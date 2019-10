Asylwerber soll in OÖ Betreuer verletzt und Bauern getötet haben

Leopoldschlag - Im oberösterreichisch-tschechischen Grenzgebiet ist es Montagnachmittag laut Polizei zu einem Mord und einem versuchten Mord gekommen. Ein 33-jähriger Afghane soll in einer Asylwerberunterkunft in Wullowitz (Bezirk Freistadt) einen Betreuer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und auf der Flucht einen Autofahrer erstochen haben. Am Montagabend war die Öffentlichkeitsfahndung noch am Laufen. Warum der Mann, der laut Polizei nicht in der Unterkunft gewohnt haben dürfte, dort einen Betreuer mit einem Messer angegriffen hat, war vorerst unklar.

US-Truppen in Nordsyrien erhalten Befehl zum Abzug

Washington/Tall Abyad/Akcakale - Alle in Nordsyrien stationierten US-Truppen haben den Befehl erhalten, wegen der türkischen Militäroffensive gegen die Kurden das Land zu verlassen. Rund 1.000 Soldaten würden Syrien verlassen, lediglich ein kleines Kontingent von 150 US-Soldaten bleibe auf dem südsyrischen Stützpunkt Al-Tanf stationiert, sagte ein US-Vertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Türkei hatte am Mittwoch nach einem teilweisen Rückzug von US-Soldaten aus dem syrischen Grenzgebiet ihre lange angedrohte Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG begonnen.

Parteiloser Politikneuling Saied zum tunesischen Präsidenten gewählt

Tunis - Mit einer überwältigenden Mehrheit ist der parteilose Verfassungsrechtler Kais Saied zum neuen tunesischen Präsidenten gewählt worden. Der 61 Jahre alte frühere Rechtsprofessor habe 72,71 Prozent der Stimmen bekommen, teilte die Obere unabhängige Wahlbehörde ISIE am Dienstagabend mit. Der ebenfalls in die Stichwahl eingezogene Medienunternehmer Nabil Karoui kam nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 27,29 Prozent der Stimmen.

Brexit hat laut Queen "Priorität" für die Regierung

London - Die Umsetzung des Brexit am 31. Oktober hat "Priorität" für die britische Regierung von Premierminister Boris Johnson. Das sagte Königin Elizabeth II. bei der Vorstellung von Johnsons Regierungsprogramm am Montag im Unterhaus in London. Mit dem Verlesen des Regierungsprogramms eröffnet die britische Monarchin traditionell das Parlament nach der Herbstpause. "Es war immer die Priorität meiner Regierung, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU am 31. Oktober sicherzustellen", sagte die Königin vor den Abgeordneten.

Historisches Urteil gegen katalanische Separatistenführer

Madrid/Barcelona - Im ebenso historischen wie umstrittenen Prozess gegen die katalanischen Separatistenführer sind neun Angeklagte zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Oberste Gericht in Madrid verurteilte sie am Montag wegen Aufruhrs zu Freiheitsentzug zwischen neun und 13 Jahren. Kurze Zeit später erließ das Höchstgericht auch einen neuen EU-Haftbefehl gegen Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont. Während die sozialistische Regierung das Urteil als Chance bezeichnete, ein "neues Kapitel" in den Beziehungen zu Katalonien aufzuschlagen, fielen die Reaktionen in der nordostspanischen Region empört aus. Schon kurz nach der Urteilsverkündung versammelten sich in Barcelona zahlreiche Demonstranten auf den Straßen.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Philippa Strache

Wien - Gegen Philippa Strache ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Veruntreuung eingeleitet worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Wien am Montag. Gegen ihren Mann, Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, wird seit Ende September ebenfalls ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, ein Spesenkonto der Partei auch für private Zwecke verwendet zu haben. Ebenfalls beschuldigt werden ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter von Strache und seine ehemalige Büroleiterin. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft Privatausgaben über Scheinbelege der Partei verrechnet haben.

Begräbnisgottesdienst nach Fünffachmord in Kitzbühel

Kitzbühel - Zahlreiche Angehörige, Freunde, Bekannte und Einwohner von Kitzbühel haben sich am Montagnachmittag bei einem Begräbnisgottesdienst von den fünf getöteten Menschen verabschiedet. "Es ist eine grausame, unfassbare Tat, die wie ein Schlag für Kitzbühel ist", sagte der Stadtpfarrer Michael Struzynski in seinen Eröffnungsworten. Die Beisetzung der Urnen fand im kleinen Kreis statt. Am 6. Oktober hatte ein 25-Jähriger seine Ex-Freundin, ihre Eltern, ihren Bruder sowie ihren neuen Freund in Kitzbühel getötet. Danach stellte sich der Mann selbst.

13-Jährige in NÖ litt an Entzündung der Bauchspeicheldrüse

Krems - Nach dem Tod einer 13-Jährigen im Waldviertel hat die Staatsanwaltschaft Krems am Montag Details bekanntgegeben. Laut Sprecher Franz Hütter litt das Mädchen an einer chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Die Eltern sollen die Krankheit aus religiösen Gründen nicht behandeln haben lassen und sitzen nun wegen des Verdachts des Mordes durch Unterlassung in Untersuchungshaft. Das Paar soll der 13-Jährigen im Haus der Familie beim Sterben zugesehen haben. Dazu seien die beiden auch geständig, sagte Hütter.

