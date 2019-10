Trotz Waffenruhe "vereinzelte" Kämpfe in Nordsyrien

Tall Abyad/Akcakale - Trotz der zwischen den USA und der Türkei ausgehandelten Waffenruhe sind die Kämpfe zwischen türkischen Soldaten und kurdischen Milizen in Nordsyrien offenbar nicht vollkommen eingestellt worden. In der Grenzstadt Ras al-Ain gebe es "vereinzelte" Gefechte, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag mit. Es seien Schüsse und Artilleriefeuer zu hören. Die Türkei und die USA hatten am Donnerstag eine fünftägige Waffenruhe für Nordsyrien vereinbart.

Brexit-Abkommen: Bangen um Mehrheit im britischen Unterhaus

London/Brüssel - Zwei Wochen vor dem Brexit-Termin haben sich die Europäische Union und Großbritannien doch noch auf eine gütliche Trennung geeinigt, doch die Zitterpartie ist damit noch nicht vorbei. Die 27 verbleibenden Staaten billigten den neuen Deal am Donnerstag beim EU-Gipfel. Widerstand gibt es aber im britischen Unterhaus, das am Samstag zustimmen müsste. Premierminister Boris Johnson demonstrierte dennoch Zuversicht und nannte das neue Abkommen großartig.

ÖVP sondiert mit Grünen und NEOS

Wien - Nach der Runde mit der SPÖ am Donnerstag gehen die Sondierungen der ÖVP nach der Nationalratswahl am Freitag mit gleich zwei Parteien weiter. Ab 10 Uhr sind die von Werner Kogler angeführten Grünen an der Reihe, am Nachmittag die NEOS unter Beate Meinl-Reisinger. Jede Seite kommt wieder im Sechserteam. Als Favoriten werden vor allem die Grünen gehandelt, deren Chef Kogler den Koalitionsball zwar bewusst flach hält und eine "Umkehr" der ÖVP unter Sebastian Kurz eingefordert hat, andererseits aber auch Chancen einer Zusammenarbeit etwa im Umweltbereich sieht.

Polizei, VfGH und Bundespräsident genießen großes Vertrauen

Wien - Polizei, Verfassungsgerichtshof und Bundespräsident genießen bei den Österreichern das größte Vertrauen. Am anderen Ende der Reihe von 31 für den APA/OGM-Vertrauensindex abgefragten Institutionen finden sich Medien, Versicherungen und die katholische Kirche. "Aufsteiger" im Vergleich zu früheren Erhebungen sind Polizei, Schulen und Unis, Justiz, Parlament, die Finanzmarktaufsicht und die EU.

USA setzen Strafzölle auf EU-Importe in Kraft

Washington - Die Strafzölle der USA auf EU-Produkte im Umfang von 7,5 Mrd. Dollar (6,8 Mrd. Euro) sind am Freitag in Kraft getreten. Damit gelten auf Flugzeugimporte aus der EU zusätzliche Abgaben in Höhe von 10 Prozent sowie auf weitere Produkte wie Wein, Käse und Whisky Aufschläge von bis zu 25 Prozent. Hintergrund sind europäische Staatsbeihilfen für die heimische Flugzeugindustrie, insbesondere für Airbus.

Weitere Krawalle vor geplantem Generalstreik in Katalonien

Barcelona/Madrid - Vor einem angekündigten Generalstreik und weiteren Demonstrationen von Separatisten ist es in Katalonien die vierte Nacht in Folge zu Ausschreitungen gekommen. Mindestens elf Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei der nordostspanischen Region in der Nacht zum Freitag auf Twitter mit. Es habe rund ein Dutzend Verletzte gegeben, berichteten örtliche Medien. Die heftigsten Zusammenstöße gab es in der Regionalhauptstadt Barcelona.

Handels-KV - Gewerkschaft fordert ein Plus von 4,4 Prozent

Wien - Die Gewerkschaft lässt im Vorfeld der nächsten Dienstag startenden KV-Verhandlungen für die rund 413.000 Angestellten und 15.000 Lehrlinge im Handel mit einer kräftigen Gehaltsforderung aufhorchen. Die Arbeitnehmer fordern 100 Euro Entgelterhöhung für alle auf Vollzeitbasis, das wäre ein durchschnittliches Plus von 4,4 Prozent. Die Arbeitgeberseite fordert unterdessen mehr Augenmaß. Die Forderungen der Gewerkschaft seien "überzogen und realitätsfremd", so der Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer und Arbeitgeber-Chefverhandler Peter Buchmüller.

Fünfjähriger von Pkw erfasst und zu Boden geschleudert

Bregenz - Ein fünfjähriger Bub ist am Donnerstag in Wolfurt (Bez. Bregenz) beim Überqueren einer Straße von einem Auto seitlich erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Unfall ereignete sich in einem Baustellenbereich, die 28-jährige Pkw-Lenkerin habe das Kind erst spät wahrnehmen können, teilte die Polizei mit. Der verletzte Fünfjährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert.

