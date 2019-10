Frau und Mädchen nach Bluttat im Bezirk Baden tot

Kottingbrunn - Eine Reihenhaussiedlung in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist Schauplatz einer Bluttat gewesen. Laut Polizei wurden eine 29-Jährige und ihre zwei Jahre alte Tochter erstochen, ein elf Monate alter Bub wurde verletzt. Er habe jedoch keine Stichwunden aufgewiesen. Als Tatverdächtiger gilt der 31 Jahre alte Familienvater. Er wurde festgenommen. Laut Polizei hatte der Beschuldigte, österreichischer Staatsbürger, am Vormittag selbst den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass etwas passiert sei. Die Hintergründe der Tat blieben vorerst unklar.

US-Berichte über Tod von IS-Anführer Al-Baghdadi

Washington - Das US-Militär hat Medienberichten zufolge IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi in Syrien ins Visier genommen und angegriffen. Der Sondereinsatz habe am Samstag im Nordwesten Syriens stattgefunden, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf hochrangige Vertreter des Verteidigungsministeriums. Al-Baghdadi sei bei dem Einsatz vermutlich getötet worden. Eine endgültige Bestätigung durch DNA-Tests und biometrische Überprüfungen stehe allerdings noch aus, berichtete CNN mit Verweis auf geheime Quellen.

Britische Oppositionsparteien legen Plan für Neuwahlen vor

London - Die Schottische Nationalpartei (SNP) und die Liberaldemokraten haben angekündigt, eine Neuwahl am 9. Dezember zu unterstützen, wenn es gleichzeitig eine Brexit-Verlängerung bis zum 31. Jänner gibt. Dafür könnte ein neues Gesetz mit einfacher Mehrheit geschaffen und somit die Notwendigkeit einer Zwei-Drittel-Mehrheit ausgehebelt werden. Die Stimmen von Premierminister Boris Johnsons Tories gemeinsam mit Liberaldemokraten und SNP würden dafür ausreichen. Johnson will am Montag über Neuwahlen am 12. Dezember abstimmen lassen.

Mehrere Tote und Verletzte bei Schüssen auf Party in Texas

Houston (Texas) - Mindestens zwei Menschen sind in der Nacht auf Sonntag nach Schüssen im US-Staat Texas gestorben. Mindestens 14 weitere Personen seien bei einer Feier nahe der Stadt Greenville verletzt worden, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Behörde sprach von einem mutmaßlichen Täter, der noch nicht gefasst sei. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar. An der Veranstaltung sollen rund 750 Menschen teilgenommen haben.

Gantz beginnt Gespräche zur Regierungsbildung in Israel

Jerusalem - Als erster Oppositionspolitiker seit zehn Jahren nimmt der ehemalige Militärchef Benny Gantz Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung in Israel auf. Am Sonntagabend stand für den Vorsitzenden des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß ein Treffen mit dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu (Likud) in Tel Aviv auf dem Programm. Netanyahu war zuvor bei dem Versuch gescheitert, eine Koalition zu schmieden. Deshalb beauftragte Präsident Reuven Rivlin am Mittwoch Gantz mit der Regierungsbildung.

Massenproteste gegen die Regierung im Irak dauern an

Bagdad - Die anhaltenden Massendemonstrationen im Irak setzen die Regierung von Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi zunehmend unter Druck. Parlamentsabgeordnete eines dem radikalen Schiiten-Anführer Moktada al-Sadr nahestehenden Blocks schlossen sich am Wochenende den Protesten an. Hunderte Demonstranten harrten auch nach massivem Tränengas-Einsatz durch die Sicherheitskräfte auf dem Tahrir-Platz in Bagdad aus. Landesweit wurden seit Freitag mehr als 60 Menschen bei den Protesten getötet.

Zwei Tote bei Kollision zweier Pkw in Vorarlberg

Schwarzenberg - Zwei Tote, eine lebensgefährlich Verletzte, eine Schwerverletzte und vier Leichtverletzte. Das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der L26 zwischen Schwarzenberg und Egg (Bezirk Bregenz) vom Samstagabend. Ein Autolenker (19) und sein Beifahrer (21) verstarben noch an der Unfallstelle. Ihre beiden Mitfahrerinnen zogen sich schwere bis lebensgefährliche Verletzungen zu. Die vierköpfige Familie im anderen Pkw wurde mit leichten Verletzungen ins KH Bregenz eingeliefert.

Nach Personalpolitik-Debatte: Laut OeNB zählt nur Qualifikation

Wien - Zur jüngsten Debatte um die Personalpolitik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hielt Sprecher Rudolf Kaschnitz am Sonntag fest, dass bei Personalentscheidungen in der OeNB "ausschließlich die Qualifikation der jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber" gezählt habe, zähle und zählen werde. Menschen würden auch aufgrund ihrer gesellschaftlichen Einstellungen und Überzeugungen innerhalb des Verfassungsbogens weder benachteiligt noch bevorzugt, heißt es in einer der APA übermittelten Erklärung von Kaschnitz.

(Schluss) vas