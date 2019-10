Brexit: EU-Länder beraten über längere Austrittsfrist

Brüssel/London - Die mögliche Verschiebung des Brexits beschäftigt die 27 bleibenden EU-Länder am Freitag in Brüssel. Bei einem Treffen am Vormittag könnten die EU-Botschafter eine Vorentscheidung über eine neue Austrittsfrist treffen. Sie sind nach Angaben von Diplomaten bereits grundsätzlich einig, dass der jetzige Termin 31. Oktober verschoben werden muss, um einen ungeregelten Brexit ohne Vertrag zu vermeiden. Unklar war zuletzt noch die Dauer der Fristverlängerung.

ÖVP und Grüne setzen Sondierungsgespräche fort

Wien - ÖVP und Grüne setzen heute in Wien ihre Sondierungsgespräche vor möglichen Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung fort. Nachdem zuletzt am gestrigen Donnerstag auch die NEOS aus den Sondierungen mit der ÖVP ausgestiegen sind, ist Türkis-Grün die letzte verbliebene Konstellation. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sagte hinsichtlich der Grünen, man müsse die Frage klären, ob es sinnvoll sei, mit einer Partei in Regierungsverhandlungen zu treten, wo es doch viele inhaltliche Unterschiede gebe.

Peter Pilz droht juristisches Ungemach

Wien - Nach seinem unfreiwilligen Abschied aus dem Parlament droht Langzeit-Mandatar Peter Pilz nun juristisches Ungemach. Die Staatsanwaltschaft Wien etwa setzt ihre Ermittlungen gegen das politische Urgestein fort, die sie nach dem Mandatsverzicht Pilz' und vor dessen Wiedereinzug in den Nationalrat 2018 aufgenommen hatte. Dabei geht es etwa um die Causen Ekis und Natascha Kampusch. In beiden Fällen soll Pilz Details aus geheimen Akten veröffentlicht haben.

Mehr US-Mittel zum Schutz der Ölfelder Nordostsyriens

Ankara/Moskau - Die USA wollen mit verstärkter militärischer Präsenz die Ölfelder im Nordosten Syriens vor der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) schützen. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums erklärte am Donnerstag, die USA wollten mit "zusätzlichen militärischen Mitteln" ihre Position in der Region verstärken. Unterdessen begannen russische Soldaten ihre Patrouillen im türkisch-syrischen Grenzgebiet, wie sie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Sotschi beschlossen hatte.

Trump soll mögliche Handelsvorteile für Kiew blockiert haben

Washington - Das Weiße Haus soll im Sommer eine mögliche Wiedereinführung von Handelsvorteilen für die Ukraine blockiert haben - also etwa in jener Zeit, in der US-Präsident Donald Trump von Kiew Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden forderte. Unklar ist aber laut "Washington Post", ob Trump selbst direkt in die Angelegenheit involviert war. Der im September entlassene Bolton war nach Aussagen von Diplomaten strikt gegen das Vorgehen des Präsidenten im Umgang mit der Ukraine.

Weißes Haus bekämpft Behörden-Abos von Qualitätszeitungen

Washington - Das Weiße Haus hat seine Abonnements der "New York Times" und "Washington Post" gekündigt. Damit würden "erhebliche Einsparungen" im Haushaltsposten für Abos erzielt, erklärte am Donnerstag die Sprecherin der US-Regierungszentrale, Stephanie Grisham. Auch die Bundesbehörden sollten die beiden Publikationen künftig nicht mehr beziehen. Die "New York Times" und die "Washington Post" werden wegen ihrer regierungskritischen Berichterstattung immer wieder zum Ziel von Angriffen von US-Präsident Donald Trump.

Auszählung beendet: Sieg für Morales bei Bolivien-Wahl

La Paz - Boliviens linker Staatschef Evo Morales hat die Präsidentenwahl nach Angaben der Wahlkommission schon im ersten Durchgang gewonnen. Nach Abschluss der vorläufigen Stimmenauszählung am Donnerstagabend (Ortszeit) kam Morales auf 47,07 Prozent, sein konservativer Herausforderer Carlos Mesa auf 36,51 Prozent. Gemäß der vorläufigen Auszählung hat Morales (59) den laut Verfassung erforderlichen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten knapp erreicht.

Tausende Menschen in Los Angeles wegen Bränden evakuiert

Los Angeles - Wegen eines schweren Waldbrandes nahe der kalifornischen Metropole Los Angeles sind 50.000 Menschen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr zerstörte das Feuer im nördlich von Los Angeles gelegenen Santa Clarita am Donnerstag in kurzer Zeit mehr als 2.000 Hektar Land. Das Tick Fire geriet wegen heftiger Winde außer Kontrolle.

