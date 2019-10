Labour will Neuwahlen - EU-Staaten beraten Lage

Brüssel/London - Nach der Niederlage für den britischen Premier Boris Johnson im Unterhaus am Samstag drängt die oppositionelle Labour Party auf Neuwahlen. Diese seien unvermeidlich, sagte ein Parteisprecher am Sonntag. Labour werde außerdem einen Antrag auf eine zweite Volksabstimmung zum Brexit unterstützen. Nach dem britischen Antrag auf Verschiebung des Brexit beraten die 27 bleibenden EU-Staaten am Sonntag die Lage. Dabei geht es nach Angaben von Diplomaten aber noch nicht um die Genehmigung des Aufschubs, sondern vor allem um eine mögliche Ratifizierung des neuen Brexit-Abkommens in den kommenden Tagen, also noch vor dem gültigen Austrittsdatum 31. Oktober.

Proteste in Chile: Drei Menschen bei Brand gestorben

Neue Proteste in Barcelona und auch in Madrid

Barcelona/Madrid - Katalanischen Separatisten haben erneut gegen langjährige Haftstrafen für neun Führer der Unabhängigkeitsbewegung protestiert. Rund 6.000 Menschen versammelten sich am späten Samstagabend im Zentrum Barcelonas. Mehrere Dutzend vermummte Demonstranten errichteten in der Nähe des Polizeipräsidiums in Barcelona wieder brennende Barrikaden. Auch in Madrid gingen rund 4.000 Menschen aus Solidarität mit den katalanischen Separatisten auf die Straße. Es kam dabei zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Steirische und burgenländische SPÖ stehen hinter Max Lercher

Wien - Die steirische und die burgenländische SPÖ stellen sich nach dem Bericht über einen angeblichen Beratervertrag hinter Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Lerchers steirischer Parteichef Michael Schickhofer forderte am Wochenende "sofortige Aufklärung darüber, wer für diese Falschmeldungen verantwortlich ist". Der Verdacht, die SP-Zentrale in Wien könnte dahinter stehen, wird dort dementiert.

Lufthansa-Streik am Sonntag in Deutschland

Wien/Frankfurt/Schwechat - Der Warnstreik der Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress in Deutschland hat am Sonntag Auswirkungen auf mehrere Flughäfen. Am Flughafen Berlin Tegel seien am Sonntag in der Früh 15 geplante Abflüge von Eurowings ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Berliner Flughäfen. Außerdem fielen sieben geplante Ankünfte von Eurowings aus. In Österreich sind in den Bundesländern vereinzelt Flüge ausgefallen, so etwa je eine Verbindung Köln-Klagenfurt sowie Hamburg-Salzburg.

Kapitänin Rackete erhielt "Globart Award 2019"

Klosterneuburg/Wien - Die deutsche Kapitänin Carola Rackete ist am Samstagabend in Klosterneuburg mit dem "Globart Award 2019" ausgezeichnet worden. Sie erhielt die Auszeichnung für ihr "Engagement Menschenrechte und Menschenleben zu verteidigen". Rackete wiederum übergab den Preis symbolisch an einen anwesenden Flüchtling aus Afghanistan: "Ich will auf die Menschen aufmerksam machen, um die es gehen soll." Rackete hatte im Sommer für Schlagzeilen gesorgt, als sie mit ihrem Rettungsschiffs "Sea Watch 3" trotz eines Verbots der italienischen Behörden in den Hafen von Lampedusa eingelaufen ist.

In 19 Stunden nonstop von New York nach Sydney

Canberra - Australiens Fluggesellschaft Qantas hat mit einer Boeing 787-9 mit insgesamt 19 Stunden und 16 Minuten den bisher längsten Passagierflug absolviert. Diese Zeit benötigte der Dreamliner für die 16.200 Kilometer zwischen New York und Sydney, wie Qantas am Sonntag twitterte. Die Maschine sei am Freitagabend an der Ostküste der USA gestartet und Sonntagfrüh in Sydney gelandet. Bei dem Testflug waren 40 Passagiere und zehn Crewmitglieder an Bord.

