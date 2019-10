Philippa Strache nimmt Nationalratsmandat an

Wien - Philippa Strache wird ihr Nationalratsmandat annehmen. Das berichtete "oe24.at" am Dienstag. Die Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache wird damit "wilde" Abgeordnete im Parlament, da sie die Freiheitlichen nicht in ihren Klub aufnehmen wollen. Sie will ihr Mandat "mit größtmöglichem Einsatz gewissenhaft" wahrnehmen, erklärte Strache. Sie war von der FPÖ auf Platz 3 der Landesliste gereiht worden. Die FPÖ kündigte an, die Lage noch vor ihrer Klubsitzung am Nachmittag zu kommentieren.

ÖVP-Chef Kurz will sein Team beibeihalten

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat vor Beginn der Klubsitzung am Dienstag keine konkreten Angaben zu den geplanten Personalia gemacht. Aufgrund des erfolgreichen Wahlergebnisses gebe es keinen Grund, Kurs oder Team zu ändern, sagte er aber vor Beginn der Sitzung. Kurz selbst wird, wie auch schon nach der letzten Wahl, bis zur Regierungsbildung die Funktion des Klubobmanns übernehmen. August Wöginger wird aller Wahrscheinlichkeit nach vorerst zum stellvertretenden Klubobmann gewählt.

SPÖ verordnet sich interne Debatte

Wien - Die SPÖ versucht ihre Turbulenzen nun intern zu klären. Vor der konstituierenden Sitzung des neuen Parlamentsklubs wurden Schuldzuweisungen vermieden. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die sich der Wahl zur Klubobfrau stellt, meinte: "Interner Streit und Intrigen nützen niemandem etwas." Gleichzeitig stellte sie klar, nicht von der Parteispitze weichen zu wollen und auch einen Sonderparteitag abzulehnen.

157 Tote bei Protesten im Irak

Bagdad - Bei den regierungskritischen Protesten im Irak vor wenigen Wochen sind insgesamt 157 Menschen gestorben. Sie seien ums Leben gekommen, weil Sicherheitskräfte exzessive Gewalt angewandt und scharf geschossen hätten, heißt es laut der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag in einem Bericht einer Untersuchungskommission der Regierung, aus dem das staatliche Fernsehen zitierte. Hochrangige Sicherheitsbeamte hätten die Kontrolle über ihre Streitkräfte verloren, heißt es weiter. Die Kommission empfahl, den Befehlshaber der Operation und andere Verantwortliche zu entlassen.

Johnson steuert auf hauchdünne Brexit-Entscheidung zu

London - Der britische Premierminister Boris Johnson steuert am Dienstagabend auf eine hauchdünne und möglicherweise wegweisende Parlamentsentscheidung zum Brexit zu. Die Abgeordneten des Unterhauses werden nach der zweiten Lesung des Brexit-Deals nicht nur ein Meinungsbild zu dem Gesetzespaket abgeben, sondern auch über den von Johnson vorgeschlagenen Zeitplan abstimmen. Sollte Johnson letztere Abstimmung verlieren, könnte dies zu einem Rückzug des gesamten Brexit-Pakets führen, mit dem der Deal ratifiziert werden soll - der 31. Oktober als Datum für einen geregelten EU-Austritt Großbritanniens wäre dann Geschichte.

Putin und Erdogan beginnen Syrien-Verhandlungen in Sotschi

Tall Abyad/Akcakale - Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien ist Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu Krisengesprächen zusammengekommen. Er hoffe, dass das hohe Niveau der türkisch-russischen Beziehungen Fortschritte für eine Lösung des Syrien-Konflikts bringe, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge am Dienstag zum Auftakt des Treffens. Vor seiner Abreise hatte Erdogan mit einer Fortsetzung der Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien gedroht, sollte das Abkommen zur Waffenruhe nicht umgesetzt werden.

Lebenserhaltende Maßnahmen beendet: Schuldspruch wegen Mord

Wien - Eine 53 Jahre alte Frau, die im April 2018 ihrem im Sterben liegenden Lebensgefährten im Wiener AKH den Beatmungsschlauch, eine Magensonde sowie den zentralen Dialysekatheter entfernt hatte, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Mordes verurteilt worden. Unter Anwendung des außerordentlichen Milderungsrechts erhielt die bisher Unbescholtene drei Jahre Haft, davon ein Jahr unbedingt. Das Urteil ist vorerst nicht rechtskräftig.

Babys bei Unfall mit geklautem Krankenwagen in Oslo verletzt

Oslo - Ein Bewaffneter hat am Dienstag in Oslo einen Krankenwagen gestohlen. Dabei seien drei Menschen verletzt worden, darunter zwei Babys, hieß es unter Berufung auf die norwegische Polizei und das Universitätskrankenhaus. Der Mann wurde festgenommen, nachdem die Polizei auf das Fahrzeug geschossen hatte. Er wurde nicht schwer verletzt, nach einer weiteren Verdächtigen wurde noch gefahndet. Dabei handle es sich um eine Frau, die berauscht gewirkt habe, teilte die Polizei via Twitter mit.

Wiener Börse tendiert am Nachmittag freundlich

Wien - Der Leitindex der Wiener Börse ATX hat gegen 14.15 Uhr um 0,4 Prozent fester bei 3.096,22 Punkten notiert. Die Nachrichtenlage gestaltete sich sehr ruhig. Weder zum Brexit noch zum internationalen Handelsstreit gab es Neuigkeiten. Der ATX wurde vor allem von Kursgewinnen bei Schwergewichten gestützt. Der Kurs des Mineralölkonzerns OMV stieg um 1,4 Prozent und die Titel der Erste Group befestigten sich bei hohem Handelsvolumen um 0,3 Prozent. Die Aktien von AT&S stiegen um noch deutlichere 5,5 Prozent.

