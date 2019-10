Nationalfeiertag: Feierlichkeiten im Zeichen des Gemeinsamen

Wien - Österreich hat seinen Nationalfeiertag zelebriert. Mit vielen Attraktionen bildete der Heldenplatz das Zentrum des Geschehens: In der Früh legten Bundespräsident Alexander Van der Ballen und die Regierung Kränze zum Gedenken an verunglückte und gefallene Soldaten nieder. Das Bundesheer lud zur Leistungsschau, während Institutionen wie das Parlament Tag der offenen Tür hatten. Appelliert wurde an das Gemeinsame.

39 Leichen in Lkw - Anklage gegen Fahrer des Lastwagens

London - Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Auflieger in Großbritannien ist Anklage gegen den 25-jährigen Fahrer des Lastwagens erhoben worden Der 25-Jährige aus Nordirland wird 39-fache fahrlässige Tötung, Beteiligung am Menschenschmuggel, Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Geldwäsche vorgeworfen, teilte die Polizei in der britischen Grafschaft Essex am Samstag mit. Der Lkw-Fahrer war am Mittwoch unmittelbar nach dem Fund der Leichen festgenommen worden war. Am Montag soll er vor Gericht erscheinen.

Vizekanzler Scholz und Links-Kandidat in Stichwahl um SPD-Vorsitz

Berlin - Die deutschen Sozialdemokraten werden künftig von Vizekanzler Olaf Scholz oder dem linksgerichteten früheren Regionalpolitiker Norbert Walter-Borjans geführt. Die beiden Politiker schafften es mit ihren Duo-Partnerinnen Klara Geywitz bzw. Saskia Esken bei einem Mitgliederentscheid in die Stichwahl um den Parteivorsitz, teilte die deutsche Regierungspartei am Samstagabend in Berlin mit. Das Duo Scholz/Geywitz kam demnach auf 22,7 Prozent, das Duo Walter-Borjans/Esken auf 21 Prozent. Die Entscheidung zwischen den beiden Paaren fällt nun in einem zweiten Mitgliederentscheid bis zum 30. November.

Chiles Präsident bildet Regierung um - Ausgangssperre aufgehoben

Santiago de Chile - Die Ausgangssperre in Santiago de Chile ist nach einer Woche aufgehoben worden. Die Armee teilte am Samstag mit, dass dies "die aktuelle Lage erlaubt". Die nächtliche Ausgangssperre war am 19. Oktober nach schweren sozialen Unruhen verhängt worden. Präsident Sebasti�n Pi�era kündigte unterdessen eine umfassende Regierungsumbildung an. Er habe alle Minister aufgefordert, ihre Ämter zur Verfügung zu stellen, sagte Pi�era in einer Ansprache im Präsidentenpalast La Moneda.

Drei Tote bei Protesten gegen Regierung in Bagdad

Bagdad - Bei neuen Protesten gegen die irakische Regierung sind am Samstag in der Hauptstadt Bagdad drei Menschen ums Leben gekommen. Wie aus Polizei- und Medizinerkreisen verlautete, wurden sie von Tränengasgranaten der Sicherheitskräfte am Kopf getroffen. 84 weitere Menschen wurden bei den Zusammenstößen auf dem zentralen Tahrir-Platz verletzt. Am Freitag waren bei gewaltsamen Auseinandersetzungen im ganzen Land mindestens 52 Menschen getötet worden.

Ukraine-Konflikt: Selenskyj wirbt an der Front für Truppenabzug

Kiew - Nach Kritik ukrainischer Nationalisten an seiner Politik hat Präsident Wolodymyr Selenskyj an der Frontlinie im Donbass für den geplanten Truppenabzug geworben. "Mir ist gleich, mit wem Waffenruhe geschlossen wird, wir müssen das Territorium zurückholen und das Töten beenden", sagte der 41-Jährige am Samstag in dem Ort Solote im Gebiet Luhansk, rund 600 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. Bei einigen Aktivisten ist der Widerstand gegen den Truppenabzug groß, weil sie befürchten, dass die seit mehr als fünf Jahren andauernden Kämpfe umsonst gewesen sein könnten.

Thiem steht erstmals im Wien-Finale

Wien - Dominic Thiem hat 9.600 begeisterten Fans in der Wiener Stadthalle und in Österreich zum Nationalfeiertag einen Sieg geschenkt. Der 26-jährige Niederösterreicher zog mit einem 3:6,7:5,6:3 über den Weltranglisten-11. Matteo Berrettini (ITA) nach 2:33 Stunden in sein erstes Finale beim Erste Bank Open ein. Dem Kitzbühel-Sieger Thiem fehlt damit nur noch ein Sieg zum historischen Österreich-Double.

