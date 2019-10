Brexit-Verhandlungen in Brüssel dauern an

London - Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über den Brexit haben bisher keinen Durchbruch gebracht. EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte am Mittwochabend vor Journalisten in Brüssel, es gebe "gute Fortschritte". Es herrsche auf Expertenebene Einigkeit über die Zollregelung für Nordirland, die Mitspracherechte der nordirischen Volksvertretung und es gäbe britische Zusagen, EU-Umwelt- und Sozialstandards nicht zu unterbieten. Die Gespräche würden aber fortgesetzt.

Koalition: Sondierungsstart mit der SPÖ

Wien - Die Sondierungen nach der Nationalratswahl gehen in die nächste Phase. Ab Donnerstag wird in Teams gesprochen. Erster Gast der bei der Wahl siegreichen Volkspartei ist die SPÖ. Beide Parteien haben sechsköpfige Verhandlungsteams nominiert, an deren Spitze die Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) stehen. Am Freitag folgen dann Grüne und NEOS.

Metaller-Gewerkschaft berät nach Abbruch Maßnahmen

Wien - Die vierte Runde der Metaller-KV-Verhandlungen ist Mittwochabend ergebnislos abgebrochen worden. Die Gewerkschaft berät nun Anfang nächster Woche bei Betriebsrätekonferenzen über weitere Maßnahmen, etwa Betriebsversammlungen. Die Arbeitgeber haben heute ein Gehalts- und Lohnplus von 1,8 Prozent geboten. Die Gewerkschaft fordert weiterhin eine Lohn-und Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent. Die fünfte Verhandlungsrunde ist für 28. Oktober angesetzt.

US-Vizepräsident will in Ankara im Nordsyrien-Konflikt vermitteln

Washington/Ankara - US-Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Mike Pompeo wollen am Donnerstag in Ankara im Nordsyrien-Konflikt zwischen der Türkei und Kurdenmilizen vermitteln. Der Kommunikationsdirektor von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, hat am Mittwoch auf Twitter bestätigt, dass es ein Treffen zwischen der von Pence angeführten Delegation und Erdogan geben werde. Zu weiteren Terminen der Amerikaner in Ankara gab es zunächst keine Angaben.

Kataloniens Regionalpräsident Torra fordert Ende der Gewalt

Barcelona - Nach dreitägigen schweren Ausschreitungen von Anhängern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung in Barcelona und weiteren Städten hat der katalanische Regionalpräsident Quim Torra ein sofortiges Ende der Gewalt gefordert. "Wir können die Vorfälle, die wir in den Straßen sehen, nicht erlauben", sagte der Unabhängigkeitsbefürworter am Mittwochabend im Regionalfernsehen. "Das muss sofort aufhören."

Isolierte Familie - Österreicher wegen Freiheitsberaubung in Haft

Ruinerwold - Ein im Fall einer isoliert lebenden Familie auf einem Bauernhof in Ruinerwold in den Niederlanden festgenommener 58-jähriger Österreicher wird der Freiheitsberaubung verdächtigt. Das teilte die niederländische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Er hatte ein Haus in Ruinerwold in der Provinz Drenthe gemietet, in dem ein Mann und seine Kinder mehrere Jahre in einem kleinen Raum gehaust haben sollen.

Netflix verbuchte dank "Stranger Things" starkes Nutzerwachstum

Los Gatos - Der Streaming-Riese Netflix hat im dritten Quartal dank Hitserien wie "Stranger Things" wieder etliche neue Kunden hinzugewonnen. Unterm Strich stieg die Anzahl der Bezahlabos in den drei Monaten bis Ende September weltweit um 6,8 Millionen, wie der Online-Videodienst am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Damit blieb Netflix zwar unter seiner eigenen Prognose von sieben Millionen neuen Nutzern, übertraf aber die Markterwartungen.

35 Tote bei Busunfall in Saudi-Arabien

Riad/Medina - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Saudi-Arabien 35 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SPA prallte am Mittwochabend in Medina ein Bus mit einer Baumaschine zusammen. Bei den Opfern handelte es sich Medienberichten zufolge um arabische und asiatische Pilger.

