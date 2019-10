Es herrscht wieder Normalzeit alias Winterzeit

Wien - Am Sonntag ist in Europa die Sommerzeit zu Ende gegangen. Um 3.00 Uhr wurden die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht ist noch unklar, dass die Winterzeit jetzt bis 29. März 2020 gilt, steht jedoch fest. Die EU-Kommission hatte nach einer Online-Umfrage vorgeschlagen, ab 2019 den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Dann kamen aus einigen Ländern jedoch Bedenken gegen diesen Plan. Das Europaparlament hat für eine Abschaffung nach 2021 votiert. Dem müssen die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich noch zustimmen. Das offizielle Österreich bevorzugt eine ständige Sommerzeit als Standardzeit.

Bundespräsident betonte in TV-Ansprache zum Nationalfeiertag "das Gemeinsame"

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat in seiner TV-Ansprache am Nationalfeiertag das Gemeinsame in den Fokus gestellt. "Im Gemeinsamen liegt oft die bessere Lösung", sagte er und forderte erneut, das Gemeinsame vor das Trennende zu stellen. Um diese Suche nach dem Gemeinsamen gehe es auch bei den Gesprächen zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Für manche Probleme der Zukunft brauche man allerdings nicht nur "das Gemeinsame in Österreich, sondern das Gemeinsame in Europa und der ganzen Welt", fügte Van der Bellen hinzu und bezog sich dabei etwa auf den Klimaschutz.

Zwei Tote bei Pkw-Kollision in Vorarlberg

Schwarzenberg - Zwei Tote, eine lebensgefährlich Verletzte, eine Schwerverletzte und vier Leichtverletzte. Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 26 zwischen Schwarzenberg und Egg in Vorarlberg vom Samstagabend. Laut Polizeiangaben war ein 19-Jähriger mit seinem 21-jährigen Beifahrer und zwei jungen Frauen unterwegs. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte rechtwinklig mit einem entgegenkommenden Pkw eines 45-jährigen Mannes, der seine 40-jährige Frau und seine zwei Töchter (8 und 11) im Wagen hatte. Der 19-Jährige und der 21-Jährige wurden bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Die 23-jährige Mitfahrerin zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu; die 16-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt . Die vier Insassen des anderen Pkw wurden alle leicht verletzt.

Weißes Haus kündigte wichtige Ankündigung von US-Präsident Trump an

Washington - Das Weiße Haus hat für Sonntag eine wichtige Ankündigung von US-Präsident Donald Trump angekündigt. Trump werde sich am Sonntag in der Früh um 09.00 Uhr Ortszeit - das ist 14.00 Uhr Mitteleuropäische Zeit - im Weißen Haus äußern, teilte der Vizesprecher des Weißen Hauses, Hogan Gidley, am Samstagabend in Washington mit. Nähere Angaben machte er nicht. Trump hatte zuvor getwittert: "Gerade ist etwas sehr Bedeutendes passiert!" Mehr verriet aber auch er nicht.

Sieg für Kandidaten der Linksopposition bei Präsidentenwahl in Argentinien erwartet

Buenos Aires - Die Argentinier wählen am Sonntag einen neuen Staatschef. Der wirtschaftsliberale Präsident des südamerikanischen Landes, Mauricio Macri, bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Umfragen sehen allerdings Herausforderer Alberto Fernandez vorn. Der Mitte-Links-Kandidat aus dem peronistischen Lager tritt gemeinsam mit der früheren Staatschefin Cristina Kirchner an, die Vizepräsidentin werden will. Die Wahl findet vor dem Hintergrund einer schweren Wirtschaftskrise in dem Land statt.

Morales lehnt Verhandlungen mit der Opposition nach umstrittener Wiederwahl in Bolivien ab

La Paz - Der bolivianische Präsident Evo Morales hat Verhandlungen mit der Opposition nach seiner umstrittenen Wiederwahl eine Absage erteilt. Der Oppositionskandidat Carlos Mesa hatte die offiziellen Wahlergebnisse als Wahlbetrug gebrandmarkt. Am Freitag hatte das Oberste Wahlgericht des südamerikanischen Landes den Sieg von Morales bereits im ersten Durchgang der Präsidentenwahl bestätigt. Eine Stichwahl wurde damit überflüssig. Tausende Oppositionsanhänger gingen daraufhin in mehreren Städten auf die Straße, teils kam es zu Zusammenstöße mit Morales-Anhängern. Die EU, die USA und zahlreiche südamerikanische Staaten riefen die Regierung Boliviens auf, eine zweite Wahlrunde zu ermöglichen. Morales versprach, eine Stichwahl abzuhalten - allerdings nur wenn eine Überprüfung mittels Neuauszählung Hinweise auf Wahlbetrug ergeben sollte.

Landtagswahl im deutschen Bundesland Thüringen

Erfurt - Die Bürger im ostdeutschen Bundesland Thüringen wählen heute einen neuen Landtag. Mit Spannung erwartet wird, ob die rot-rot-grüne Landesregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken ihre knappe Mehrheit verteidigen kann. Zudem richtet sich das Augenmerk auf die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD). Sie könnte laut Umfragen ihren Stimmenanteil mehr als verdoppeln. Die ersten Prognosen werden mit Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr erwartet.

Rund 350.000 bei Demo in Barcelona für Unabhängigkeit Kataloniens

Barcelona - In Barcelona haben am Samstag wieder Hunderttausende Menschen für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien demonstriert. Die Demonstranten marschierten durch das Zentrum der katalanischen Regionalhauptstadt, schwenkten katalanische Flaggen und riefen "Freiheit für die politischen Gefangenen". Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 350.000 Menschen an der Demonstration, die sich gegen die Verurteilung mehrerer Anführer der Unabhängigkeitsbewegung richtete. Am Abend lieferten sich tausende Unabhängigkeitsbefürworter gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Thiem im Finale des Erste-Bank-Tennis-Open in Wien

Wien - Dominic Thiem ist am Nationalfeiertag vor 9.600 Fans in der Wiener Stadthalle zum ersten Mal ins Finale des Erste Bank Open eingezogen. Der topgesetzte Niederösterreicher besiegte in einem dramatischen Match am Samstag den aufstrebenden Italiener Matteo Berrettini nach 2:33 Stunden mit 3:6,7:5,6:3. Dem Kitzbühel-Sieger Thiem fehlt damit nur noch ein Sieg zum Österreich-Double. Er hofft auf seinen bereits fünften Titel 2019, seinen insgesamt 16. Zudem könnte er sich zum dritten österreichischen Wien-Sieger nach Horst Skoff und Jürgen Melzer küren. Im Weg steht ihm am Sonntag ab 14.00 Uhr nur noch Diego Schwartzman aus Argentinien.

(Schluss) mri