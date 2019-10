Mehr als 1.000 Rekruten am Heldenplatz angelobt

Wien - Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag haben am Samstag im Haus der Geschichte begonnen. Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Mitglieder der Bundesregierung begutachteten die berühmte Ostarrichi-Urkunde. Anschließend fand die traditionelle Kranzniederlegung statt. Danach wurden auf dem Heldenplatz mehr als 1.000 Rekruten, davon sechs Frauen, angelobt. Parlament, Bundeskanzleramt und die Präsidentschaftskanzlei luden zum Tag der offenen Tür.

Neuer Wirbel um Personalpolitik der Nationalbank-Führung

Wien - Die Personalpolitik der neuen Nationalbank-Führung sorgt neuerlich für Aufregung. Mit 1. November soll auf Wunsch von OeNB-Direktor Eduard Schock nach Angaben des Nachrichtenmagazins "profil" der frühere Obmann des Rings Freiheitlicher Studenten, Felix Mayrbäurl, Mitglied der schlagenden Burschenschaft Libertas, eine feste Anstellung in der OeNB bekommen. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker wies die Kritik zurück. Er ortet "übles Freiheitlichen-Bashing".

Eine Million Menschen demonstrierten gegen Chiles Regierung

Genf/Santiago de Chile - Mehr als eine Million Menschen sind am Freitag in Chile gegen Präsident Sebasti�n Pi�era auf die Straße gegangen. Allein an einem riesigen Protestmarsch in der Hauptstadt Santiago de Chile beteiligten sich mehr als 820.000 Menschen, wie die Stadtverwaltung unter Berufung auf die Polizei bekannt gab. Weitere Demonstrationen mit Zehntausenden Teilnehmern gab es auch in anderen chilenischen Städten.

Kurdenabzug aus Nordsyrien läuft laut Türkei "nach Plan"

Tall Abyad/Akcakale - Aus Sicht der Türkei läuft während einer Feuerpause in Nordsyrien der Abzug von Kurdenmilizen "nach Plan". Das sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Samstag nach Gesprächen mit NATO-Verteidigungsministern in Brüssel. Die Türkei hatte am Dienstag mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung eine Einigung zur gemeinsamen Kontrolle von Grenzgebieten in Nordsyrien getroffen.

Zehntausende Teilnehmer feiern bei Pride-Parade in Taiwan

Taipeh - Nach der Einführung der Ehe für alle im Mai haben sich Zehntausende Menschen in Taiwan zu einer Pride-Parade versammelt. Unter dem Motto "Homosexuelle sind gute Nachbarn" demonstrierten mehr als 170.000 Teilnehmer am Samstag in der Hauptstadt Taipeh unter anderem für die Gleichstellung der Geschlechter, wie die staatliche Nachrichtenagentur CNA unter Berufung auf die Veranstalter berichtete.

Frau erschoss Mann und sich selbst in Hotel in St. Pölten

St. Pölten - In einem Zimmer eines Hotels in St. Pölten hat am Samstag kurz nach Mitternacht eine Frau einen Mann und dann sich selbst erschossen. Diesen Hergang hat laut Polizei die Schusshandbestimmung ergeben. Die Hintergründe der Bluttat blieben vorerst unklar und waren Teil der weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamtes. Laut Polizei starben eine 36-Jährige aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land und ein 50-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Geschossen wurde mit einer Faustfeuerwaffe.

Mindestens zehn Tote in Japan durch schwere Regenfälle

Tokio - Bei sintflutartigen Regenfällen im Osten Japans sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die massiven Niederschläge lösten Erdrutsche und Überflutungen aus und erschwerten am Samstag die Arbeit der Bergungskräfte. Eine Person wurde vermisst, berichtete der TV-Sender NHK. Am schwersten betroffen waren die Tokioter Nachbarprovinz Chiba sowie die nordöstliche Provinz Fukushima. Die Regionen waren erst kürzlich vom heftigsten Taifun seit Jahrzehnten mit mehr als 80 Toten heimgesucht worden.

Supermarktkette in Italien empörte mit "Frauenmord"-Shirt

Rom - Mit einem frauenfeindlichen T-Shirt hat eine Supermarktkette in Italien Empörung ausgelöst. Auf dem Shirt ist eine Frau neben einem Mann abgebildet, die auf ihn einredet. "Problem" steht darunter. Daneben prangt ein Bild, in dem der Mann die Frau in einen Abgrund schubst, "solved" (Problem gelöst), heißt es darunter. Das französische Unternehmen Carrefour entschuldigte sich und teilte mit, dass aus Versehen zwei T-Shirts in ein einziges Geschäft in Rom gelangt seien.

