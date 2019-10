ÖVP-Obmann Kurz will noch bis 8. November sondieren

Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz will die Sondierungsgespräche mit den Grünen am 8. November abschließen. "In den Tagen danach" will die ÖVP dann auch entscheiden, mit wem sie in Koalitionsverhandlungen eintritt, wie Kurz am Freitag sagte. Diese Gespräche werde man dann "selbstverständlich" exklusiv mit einer Partei führen. Insgesamt sind noch vier "große" Sondierungsrunden geplant. Ein weiteres Vier-Augen-Gespräch zwischen Kurz und dem Grünen Verhandlungsführer Werner Kogler soll es am kommenden Dienstag geben.

ÖVP fordert Klarheit von SPÖ über Regierungsverhandlungen

Wien - Die ÖVP fordert in Sachen Regierungsverhandlungen Klarheit zur Position der SPÖ. Nach Aussagen des SPÖ-EU-Delegationsleiters Andreas Schieder, der seine Partei klar in der Opposition sieht, appelliert ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer am Freitag an die SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, klarzustellen, ob die SPÖ bereit ist, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Schieder habe sich mit seiner Aussage, dass der Weg in die Opposition der "einzig gangbare" sei, gegen die Aussagen Rendi-Wagners gestellt, kritisierte Nehammer den "Querschuss aus Brüssel".

EU entscheidet kommende Woche über Dauer von Brexit-Verschiebung

London - Die EU-Staaten wollen kommende Woche eine Entscheidung über die Dauer der Austrittsfrist für Großbritannien im Brexit-Drama treffen. Die Botschafter der 27 verbleibenden EU-Länder billigten bei Gesprächen am Freitag in Brüssel grundsätzlich eine Verschiebung, ein Datum für den Brexit wurde aber noch nicht festgesetzt, wie die EU-Kommission nach dem Treffen mitteilte. Zu diesem Zweck treffen sich die Botschafter kommenden Montag oder Dienstag nochmals. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hält einen EU-Austritt seines Landes am 31. Oktober weiterhin für möglich.

Rund 300 russische Militärpolizisten in Syrien eingetroffen

Moskau - Russland hat rund 300 Militärpolizisten aus seiner Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus nach Syrien verlegt. Die Einheiten sollen dabei helfen, die bewaffneten Kurden rund 30 Kilometer von der Grenze zur Türkei ins Landesinnere Syriens zurückzudrängen. Das teilte das russische Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge am Freitag mit. Zudem würden mehr als 20 Panzerfahrzeuge aus dem Süden Russlands nach Syrien verlegt.

39 Leichen in Lkw - Mutmaßliche Menschenhändler festgenommen

London - Bei den Mordermittlungen zum Fund von 39 Leichen in einem Sattelauflieger bei London hat die britische Polizei am Freitag zwei weitere Menschen festgenommen. Bei den Festgenommenen handle es sich um einen 38 Jahre alten Mann und eine Frau gleichen Alters. Ihnen würden Menschenhandel in 39 Fällen sowie Totschlag in 39 Fällen vorgeworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der bereits zuvor festgenommene Fahrer des Lastwagens, in dem die Leichen gefunden worden waren, stehe weiter unter Mordverdacht und bleibe in Haft.

Tausende vor Bränden in Kalifornien auf der Flucht

San Francisco - Waldbrände haben in Kalifornien Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Die beiden größten Feuer wüteten in dem Weinbaugebiet Sonoma County und bei Santa Clarita nahe Los Angeles. Um die Gefahr weiterer Brände durch beschädigte Leitungen zu bannen, schalteten Energieversorger mancherorts den Strom ab. Medienberichten zufolge waren zeitweise gut 200.000 Kunden betroffen.

17-Jährige wollte ihren Ex-Freund zwei Mal umbringen

Salzburg - Gleich zwei Mal soll eine 17-jährige Salzburgerin versucht haben, ihren 30 Jahre alten Ex-Freund umzubringen. Den ersten Vorfall zeigte der Mann gar nicht an. Nach dem zweiten Zwischenfall am Dienstagabend griff die Polizei ein und nahm die Jugendliche fest. Bei der Vernehmung gab sie an, sie habe ihren ehemaligen Lebensgefährten töten wollen, berichtete die Polizei am Freitagnachmittag.

