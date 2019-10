Verdächtiger nach Messerattacken in Oberösterreich gefasst

Leopoldschlag - Im oberösterreichisch-tschechischen Grenzgebiet ist es am Montag laut Polizei zu einem Mord und einem versuchten Mord gekommen. Ein 33-jähriger Afghane soll in einer Asylwerberunterkunft in Wullowitz (Bezirk Freistadt) einen Betreuer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt und auf der Flucht einen Autobesitzer erstochen haben. Am späten Montagabend wurde er im Großraum Linz geschnappt. Der Verdächtige wurde in Polizeigewahrsam genommen und soll voraussichtlich am Dienstag einvernommen werden.

USA verhängten Sanktionen gegen Türkei und fordern Waffenruhe

Washington/Damaskus/Ankara - Die USA haben wegen der Militäroffensive in Nordsyrien Sanktionen gegen die Türkei verhängt und eine sofortige Waffenruhe gefordert. US-Präsident Donald Trump will seinen Vize, Mike Pence, schnellstmöglich zur Vermittlung zwischen den Kurden und den Türken nach Ankara schicken. Neben den Sanktionen kündigte Trump in einer Erklärung die Anhebung von Strafzöllen auf Stahlimporte aus der Türkei auf 50 Prozent an. Die angekündigten US-Sanktionen dürften die angeschlagene türkische Wirtschaft empfindlich treffen.

75 Verletzte bei Protesten am Flughafen von Barcelona

Barcelona - Bei den Protesten am Flughafen von Barcelona nach der Verurteilung von Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung sind 75 Menschen verletzt worden. Das gaben die Rettungsdienste des Flughafens am Montagabend bekannt, ohne Angaben zur Schwere der Verletzungen zu machen. Demonstranten hatten sich am Flughafen heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Zuvor hatte das Oberste Gericht Spaniens neun von zwölf angeklagten katalanischen Unabhängigkeitsführern wegen "Aufruhrs" und Veruntreuung öffentlicher Gelder zu neun bis 13 Jahren Haft verurteilt.

Europa- und Außenminister beraten über Brexit und Westbalkan

London/Brüssel - EU-Brexit-Verhandlungsführer Michel Barnier informiert am Dienstag in Luxemburg die EU-Außenminister der Mitgliedstaaten - darunter Österreichs Ressortchef Alexander Schallenberg - über den Stand der Austrittsgespräche mit Großbritannien (09.00 Uhr). Die Minister bereiten den EU-Gipfel ab Donnerstag vor. Bisher ist in den Brexit-Gesprächen allerdings kein Durchbruch in Sicht, weshalb auch die Frage einer erneuten Verschiebung des für den 31. Oktober geplanten Austritts eine Rolle spielen dürfte.

Parteiloser Politikneuling Saied zum tunesischen Präsidenten gewählt

Tunis - Mit einer überwältigenden Mehrheit ist der parteilose Verfassungsrechtler Kais Saied zum neuen tunesischen Präsidenten gewählt worden. Der 61 Jahre alte frühere Rechtsprofessor habe 72,71 Prozent der Stimmen bekommen, teilte die Obere unabhängige Wahlbehörde ISIE am Dienstagabend mit. Der ebenfalls in die Stichwahl eingezogene Medienunternehmer Nabil Karoui kam nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 27,29 Prozent der Stimmen.

KV-Verhandlungen der Metaller gehen in die dritte Runde

Wien - Die richtungsweisenden Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie gehen am Dienstag in die dritte Runde. Die Verhandlungen starten am Vormittag in der Bundeswirtschaftskammer in Wien. Bei Bedarf geht es gleich am Mittwoch mit der vierten Runde weiter. Die Gewerkschaft fordert eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent beziehungsweise mindestens 100 Euro.

Österreich verfehlte Klimaziele - NGOs kündigen Klage an

Wien - Österreich hat laut Klimaschutzbericht 2017 die EU-Höchstwerte an Treibhausgasemissionen (THG) um rund 2,1 Millionen Tonnen überschritten. Laut Klimaschutz- sowie Finanzausgleichsgesetz wären nach Bekanntwerden im Jänner binnen sechs Monaten Sofortmaßnahmen zu veranlassen gewesen, was laut Greenpeace und Ökobüro nicht geschehen sei. Dies wollen sie nun auf dem Rechtsweg einklagen, hieß es am Dienstag.

Frankfurter Buchmesse eröffnet mit Knausgard-Rede

Frankfurt am Main - Nach der Vergabe des Deutschen Buchpreises eröffnet die Frankfurter Buchmesse. Bis zum 20. Oktober werden rund 7.500 Aussteller aus 150 Ländern erwartet. Das diesjährige Gastland Norwegen ist mit rund 100 Autorinnen und Autoren vertreten, darunter Eröffnungsredner Karl Ove Knausgard, Krimiautor Jo Nesbo, Maja Lunde oder Jostein Gaarder. Alle Augen werden allerdings auch auf den Auftritt der frisch gebackenen polnischen Literaturnobelpreisträgerin des Jahres 2018, Olga Tokarczuk, gerichtet sein.

(Schluss) apo