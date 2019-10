Nationalfeiertag: Start mit Ostarrichi-Urkunde und Kranzniederlegung

Wien - Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag haben am Samstag im Haus der Geschichte begonnen. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Mitglieder der Bundesregierung begutachteten dort in der Früh die berühmte Ostarrichi-Urkunde. Anschließend legte die Regierungsspitze ebenso wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Gedenken an die gefallenen Soldaten einen Kranz beim Äußeren Burgtor nieder.

Mord und Suizid in St. Pölten

St. Pölten - Ein Fall von Mord und Suizid hat sich am Samstag kurz nach Mitternacht in St. Pölten zugetragen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich starben eine 36-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und ein 50-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land durch Schüsse. Schauplatz der Tat war das Cityhotel D&C in der Landeshauptstadt. Wer geschossen hatte, war noch Gegenstand von Untersuchungen.

Neuer Wirbel um Personalpolitik der Nationalbank-Führung

Wien - Die Personalpolitik der neuen Nationalbank-Führung sorgt neuerlich für Aufregung. Mit 1. November soll auf Wunsch von OeNB-Direktor Eduard Schock nach Angaben des Nachrichtenmagazins "profil" der frühere Obmann des Rings Freiheitlicher Studenten, Felix Mayrbäurl, Mitglied der schlagenden Burschenschaft Libertas, eine feste Anstellung in der OeNB bekommen. Schock ist selbst Mitglied der schlagenden Verbindung Aldania.

Haimbuchner will Partei-Ausschluss Heinz-Christian Straches

Wien - In der FPÖ mehren sich die Stimmen für einen endgültigen Schlussstrich unter das Kapitel Strache. Im Nachrichtenmagazin "profil" fordert der oberösterreichische Landesparteichef Manfred Haimbuchner den Ausschluss des bisher nur suspendierten Ex-Obmanns Heinz-Christian Strache. "Eine endgültige Trennung von Heinz-Christian Strache ist unausweichlich", sagt Haimbuchner. Zuvor hatte bereits der Tirol FPÖ-Obmann Markus Abwerzger für eine "klare Trennung" plädiert.

Unwetter in Japan - Tote durch Erdrutsche und Hochwasser

Tokio - Bei sintflutartigen Regenfällen im Osten Japans sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Die massiven Niederschläge lösten Erdrutsche und Überflutungen aus und erschwerten am Samstag die Arbeit der Bergungskräfte. Die Todesopfer waren in der Tokioter Nachbarprovinz Chiba sowie der nordöstlichen Provinz Fukushima, wo erst kürzlich der heftigste Taifun seit Jahrzehnten mehr als 80 Menschen in den Tod gerissen hatte, zu beklagen.

50.000 Menschen fliehen vor Waldbrand im Süden Kaliforniens

Los Angeles - Die Waldbrände in Kalifornien treiben immer mehr Menschen in die Flucht: Die Behörden des US-Staats ordneten am Freitag weitere Evakuierungen im nördlich von Los Angeles gelegenen Santa Clarita an. Dort mussten nun schon 50.000 Menschen ihre Häuser verlassen. 600 Feuerwehrleute kämpfen mit Tankflugzeugen und Hubschraubern gegen die Flammen, die schon sechs Wohnhäuser zerstört haben und 10.000 Gebäude bedrohen.

Drei Kinder nach Wohnhausbrand in OÖ ins Spital eingeliefert

Wels - Neun Menschen haben bei einem Wohnungsbrand in einem Welser Mehrparteienhaus am Freitagabend möglicherweise Rauchgasvergiftungen erlitten. Unter den Betroffenen waren ein zehn Monate altes Baby und zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren. Sie alle kamen in das Welser Klinikum. Das Feuer war im fünften Stock ausgebrochen, insbesondere Wohnzimmer und Küche waren betroffen, berichtete die Polizei. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens mussten noch ermittelt werden.

Placido Domingo an der Wiener Staatsoper stürmisch gefeiert

Wien - Placido Domingo wird derzeit von den Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht - in der Wiener Staatsoper am Freitag aber einzig in der Rolle des ruchlosen Macbeth. Für den mit "MeToo"-Vorwürfen konfrontierten Bühnenstar, der zuletzt seinen Rückzug von der New Yorker Met erklärt und erst Anfang Oktober sein Amt als Generaldirektor in LA niedergelegt hatte, ist Wien ein Refugium. Nach seinem ausverkauften Hausdebüt in der Titelpartie von Verdis Shakespeare-Adaption gab es für Domingo vom Publikum den größten Strauß und den längsten Applaus.

