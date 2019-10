Brexit: EU-Länder beraten über längere Austrittsfrist

Brüssel/London - Die mögliche Verschiebung des Brexit beschäftigt die 27 bleibenden EU-Länder am Freitag in Brüssel. Bei einem Treffen am Vormittag könnten die EU-Botschafter eine Vorentscheidung über eine neue Austrittsfrist treffen. Sie sind nach Angaben von Diplomaten bereits grundsätzlich einig, dass der jetzige Termin 31. Oktober verschoben werden muss, um einen ungeregelten Brexit ohne Vertrag zu vermeiden. Unklar war zuletzt noch die Dauer der Fristverlängerung.

ÖVP und Grüne setzen Sondierungsgespräche fort

Wien - ÖVP und Grüne setzen am Freitag ihre Sondierungsgespräche vor möglichen Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen Bundesregierung fort. Nachdem zuletzt am Donnerstag auch die NEOS aus den Sondierungen mit der ÖVP ausgestiegen sind, ist Türkis-Grün die letzte verbliebene Konstellation. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sagte hinsichtlich der Grünen, man müsse die Frage klären, ob es sinnvoll sei, mit einer Partei in Regierungsverhandlungen zu treten, wo es doch viele inhaltliche Unterschiede gebe.

Peter Pilz droht juristisches Ungemach

Wien - Nach seinem unfreiwilligen Abschied aus dem Parlament droht Langzeit-Mandatar Peter Pilz nun juristisches Ungemach. Die Staatsanwaltschaft Wien etwa setzt ihre Ermittlungen gegen das politische Urgestein fort, die sie nach dem Mandatsverzicht Pilz' und vor dessen Wiedereinzug in den Nationalrat 2018 aufgenommen hatte. Dabei geht es etwa um die Causen Ekis und Natascha Kampusch. In beiden Fällen soll Pilz Details aus geheimen Akten veröffentlicht haben.

Rund 300 russische Militärpolizisten in Syrien eingetroffen

Moskau - Russland hat rund 300 Militärpolizisten aus seiner Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus nach Syrien verlegt. Die Einheiten sollen dabei helfen, die bewaffneten Kurden rund 30 Kilometer von der Grenze zur Türkei ins Landesinnere Syriens zurückzudrängen. Das teilte das russische Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge am Freitag mit. Zudem würden mehr als 20 Panzerfahrzeuge aus dem Süden Russlands nach Syrien verlegt.

Tausende Menschen in Los Angeles wegen Waldbränden evakuiert

Los Angeles - Wegen eines schweren Waldbrandes nahe der kalifornischen Metropole Los Angeles sind 50.000 Menschen aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr zerstörte das Feuer im nördlich von Los Angeles gelegenen Santa Clarita am Donnerstag in kurzer Zeit mehr als 2.000 Hektar Land. Das Tick Fire geriet wegen heftiger Winde außer Kontrolle. Auch in anderen Teilen von Kalifornien wüten derzeit mehrere Waldbrände.

Kontrollsystem eine Ursache für Lion-Air-Absturz

Singapur - Eine ganze Reihe von Gründen hat nach Ansicht der indonesischen Ermittlungsbehörden zum Absturz der Lion-Air-Maschine des Typs Boeing 737 MAX vor rund einem Jahr geführt. Bei dem Unglück waren 189 Menschen ums Leben gekommen. Der Abschlussbericht macht das Kontrollsystem MCAS als einen Grund für das Unglück aus. Die Experten schlagen zudem der Fluggesellschaft, dem Flugzeugbauer Boeing und der US-Luftfahrtbehörde FAA mehrere Maßnahmen zur Verhinderung solcher Unglücke vor.

Hunderte Touristen kletterten vor Schließung auf Uluru-Fels

Sydney - Am letzten Tag vor der Schließung des Uluru sind Hunderte Touristen auf den weltberühmten Felsen in der australischen Wüste geklettert. Nachdem der Zugang zu dem roten Monolithen wegen starker Winde zunächst versperrt blieb, ließen Parkranger die Besucher dann ab Freitagvormittag auf den 348 Meter hohen Berg klettern. Am Samstag tritt ein Kletterverbot in Kraft, weil der Uluru den australischen Ureinwohnern heilig ist. Der früher Ayers Rock genannte Uluru befindet sich auf Land, das dem Aborigine-Stamm der Anangu gehört.

