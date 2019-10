US-Medienberichte über Tod von IS-Anführer Al-Baghdadi

Washington - Der Anführer der Jhihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist US-Medienberichten zufolge vermutlich bei einem US-Angriff in der Provinz Idlib im Nordwesten Syriens getötet worden. Er soll demnach eine Sprengstoffweste gezündet haben, als die US-Spezialkräfte angriffen. US-Präsident Donald Trump will sich dazu um 14.00 Uhr MEZ im Weißen Haus äußern. Trump hatte zuvor im Onlinedienst Twitter geschrieben: "Gerade ist etwas sehr Wichtiges passiert!"

Zwei Tote bei Kollision zweier Pkw in Vorarlberg

Schwarzenberg - Zwei Tote, eine lebensgefährlich Verletzte, eine Schwerverletzte und vier Leichtverletzte. Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der L26 zwischen Schwarzenberg und Egg (Bezirk Bregenz) vom Samstagabend. Ein Autolenker (19) und sein Beifahrer (21) verstarben noch an der Unfallstelle. Ihre beiden Mitfahrerinnen zogen sich schwere bis lebensgefährliche Verletzungen zu. Die vierköpfige Familie im anderen Pkw wurde mit leichten Verletzungen ins KH Bregenz eingeliefert.

350.000 bei Demo in Barcelona für Unabhängigkeit Kataloniens

Barcelona/Madrid - In Barcelona haben am Samstag wieder Hunderttausende Menschen für die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien demonstriert. Die Demonstranten schwenkten katalanische Flaggen und riefen "Freiheit für die politischen Gefangenen". Laut Polizei beteiligten sich rund 350.000 Menschen an der Demo, die sich gegen die Verurteilung mehrerer Anführer der Unabhängigkeitsbewegung richtete. Am Abend lieferten sich tausende Unabhängigkeitsbefürworter gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Zwei britische Oppositionsparteien legen Neuwahl-Plan vor

London - Zwei britische Oppositionsparteien wollen der vom konservativen Premierminister Boris Johnson geforderten Neuwahl zustimmen, wenn die EU vorher eine erneute Brexit-Verschiebung bis Ende Jänner billigt. Die Schottische Nationalpartei (SNP) und die Liberaldemokraten, die zusammen auf 54 der 650 Sitze im Londoner Unterhaus kommen, kündigten an, in diesem Fall am Dienstag für Neuwahlen zu stimmen. Johnson fordert vorgezogene Neuwahlen am 12. Dezember.

Intensivwahlkampf in der Steiermark läuft an

Graz - In knapp einem Monat wird der steirische Landtag neu gewählt und zunehmend wird der Wahlkampfkalender voller: Dabei hat die ÖVP noch nicht einmal offiziell zu werben begonnen und auch NEOS haben ihren Auftakt erst am 5. November in Graz. Die KPÖ und noch viel mehr die SPÖ tingeln schon seit Wochen durch das Land. FPÖ und Grüne hatten ihren Auftakt in den vergangenen Tagen in Leoben bzw. Graz. Die Wahl wurde Ende August von Mai 2020 auf den 24. November vorverlegt.

Projekt Ocean Cleanup will jetzt auch Flüsse reinigen

Den Haag - Nach einer ersten erfolgreichen Müllsammlung im Pazifik will das Projekt The Ocean Cleanup jetzt auch die Zuflüsse der Weltmeere vom Plastikmüll befreien. Der 25-jährige Niederländer Boyan Slat stellte in Rotterdam seine neueste Erfindung vor: Eine schwimmende Müllabfuhr namens "The Interceptor" (Abfangjäger), die Müll aus verschmutzten Flüssen fischen soll. Das solarbetriebene Schiff soll pro Tag 50.000 bis 100.000 Kilogramm Plastikmüll einsammeln, bevor dieser in die Ozeane gelangt.

Wieder Zehntausende vor Waldbränden in Kalifornien geflohen

San Francisco/Tijuana - Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben Zehntausende weitere Menschen in die Flucht getrieben. Die Behörden ordneten am Samstag (Ortszeit) an, dass im nördlichen Bezirk Sonoma rund 50.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Nach Angaben der Behörden wurden 49 Gebäude zerstört, weitere 23.500 sind bedroht. Tödliche Waldbrände wüteten auch weiterhin im mexikanischen Teilstaat Baja California gewütet. Drei Menschen kamen ums Leben, vier weitere wurden verletzt.

Ab sofort herrscht wieder "Normalzeit" alias Winterzeit

Wien - Am Sonntag ist in Europa die Sommerzeit zu Ende gegangen. Um 3.00 Uhr wurden die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht ist noch unklar. Dass die Winterzeit jetzt bis 29. März 2020 gilt, steht jedoch fest. Die EU-Kommission hatte nach einer Online-Umfrage vorgeschlagen, ab 2019 den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Das offizielle Österreich bevorzugt eine ständige Sommerzeit als Standardzeit.

