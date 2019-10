Schweizer Grüne drängen nach historischem Wahlerfolg in die Regierung

Bern - Die Grünen haben bei der Schweizer Parlamentswahl am Sonntag einen historischen Durchbruch geschafft und klopfen nun an die Regierungstür. Sie legten laut einer Hochrechnung um sechs Punkte auf 13 Prozent zu, womit sie die kleinste Regierungspartei CVP überholten. Die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) verbuchte ihr schlechtestes Ergebnis seit 1999, blieb aber mit 25,6 Prozent der Stimmen klare Nummer eins.

Kurdenmilizen begannen Rückzug aus Nordsyrien

Damaskus/Istanbul/Tall Abyad - Drei Tage nach Verkündung einer Waffenruhe für Nordsyrien hat die Kurdenmiliz YPG mit dem Rückzug aus den umkämpften Gebieten begonnen. Die von der YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) teilten mit, die umkämpfte Grenzstadt Ras al-Ain verlassen zu haben. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, es verfolge den Abzug der YPG. Es gebe dabei "keinerlei Hindernisse". US-Vizepräsident Mike Pence hatte die Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien am Donnerstag nach Gesprächen in Ankara verkündet.

Brexit-Chaos in London geht weiter

Brüssel/London - Totales Brexit-Wirrwarr in London: Die britische Regierung hat bei der EU entsprechend gesetzlicher Vorgaben eine Verschiebung des Austritts beantragt, will ihn aber trotzdem pünktlich am 31. Oktober durchziehen. Dies geht aus drei Briefen hervor, die in der Nacht auf Sonntag nach Brüssel gingen. Auf EU-Seite wird ein geregelter Brexit übernächste Woche nicht ausgeschlossen. Doch will EU-Ratschef Donald Tusk in den nächsten Tagen auch ausloten, ob die EU-Staaten nochmals Aufschub gewähren.

Steirische und burgenländische SPÖ hinter Lercher

Wien - Die steirische und die burgenländische SPÖ stellen sich nach dem Bericht über einen angeblichen Beratervertrag hinter Ex-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Lerchers steirischer Parteichef Michael Schickhofer forderte am Wochenende "sofortige Aufklärung darüber, wer für diese Falschmeldungen verantwortlich ist". Der Verdacht, die SPÖ-Zentrale in Wien könnte dahinter stehen, wird dort dementiert.

Warnstreiks beim Lufthansa-Konzern enden um Mitternacht

Wien/Frankfurt/Schwechat - Die kurzfristig ausgeweiteten Warnstreiks der Flugbegleiter haben am Sonntag bei vier Gesellschaften des Lufthansa-Konzerns deutschlandweit zu rund 100 Flugausfällen geführt. Vor allem in Berlin, Köln, München und Stuttgart bekamen die Fluggäste den Arbeitskampf zwischen der Kabinengewerkschaft UFO und der deutschen AUA-Mutter zu spüren. In Österreich sind nur vereinzelt Flüge ausgefallen. Die Gewerkschaft hatte die Streiks in der Früh bis Mitternacht verlängert.

Grazer stürzte bei Klettertour am Röthelstein zehn Meter ab

Pernegg - Bei einem Zehn-Meter-Sturz ins Seil ist am Sonntag ein 54 Jahre alter Grazer im Bereich des Röthelsteins (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) verletzt worden. Er befand sich laut Polizei auf der Route mit Schwierigkeitsgrad 5 im Vorstieg, ein 49-jähriger Begleiter sicherte ihn. Als ein Felsstück ausbrach, stürzte der Mann in die Tiefe. Der weitere Absturz wurde durch Bäume und die Seilsicherung verhindert. Beim Sturz erlitt der 54-Jährige Verletzungen im Kopf- und Brustbereich. Er wurde mit dem Tau geborgen und anschließend ins LKH Graz geflogen.

Schweres Busunglück im Kongo mit mindestens 30 Toten

Kinshasa - Im zentralafrikanischen Kongo sind bei einem Busunglück mindestens 30 Menschen getötet und zahlreiche weitere schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am frühen Sonntagmorgen etwa 150 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Kinshasa in der Nähe des Ortes Mbanza Ngungu. Vermutlich gab es ein Problem mit den Bremsen des Fahrzeugs. Der Bus stürzte in einen Graben und fing Feuer.

Fußball-Bundesliga: Rapid, Austria remisieren, Hartberg siegt

Wien - Die Wiener Clubs Austria und Rapid haben sich am Sonntag in der Fußball-Bundesliga jeweils mit einem Punkt begnügen müssen. Im direkten Duell um Rang drei vergab Rapid mit einem 1:1 gegen den WAC die Chance, die Wolfsberger zu überholen. Die Austria verspielte beim 2:2 gegen den Tabellenletzten St. Pölten zweimal eine Führung. Hartberg sicherte mit einem 1:0 bei WSG Tirol Platz sechs ab.

