Bercow erteilt Abstimmung über Brexit-Deal eine Absage

London - Die Entscheidung des britischen Unterhauses über den neuen Brexit-Deal von Premierminister Boris Johnson verzögert sich weiter. Parlamentspräsident John Bercow ließ eine Abstimmung im Unterhaus in London am Montag nicht zu. Er begründete seine Ablehnung damit, dass der Entwurf der Regierung in ihrem Inhalt der gleiche wie der vom Samstag sei. Auch die Umstände hätten sich nicht geändert. Derzeit gebe es "eine dramatische Zuspitzung der Situation", meinte indes die ÖVP-Delegationsleiterin im EU-Parlament, Karoline Edtstadler. Grundsätzlich müsse ein "Hard Brexit" verhindert werden.

Kurz und Kogler sondieren im Vier-Augen-Gespräch

Wien - ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ist am späten Montagnachmittag zu einem weiteren Vier-Augen-Sondierungsgespräch mit Grünen-Chef Werner Kogler zusammengetroffen. Es gehe um ein tiefer gehendes Ausloten, ob man Regierungsverhandlungen starten solle oder nicht, sagte Kurz vor Beginn. Eine Entscheidung sei "selbstverständlich" noch nicht zu erwarten, bat er vor Beginn um Geduld. Kogler, der zehn Minuten nach Kurz im Winterpalais in der Himmelpfortgasse eintraf, sah das ähnlich.

SPÖ: Rendi-Wagner über interne Debatten "schockiert"

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist "sehr betroffen und schockiert" über die internen Diskussionen der vergangenen Wochen und über die Debatte rund um die vermeintliche Verleumdung des von ihr dereinst demontierten Bundesgeschäftsführers Max Lercher. "Wir hinterlassen einen sehr schlechten Eindruck und drohen das Vertrauen der Wähler zu verspielen", erklärt sie im "Kurier". Rendi-Wagner appelliert, "diese öffentliche Selbstbeschäftigung, die zur Selbstbeschädigung führt, zu beenden".

Kurdische Kämpfer haben sich aus Ras al-Ain zurückgezogen

Ras al-Ain - Die kurdischen Einheiten haben sich vollständig aus der nordsyrischen Grenzstadt Ras al-Ain zurückgezogen. Die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) vermeldeten am Sonntag den Abzug ihrer Kämpfer, die Türkei bestätigte die Angaben. Ein Reporter beobachtete, wie ein Konvoi aus dutzenden Fahrzeugen die Stadt verließ. Die USA verlegen indes Soldaten aus Syrien in den Irak.

Strafantrag gegen zwei Ärzte nach Tod eines Babys erhoben

Salzburg - Nach dem Tod eines 17 Monate alten Buben nach einer kleinen Operation im April 2018 in den Salzburger Landeskliniken (SALK) hat die Staatsanwaltschaft Salzburg das Strafverfahren gegen das - aus drei Medizinern - bestehende Notfallteam eingestellt. Laut Opferanwalt Stefan Rieder wurde gegen zwei weitere Ärzte, gegen die ebenfalls ermittelt wurde, ein Strafantrag eingebracht. Es sei von einer grob fahrlässigen Tötung auszugehen, so Rieder.

Ermittlungen wegen möglicher Fluchthilfe für Seisenbacher

Wien - Nach dem gescheiterten Fluchtversuch des unter Missbrauchsverdacht stehenden Ex-Judoka Peter Seisenbacher aus der Ukraine ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien wegen Begünstigung. Im Fokus der Strafverfolgungsbehörde steht ein heimischer Judo-Funktionär, der sich - so die Verdachtslage - als Fluchthelfer für Seisenbacher betätigt haben könnte. Seisenbacher hatte sich vor rund drei Jahren in die Ukraine abgesetzt, um sich seinem für Mitte Dezember 2016 im Wiener Landesgericht angesetzten Prozess wegen Kindesmissbrauchs und Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses zu entziehen.

Föhn brachte neue Temperatur-Rekorde für Oktober

Wien/Graz - Der starke Föhn hat am Montag in einigen Regionen Österreichs neue Temperatur-Rekorde für den Oktober gebracht. Spitzenwerte gab es beispielsweise an den ZAMG-Wetterstationen in Leibnitz (27,8 Grad), Feldbach (27,5 Grad), Graz Straßgang (27,4 Grad), Graz Universität (27,2 Grad) und Fürstenfeld (27,0 Grad). Die Höchsttemperaturen liegen derzeit laut ZAMG um rund zehn bis 15 Grad über den für die Jahreszeit typischen Werten. In den nächsten Tagen bleibt das ruhige, milde Herbstwetter auch erhalten.

(Schluss) grh/rst