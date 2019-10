Abstimmung über Brexit-Deal schon Montagnachmittag möglich

London - Das britische Parlament kann möglicherweise am Montag über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am Nachmittag im Unterhaus bekanntgeben. Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch am späten Nachmittag oder abends abstimmen. Der Regierungschef steht unter sehr großem Zeitdruck: Er hat immer wieder versprochen, Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union zu führen.

Grünes Erdbeben bei Schweizer Parlamentswahl

Bern - Die Grünen haben bei der Schweizer Parlamentswahl am Sonntag einen historischen Durchbruch geschafft und klopfen nun an die Regierungstür. Sie legten laut einer Hochrechnung um sechs Punkte auf 13 Prozent zu, womit sie die kleinste Regierungspartei CVP überholten. "Das ist fast ein Erdrutschsieg", zeigte sich Grünen-Chefin Regula Rytz "überwältigt". Die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) blieb stärkste Kraft, verbuchte mit 25,8 Prozent der Stimmen aber ihr schlechtestes Ergebnis seit 1999.

Parlamentswahl in Kanada - Premier Trudeau muss zittern

Ottawa - 27 Millionen Kanadier sind am Montag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Im flächenmäßig zweitgrößten Land der Erde deutete sich dabei zuletzt ein enges Rennen zwischen den Liberalen von Ministerpräsident Justin Trudeau und den Konservativen mit Spitzenkandidat Andrew Scheer an. Trudeau führt die Regierung des nordamerikanischen Landes mit 37 Millionen Einwohnern seit 2015 mit einer absoluten Mehrheit. Seine Bilanz nach vier Jahren ist jedoch durchwachsen.

Kurdenmilizen begannen Rückzug aus Nordsyrien

Damaskus/Istanbul/Tall Abyad - Drei Tage nach Verkündung einer Waffenruhe für Nordsyrien hat die Kurdenmiliz YPG mit dem Rückzug aus den umkämpften Gebieten begonnen. Die von der YPG angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) teilten mit, die umkämpfte Grenzstadt Ras al-Ain verlassen zu haben. Das türkische Verteidigungsministerium teilte mit, es verfolge den Abzug der YPG. Es gebe dabei "keinerlei Hindernisse". US-Vizepräsident Mike Pence hatte die Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien am Donnerstag nach Gesprächen in Ankara verkündet.

Interne SPÖ-Debatte - Deutsch weist Vorwürfe zurück

Wien - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat am Sonntag in einem Schreiben an die Vorstandsmitglieder den Vorwurf zurückgewiesen, falsch über den Vertrag der SPÖ mit der Leykam Medien AG informiert zu haben. Kritik übte Deutsch daran, dass die Informationen danach an die Medien gekommen sind und an der nachfolgenden Debatte über die Causa in den sozialen Medien. Die steirische und die burgenländische SPÖ forderten indessen Aufklärung darüber, wer für die medialen Falschmeldungen verantwortlich ist.

Warnstreik bei Lufthansa - In Österreich fielen zehn Flüge aus

Wien/Frankfurt/Schwechat - Der von der deutschen Flugbegleitergewerkschaft UFO ausgerufene Streik bei den vier Lufthansa-Töchtern Eurowings, Germanwings, SunExpress und Cityline hat am Sonntag in Österreich keine großen Beeinträchtigungen ausgelöst. Am Flughafen Wien-Schwechat fielen acht von 34 An- und Abflügen der Gesellschaft Eurowings aus, in Salzburg und Kärnten jeweils einer. Deutschlandweit fielen rund 100 Flüge aus. Vor allem in Berlin, Köln, München und Stuttgart bekamen die Fluggäste den Arbeitskampf zu spüren. Der Streik endet um Mitternacht.

Frankfurter Buchmesse verzeichnete Besucherzuwachs

Frankfurt am Main - Mit einem Plus bei Lesepublikum und Fachbesuchern ist die Frankfurter Buchmesse am Sonntag zu Ende gegangen. ‎302.267 Besucher kamen auf das Messegelände, das waren 5,5 Prozent Zuwachs im Vorjahresvergleich. Die Zahl der Fachbesucher lag dieses Jahr bei ‎‎gut 144.000, die Zahl der Privatbesucher bei über 157.000. Vor allem am Wochenende strömten zahlreiche Bücherfreunde auf die Messe. 7.450 Aussteller aus 104 Ländern waren dabei, und damit etwas weniger als 2018.

