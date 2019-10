Abstimmung über Brexit-Deal schon Montagnachmittag möglich

London - Das britische Parlament kann möglicherweise am Montag über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am Nachmittag (gegen 16.30 MESZ) im Unterhaus bekanntgeben. Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch am späten Nachmittag oder am Abend abstimmen. Johnson will Großbritannien am 31. Oktober - also in etwa eineinhalb Wochen - aus der EU führen. Das Parlament hatte am Samstag eine Entscheidung über das Abkommen verschoben und Johnson damit eine empfindliche Niederlage zugefügt.

Kurdische Kämpfer haben sich aus Ras al-Ain zurückgezogen

Ras al-Ain - Die kurdischen Einheiten haben sich vollständig aus der nordsyrischen Grenzstadt Ras al-Ain zurückgezogen. Die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) vermeldeten am Sonntag den Abzug ihrer Kämpfer, die Türkei bestätigte die Angaben. Ein Reporter beobachtete, wie ein Konvoi aus dutzenden Fahrzeugen die Stadt verließ. Die USA verlegen indes Soldaten aus Syrien in den Irak.

Zehn Tote bei Protesten und Plünderungen in Chile

Santiago de Chile/Wien - Am Rande gewalttätiger Proteste gegen soziale Missstände sind in Chile mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen wurden nach verschiedenen Plünderungen in der Hauptstadt Santiago gefunden, wie die Behörden am Sonntag (Ortszeit) berichteten. Die Proteste hatten sich an einer Fahrpreiserhöhung für die U-Bahn in Santiago um vier Euro-Cent pro Ticket entzündet. Die Demonstrationen hielten am Sonntag aber an, obwohl Präsident Sebasti�n Pi�era den Plan inzwischen zurückgezogen hat.

Wahllokale in Kanada öffneten für Parlamentswahl

Ottawa - Im flächenmäßig zweitgrößten Land der Welt, Kanada, hat die Parlamentswahl begonnen. In der Früh öffneten die ersten Wahllokale in Neufundland, wie der öffentliche TV-Sender CBC am Montag berichtete. Alles deutet auf ein enges Rennen zwischen den Liberalen von Premierminister Justin Trudeau und den Konservativen mit ihrem Spitzenkandidaten Andrew Scheer hin. Umfragen sahen die beiden großen Parteien bis zuletzt mit jeweils 30 bis 34 Prozent in etwa gleichauf.

Weiter Unklarheit über Philippa Straches Nationalratsmandat

Wien - Auch zwei Tage vor der konstituierenden Nationalratssitzung ist weiter unklar, ob Philippa Strache das ihr zustehende Mandat annehmen wird oder nicht. Grundsätzlich hatte die Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache eine Entscheidung in dieser Woche in Aussicht gestellt. Auch am Montag war weiter unklar, ob sie verzichtet oder als unabhängige Abgeordnete ins Hohe Haus einzieht. Vonseiten der FPÖ hatte es geheißen, dass Strache nicht Mitglied im Klub wird, sollte sie ihr Mandat annehmen.

Ermittlungen wegen möglicher Fluchthilfe für Seisenbacher

Wien - Nach dem gescheiterten Fluchtversuch des unter Missbrauchsverdacht stehenden Ex-Judoka Peter Seisenbacher aus der Ukraine ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien wegen Begünstigung. Im Fokus der Strafverfolgungsbehörde steht ein heimischer Judo-Funktionär, der sich - so die Verdachtslage - als Fluchthelfer für Seisenbacher betätigt haben könnte. Seisenbacher hatte sich vor rund drei Jahren in die Ukraine abgesetzt, um sich seinem für Mitte Dezember 2016 im Wiener Landesgericht angesetzten Prozess wegen Kindesmissbrauchs und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zu entziehen.

Uni Wien verhängt Hausverbot gegen bewaffneten Studenten

Wien - Die Universität Wien hat am Montag ein Hausverbot gegen einen Studenten verhängt, der wiederholt bewaffnet zu Vorlesungen erschienen ist. Nachdem er in der Vorwoche aufgrund einer offen am Gürtel getragenen Pistole aus dem Hörsaal geführt wurde, wurde bei einer Kontrolle heute, Montag, ein Messer bei ihm gefunden, teilte die Uni der APA mit. Laut "profil online" war der Mann auf Social Media mit Gewaltfantasien gegenüber dem Islam aufgefallen. Auf Twitter schilderte er unter anderem, sein Leben lang unter Schlafstörungen zu leiden und deshalb immer wieder unter Medikamenteneinfluss zu stehen.

Föhn brachte neue Temperatur-Rekorde für Oktober

Wien/Graz - Der starke Föhn hat am Montag in einigen Regionen Österreichs neue Temperatur-Rekorde für den Oktober gebracht. Spitzenwerte gab es beispielsweise an den ZAMG-Wetterstationen in Leibnitz (27,8 Grad), Feldbach (27,5 Grad), Graz Straßgang (27,4 Grad), Graz Universität (27,2 Grad) und Fürstenfeld (27,0 Grad). Die Höchsttemperaturen liegen derzeit laut ZAMG um rund zehn bis 15 Grad über den für die Jahreszeit typischen Werten. In den nächsten Tagen bleibt das ruhige, milde Herbstwetter auch erhalten.

