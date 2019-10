US-Präsident Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi

Washington - Der Chef der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in Syrien getötet worden. Das teilte Trump am Sonntagmorgen in einer Ansprache im Weißen Haus mit. Der Sondereinsatz habe am Samstag im Nordwesten Syriens stattgefunden, berichtete der Sender CNN zuvor.

Frau und Mädchen nach Bluttat im Bezirk Baden tot

Kottingbrunn - In einer Reihenhaussiedlung in Kottingbrunn (Bezirk Baden) hat sich am Sonntag eine Bluttat ereignet. Laut Polizei wurden eine 29-Jährige und ihre zwei Jahre alte Tochter erstochen. Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Ein elf Monate alter Bub wurde lebensgefährlich verletzt. Er habe jedoch keine Stichwunden aufgewiesen. Als Verdächtiger gilt der 31 Jahre alte Familienvater. Laut Polizei hatte der österreichische Staatsbürger selbst den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er seine Familie getötet habe. Er wurde festgenommen und zur Einvernahme gebracht. Die Hintergründe der Tat blieben vorerst unklar.

Johnson kämpft um Mehrheit für Neuwahl in Großbritannien

London/Brüssel - Großbritanniens Premierminister Boris Johnson kämpft um eine parlamentarische Mehrheit für eine Neuwahl am 12. Dezember. Entsprechend bisheriger Äußerungen von Oppositionspolitikern konnte Johnson bis Sonntag nicht davon ausgehen, wie angestrebt am Montag eine Mehrheit für seinen Vorschlag zu bekommen. Er forderte deshalb die Opposition auf, die Pattsituation zu beenden, und warf ihr vor, das Land in Geiselhaft zu nehmen. Indes machten die Liberaldemokraten und die schottische Nationalpartei SNP einen Vorstoß, Johnson einen Weg zu den Neuwahlen zu eröffnen.

Gantz beginnt Gespräche zur Regierungsbildung in Israel

Jerusalem - Als erster Oppositionspolitiker seit zehn Jahren nimmt der ehemalige Militärchef Benny Gantz Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung in Israel auf. Am Sonntagabend stand für den Vorsitzenden des Mitte-Bündnisses Blau-Weiß ein Treffen mit dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu (Likud) in Tel Aviv auf dem Programm. Netanyahu war zuvor bei dem Versuch gescheitert, eine Koalition zu schmieden. Deshalb beauftragte Präsident Reuven Rivlin am Mittwoch Gantz mit der Regierungsbildung.

Klimaschädliches Verhalten muss laut Wifo-Chef teurer werden

Wien - Christoph Badelt, Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), hat sich am Sonntag klar dafür ausgesprochen, dass klimaschädliches Verhalten teurer werden muss. In Sachen Klimaschutz hält er ein "offenes Investitionspaket" für notwendig, das sich unter anderem dem Wohnbau und dem Verkehr widmet, sagte er in der "ORF-Pressestunde". An einer Bepreisung für Emissionen führe auch kein Weg vorbei. Der Wifo-Chef sprach sich außerdem dafür aus, "von den Schwarz-Weiß-Malereien aus dem Wahlkampf" wegzukommen.

Mehrere Tote und Verletzte bei Schüssen auf Party in Texas

Houston (Texas) - Mindestens zwei Menschen sind in der Nacht auf Sonntag nach Schüssen im US-Staat Texas gestorben. Mindestens zehn weitere Personen seien bei der Feier nahe der Stadt Greenville verletzt worden, wie örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Behörde sprach von einem mutmaßlichen Täter, der noch nicht gefasst sei. Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar.

Wieder illegale "Teigtascherl-Fabrik" in Wien entdeckt

Wien - Am Sonntag ist erneut eine heimliche "Teigtascherl-Produktion" in einer Wiener Privatwohnung aufgeflogen. Das Ehepaar, das die Finanzpolizei dort antraf, behauptete, ausschließlich für den Eigenbedarf zu kochen. Die Behörde glaubt das angesichts der riesigen Mengen nicht. Die Produktion dürfte bis zum Eintreffen der Beamten auf Hochtouren gelaufen sein. In der Wohnung im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus wurden die Speisen "unter extrem unhygienischen Bedingungen" zubereitet. Dies ist bereits die fünfte illegale Teigtaschenfabrik in Wien, die geschlossen wurde.

Höhere Wahlbeteiligung bei Landtagswahl in Thüringen

Erfurt - Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland Thüringen hat sich am Sonntag eine deutlich höhere Wahlbeteiligung abgezeichnet als vor fünf Jahren. Laut Landeswahlleiter hatten bis 12.00 Uhr rund 31,2 Prozent der rund 1,7 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2014 hatte zu diesem Zeitpunkt die Wahlbeteiligung bei 19,9 Prozent gelegen. Bodo Ramelow kämpft bei der Wahl um sein Amt als erster linker Ministerpräsident Deutschlands und um eine Fortsetzung seiner rot-rot-grünen Koalition.

