf Platz 2

Wien/Bregenz - Die Landtagswahl in Vorarlberg hat einen FPÖ-Absturz auf Platz drei hinter die Grünen und den klaren ersten Platz für die ÖVP gebracht. Laut dem vorläufigen Endergebnis kommt die Volkspartei auf 43,6 Prozent der Stimmen. Die FPÖ musste einen Absturz von 23,4 auf 14,0 Prozent hinnehmen. Alle anderen Parteien verzeichneten leichte Zugewinne. Die Grünen kamen auf 18,8, die SPÖ auf 9,5 und die NEOS auf 8,5 Prozent. Das endgültige Endergebnis steht am Dienstag fest.

Vorarlberg-Wahl: ÖVP-Mandats-Mehrheit mit jeder Partei

Wien/Bregenz - Die ÖVP hat nach der Wahl vom Sonntag nun mit jeder der im Vorarlberger Landtag vertretenen Parteien eine Mandats-Mehrheit. Die stabilste Mehrheit hätte eine Neuauflage der bisherigen schwarz-grünen Koalition: ÖVP und Grüne kommen gemeinsam auf 24 der 36 Sitze. Mit der FPÖ käme die ÖVP zwar auf 22 der 36 Mandate, allerdings hat Vorarlbergs ÖVP-Chef Markus Wallner eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen nach der Ibiza-Affäre bereits ausgeschlossen. Zum zweiten Mal in Folge ging die Wahlbeteiligung stark zurück. Sie wird laut SORA letztlich (nach Auszählung aller Wahlkarten am Dienstag) bei 61,30 Prozent erwartet.

Damaskus schickt Truppen in den Norden Syriens

Washington/Ankara - Als Reaktion auf die türkische Offensive in Nordsyrien entsendet die syrische Armee nach Angaben der Staatsmedien Truppen in das Gebiet. Die Armee werde sich der türkischen "Aggression" entgegenstellen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Nähere Details zu der Mobilmachung wurden zunächst nicht genannt. Indes wurden bei einem türkischen Luftangriff auf einen Konvoi mit Zivilisten und ausländischen Journalisten in Nordsyrien zehn Menschen getötet.

Regierungspartei PiS gewann laut Exit-Polls Parlamentswahl

Warschau - Die nationalkonservative Regierungspartei PiS bleibt in Polen stärkste politische Kraft. Die Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki errang bei der Parlamentswahl Nachwahlbefragungen zufolge einen klaren Sieg. Damit könnte der Streit zwischen Warschau und Brüssel um die umstrittenen Justizreformen anhalten. Laut Nachwahlbefragungen stimmten 43,6 Prozent der Wähler für die PiS. Das stärkste Oppositionsbündnis, die liberal-konservative Bürgerkoalition (KO) der ehemaligen Regierungspartei Bürgerplattform (PO), kam mit Spitzenkandidatin Malgorzata Kidawa-Blonska auf 27,4 Prozent der Stimmen.

Britisches Parlament wird von Elizabeth II. wiedereröffnet

London - Das britische Parlament wird am Montag nach einer knapp einwöchigen Pause von Königin Elizabeth II. feierlich wiedereröffnet. Die Queen verliest dabei die Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson. Erwartet wird, dass Johnson darin Gesetzesvorhaben für seine bereits angekündigten Investitionen in die Polizei, den Gesundheitsdienst und die Infrastruktur des Landes darlegen wird.

Laut Exit-Poll 72,53 Prozent für Kais Saied in Tunesien

Tunis - Der parteilose konservative Juraprofessor Kais Saied dürfte einer ersten Prognose zufolge als Sieger aus der Stichwahl um das Präsidentenamt in Tunesien hervorgegangen sein. Er habe 72,5 Prozent der Stimmen erhalten, berichtete der Radiosender Mosaique FM unter Berufung auf Nachwahlbefragungen des Umfrageinstituts Emrod. Damit hätte sich Saied gegen Medienunternehmer Nabil Karoui durchgesetzt.

Taifun forderte mindestens 33 Menschenleben in Japan

Tokio - Einer der heftigsten Taifune seit Jahrzehnten hat in Japan schwere Überschwemmungen ausgelöst und mindestens 33 Menschen in den Tod gerissen. 19 weitere Menschen galten am Sonntag noch als vermisst. Der Wirbelsturm "Hagibis" zog am Vortag und in der Nacht auf Sonntag mit rekordstarken Regenfällen und Sturmböen über die Hauptstadt Tokio und andere Gebiete des fernöstlichen Inselreiches. Mehr als 170 Bewohner wurden verletzt, wie lokale Medien berichteten.

Wirtschaftsnobelpreisträger wird verkündet

Stockholm - Zum Abschluss der Nobelpreis-Bekanntgaben wird am Montag der Preisträger in der Kategorie Wirtschaft verkündet. Die Auszeichnung ist der einzige der Nobelpreise, der nicht auf das Testament von Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgeht. Vielmehr wird er seit Ende der 60er Jahre von der schwedischen Reichsbank gestiftet.

Deutscher Buchpreis wird vergeben

Frankfurt/Wien - In Frankfurt am Main wird am Montagabend der mit 25.000 Euro dotierte Deutsche Buchpreis vergeben. Sechs Autorinnen und Autoren sind in der Endauswahl, zwei kommen aus Österreich: Die 29-jährige Wienerin Raphaela Edelbauer und der 27-jährige in Neu-Delhi geborene Wiener Tonio Schachinger haben es mit ihren jeweils ersten Romanen auf Anhieb in das Finale des renommierten Preises geschafft. Von der siebenköpfigen Jury, die heuer über 200 Neuerscheinungen gesichtet hat, wurden auch die deutschen Autoren Norbert Scheuer, Sasa Stanisic, Jackie Thomae und Miku Sophie Kühmel nominiert.

