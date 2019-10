Nächste Sondierungsrunden am Montag und Donnerstag

Wien - Nach dem ersten Treffen der Verhandlungsteams am Freitag gehen die türkis-grünen Sondierungsgespräche am Montag in kleinerem Rahmen weiter. Dem Vernehmen nach haben sich ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Grünen-Sprecher Werner Kogler auf ein Vieraugengespräch geeinigt. Das Treffen soll am Nachmittag im "Winterpalais" des Finanzministeriums stattfinden. Mit den NEOS ist nach Angaben aus Verhandlerkreisen ein weiteres Treffen der jeweils sechsköpfigen Sondierungsteams am kommenden Donnerstag angesetzt. SPÖ und FPÖ sind an den Sondierungsgesprächen nicht mehr beteiligt.

FPÖ legt Straches Facebook-Seite still

Wien - Die FPÖ hat in der Nacht auf Samstag die Facebook-Seite ihres früheren Parteichefs Heinz-Christian Strache deaktiviert. Damit ist der Account, der zuletzt noch 786.000 Fans hatte, vorerst nicht mehr erreichbar. Die von Strache geforderte Herausgabe der Administratorenrechte für die Seite verweigert die FPÖ. Damit dürfte der Konflikt ein Fall für die Gerichte werden. Strache selbst meldete sich über seine private Facebook-Seite zu Wort und versicherte seinen (dort etwa 51.000) Fans: "Jedes Ende ist ein neuer Anfang, keine Sorge, ich komme nicht nur auf Facebook wieder."

Johnson ruft zu Unterstützung für Brexit-Deal auf

London/Brüssel - Vor der Abstimmung über seinen Brexit-Deal am Samstag im Unterhaus hat der britische Premierminister Boris Johnson parteiübergreifend um Unterstützung geworben. "Worauf es jetzt wirklich ankommt, ist dass Abgeordnete aller Parteien zusammenkommen, um diese Sache durchzuziehen", sagte Johnson in einem BBC-Interview am Freitagabend. Das Unterhaus tritt um 10.30 Uhr (MESZ) zusammen. Den Auftakt gibt Johnson mit einem Statement zum Verlauf des EU-Gipfels und zu seinem Brexit-Abkommen. Anschließend dürfte es eine mehrstündige Debatte geben. Mit dem Beginn der Abstimmungen wird gegen 15.30 Uhr (MESZ) gerechnet.

Ausschreitungen in Barcelona reißen nicht ab

Barcelona/Madrid - In Katalonien haben Unabhängigkeitsbefürworter die fünfte Nacht in Folge teils gewaltsam gegen die Verurteilung von neun Separatistenführern demonstriert. Die Unruhen in Barcelona ließen nach Mitternacht nur langsam nach. Hunderttausende hatten zuvor am Freitag in der Regionalhauptstadt friedlich für die Freilassung der Verurteilten und für das Recht auf Selbstbestimmung der Katalanen demonstriert. Wie die Sicherheitsbehörden mitteilten, wurden am Freitagabend in Barcelona mindestens 14 Demonstranten festgenommen. Bis 22.00 Uhr seien zudem 41 Verletzte registriert worden, hieß es.

USA und China bei offenen Handelsfragen zuversichtlich

Nanchang/Washington - Nach dem Durchbruch bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China zeigen sich beide Seiten optimistisch, dass es auch zur Unterzeichnung des ausgehandelten Teilabkommens kommt. Der chinesische Vize-Ministerpräsident und Chefunterhändler Liu He sagte am Samstag, beide Seiten hätten in vielen Bereichen große Fortschritte gemacht. US-Präsident Donald Trump erklärte am Freitag, er gehe davon aus, dass die Vereinbarung bis zum Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) am 16. und 17. November in Chile unterzeichnet werde.

Israelische Grenzschützer erschossen Palästinenser

Ramallah/Gaza - Israelische Grenzschützer haben einen Palästinenser an einem Grenzübergang zum Westjordanland erschossen. Der Mann sei am Freitag bei dem Kontrollpunkt nahe Tulkarem im nördlichen Westjordanland mit einem Messer auf die zivilen Sicherheitskräfte zugerannt und habe nicht auf deren Warnungen reagiert, erklärte das israelische Verteidigungsministerium. Daraufhin hätten die vom Ministerium angestellten privaten Sicherheitskräfte das Feuer eröffnet. Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, dass ein Mann durch israelische Schüsse getötet worden sei.

Mindestens sechs Tote bei Dammbruch in Russland

Moskau - Mindestens sechs Menschen sind bei einem Dammbruch in der sibirischen Region Krasnojarsk in Russland ums Leben gekommen. Weitere zehn Personen galten nach dem Zwischenfall in der Nacht auf Samstag als vermisst, teilten die Zivilschutzbehörden nach Angaben der Agentur Tass mit. Die Zahl der Verletzten wurde mit 14 abgegeben. Nach ersten Berichten war der zu einer Goldmine bei Schtschetinino gehörende Staudamm am Fluss Sejba aus noch unbekannter Ursache gebrochen, die Fluten erfassten zwei Wohngebäude der dort beschäftigten Arbeiter.

Sattelzug überfährt Gabelstapler - 45-Jährige tot

Ebenfurth - Bei einem Auffahrunfall in Niederösterreich ist am Freitagabend eine Frau ums Leben gekommen. Die 45-Jährige war laut Polizei gegen 18.30 Uhr im Gemeindegebiet von Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt-Land) auf der L159 mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Gabelstapler unterwegs, als sie von dem von einem Deutschen (59) gelenkten Sattelzug erfasst und getötet wurde. Nach Angaben des Lenkers des Sattelzuges war der Gabelstapler unbeleuchtet. Der Sattelzug-Lenker erlitt mittelschwere Verletzungen. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht alkoholisiert.

