Schallenberg berichtet von "großem Optimismus" in Sachen Brexit

Luxemburg/London/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg zufolge hat EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier beim EU-Rat der Europaminister in Luxemburg am Dienstag "großen Optimismus" in Hinblick auf eine Einigung auf ein Brexit-Abkommen mit Großbritannien gezeigt. "Ein Abkommen scheint mittlerweile in greifbarer Nähe", sagte auch der deutsche Linken-Europaabgeordnete Martin Schirdewan. Der irische Regierungschef Leo Varadkar meinte indes, ,er Spalt zwischen Großbritannien und der EU sei noch recht groß.

EU-Minister verschieben Entscheidung zu Westbalkan erneut

Luxemburg - Die EU-Minister haben eine Entscheidung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien erneut verschoben. Eine Einigung konnte in dieser Frage laut Außenminister Alexander Schallenberg am Dienstag beim Allgemeinen Rat in Luxemburg nicht erzielt werden. Die Etnscheidung wurde wegen des Widerstands Frankreichs vertagt. Die Diskussion werde beim EU-Gipfel der Europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel diese Woche fortgesetzt, hieß es.

Macron erhöht in Personalfrage Druck auf von der Leyen

Brüssel/Paris/Berlin - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erhöht nach dem Scheitern seiner EU-Kommissarskandidatin Sylvie Goulard den Druck auf die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aus Paris hieß es, die Deutsche müsse gemeinsam mit dem italienischen EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli nun zunächst eine Mehrheit unter den Europa-Abgeordneten für einen französischen Kandidaten organisieren. Vorher werde Macron keinen neuen Namen nennen.

Vorarlberger ÖVP und Grüne starten "vertiefendes Gespräch"

Bregenz - Vorarlberger Grüne und ÖVP werden am Donnerstag in ein "vertiefendes Gespräch" und voraussichtlich ab Montag in Regierungsverhandlungen einsteigen. Das erklärte Grünen-Landessprecher Johannes Rauch nach einem zweistündigen Sondierungsgespräch mit ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner. Am Donnerstag soll der Fahrplan festgelegt werden, so Rauch. Indes sind nun alle 166.130 abgegebenen Stimmen ausgezählt. Die letzten ausgewerteten Wahlkarten brachten keine wesentlichenb Veränderungen des Ergebnisses.

Keine Ermittlung wegen Verhetzung auf steirischem RFJ-Plakat

Wien/Graz - Mangels Anfangsverdacht hat die Staatsanwaltschaft Graz im Fall eines Plakats des Rings Freiheitlicher Jugend (RFJ) Steiermark, das im Mai von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) und Islamische Glaubensgemeinschaft als rassistisch verurteilt worden war, die Erhebungen eingestellt. Wie die FPÖ Steiermark am Dienstag mitteilte, habe sich der Anfangsverdacht einer Straftat nicht erhärtet. Während des EU-Wahlkampfes wurde das Sujet öffentlich kritisiert.

300 Tonnen Sperrmüll in Brand: Feuerwehr-Großeinsatz in NÖ

Zistersdorf - Beim Brand in einem Altstoffsammelzentrum in Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) sind am Dienstag 24 Feuerwehren mit 120 Mitgliedern im Einsatz gestanden. Eine defekte Gasflasche dürfte laut Polizei eine Explosion ausgelöst haben, rund 300 Tonnen Sperrmüll begannen zu brennen. Die Löscharbeiten im Weinviertel dauerten am frühen Abend an. Verletzt wurde niemand, es entstand erheblicher Sachschaden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die L15 vorübergehend gesperrt werden.

Verdächtiger in Wullowitz bisher dreimal aufgefallen

Leopoldschlag - Der 33-jährige Afghane, der am Montag in Wullowitz (Bezirk Freistadt) einen Bauern erstochen und einen Flüchtlingsbetreuer mit einem Messer schwer verletzt haben soll, war zuvor wegen Kleindelikten aufgefallen. Polizei und Staatsanwaltschaft gaben Details dazu bekannt. Der Afghane soll im Mai 2019 auch gegen seine Frau gewalttätig geworden sein, worauf er eine zweiwöchige Wegweisung ausgesprochen bekam. Das Motiv der Tat am Montag ist bisher nicht endgültig geklärt.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Der ATX konnte die Sitzung am Dienstag nach etwas schwächerem Verlauf um deutliche 1,01 Prozent höher bei 3.032,59 Zählern beenden. Im Späthandel sorgten Kreise-Meldungen, dass sich Unterhändler der EU und Großbritanniens einem Entwurf für eine Einigung in der Brexit-Frage näherten, für Auftrieb an den europäischen Börsen. Wienerberger zogen um 3,4 Prozent an, Palfinger gewannen 3,9 Prozent.

