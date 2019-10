Nationalfeiertag: Feierlichkeiten im Zeichen des Gemeinsamen

Wien - Österreich hat seinen Nationalfeiertag zelebriert. Mit vielen Attraktionen bildete der Heldenplatz das Zentrum des Geschehens: In der Früh legten Bundespräsident Alexander Van der Ballen und die Regierung Kränze zum Gedenken an verunglückte und gefallene Soldaten nieder. Das Bundesheer lud zur Leistungsschau, während Institutionen wie das Parlament Tag der offenen Tür hatten. Appelliert wurde an das Gemeinsame.

39 Leichen in Lkw - Anklage gegen Fahrer des Lastwagens

London - Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lkw-Auflieger in Großbritannien ist Anklage gegen den 25-jährigen Fahrer des Lastwagens erhoben worden Der 25-Jährige aus Nordirland wird 39-fache fahrlässige Tötung, Beteiligung am Menschenschmuggel, Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Geldwäsche vorgeworfen, teilte die Polizei in der britischen Grafschaft Essex am Samstag mit. Der Lkw-Fahrer war am Mittwoch unmittelbar nach dem Fund der Leichen festgenommen worden war. Am Montag soll er vor Gericht erscheinen.

Brand im Koralmtunnel - Arbeiter unverletzt gerettet

St. Paul/Lavanttal - In der Tunnel-Baustelle des Koralmbahn ist es am Samstag zu einem Brand gekommen. Gegen Mittag begann ein Tunnelbagger in der Südröhre der Baustelle im Bereich der Gemeinde St. Paul im Lavanttal aus bisher unbekannter Ursache zu brennen, wie die Polizei mitteilte. Die Arbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt im Tunnel befanden, konnten alle unverletzt ins Freie gelangen. Laut Polizei waren insgesamt 54 Arbeiter in den diversen Stollen des Tunnels. Der ORF Kärnten berichtete, dass sich nur 13 Arbeiter direkt im Tunnel befanden, als der Brand ausbrach.

Waldbrände: US-Versorger will einer Million Kunden Strom abschalten

San Francisco - Wegen der hohen Waldbrandgefahr will der Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) in Nordkalifornien bei fast einer Million Kunden den Strom abschalten. PG&E teilte am Samstag mit, betroffen seien 940.000 Kunden - 90.000 mehr als zunächst geplant. Mit dem Abschalten des Stroms soll die Gefahr weiterer Feuer durch beschädigte Leitungen gebannt werden. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, warf dem privaten Versorger PG&E vor, die Blackouts seien das Ergebnis von "jahrelanger Gier, jahrelangem Missmanagement".

Stichwahl um SPD-Spitze: Scholz knapp vor Links-Duo

Berlin - In der Entscheidung über den SPD-Parteivorsitz muss der favorisierte deutsche Vizekanzler Olaf Scholz in eine zweite Runde. Mit 22,68 Prozent gewannen Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz die erste Runde, in der sechs Duos angetreten waren. Knapp dahinter landeten aber mit 21,04 Prozent die linken GroKo-Kritiker Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die nun in der Stichwahl antreten. Scholz und Geywitz plädierten als einzige der sechs Paarungen klar für die Fortsetzung der Großen Koalition.

Bischofssynode für Priesterweihe Verheirateter in Ausnahmefällen

Vatikanstadt - Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für die ausnahmsweise und auf eine Region beschränkte Priesterweihe von verheirateten Männern ausgesprochen. Die Mehrheit der Teilnehmer des Treffens zu Problemen im Amazonas-Gebiet schlug am Samstag in Rom vor, "geeignete und anerkannte Männer" im Regenwaldgebiet zu katholischen Priestern weihen zu können, auch wenn sie eine Familie haben. Grund für die Ausnahmeregelung ist der eklatante Priestermangel im riesigen Amazonas-Gebiet.

Präsidentenwahl in Argentinien - Sieg für Linksopposition erwartet

Buenos Aires - Die Argentinier wählen am Sonntag einen neuen Staatschef. Der wirtschaftsliberale Präsident des südamerikanischen Landes, Mauricio Macri, bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Umfragen sehen allerdings Herausforderer Alberto Fern�ndez vorn. Der Mitte-Links-Kandidat aus dem peronistischen Lager tritt gemeinsam mit der früheren Staatschefin Cristina Kirchner an, die Vizepräsidentin werden will. Die Wahl findet vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise in dem Land statt.

Ab Sonntag herrscht wieder "Normalzeit" alias Winterzeit

Wien - Am Sonntag geht in Europa die Sommerzeit zu Ende. Um 3.00 Uhr werden die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht ist noch unklar, dass die Winterzeit jetzt bis 29. März 2020 gilt, steht jedoch fest. Das Europaparlament hat für eine Abschaffung nach 2021 votiert. Dem müssen die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich noch zustimmen. Das offizielle Österreich bevorzugt eine ständige Sommerzeit als Standardzeit.

