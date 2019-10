Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi

Washington - Der Chef der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei einer Operation von US-Spezialkräften in Nordwestsyrien getötet worden. Das sagte Trump am Sonntag in einer Ansprache im Weißen Haus. Auch zahlreiche seiner Kämpfer seien ums Leben gekommen. Baghdadi sei gestorben, als er bei der Operation eine Sprengstoffweste zur Detonation gebracht habe. Dabei seien auch drei seiner Kinder getötet worden. Der Auslandsgeheimdienst CIA habe beim Orten des IS-Führers geholfen.

Frau und Mädchen nach Bluttat im Bezirk Baden tot

Kottingbrunn - In einer Reihenhaussiedlung in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist es zu einer Bluttat gekommen. Nach Polizeiangaben vom Sonntag wurden eine 29-Jährige und ihre zwei Jahre alte Tochter erstochen, ein elf Monate alter Bub wurde lebensgefährlich verletzt. Sein Zustand galt als äußerst kritisch. Als Verdächtiger gilt der 31 Jahre alte Familienvater. Der Mann wurde festgenommen und ist laut Polizei geständig. Auslöser dürften Beziehungsprobleme mit der Ehefrau gewesen sein.

Zehntausende demonstrieren in Katalonien für die Einheit Spaniens

Barcelona/Madrid - Zehntausende Katalanen haben am Sonntag für die Einheit Spaniens und gegen die Abtrennungsbestrebungen der Regionalregierung demonstriert. Es handelte sich um die erste große Gegenkundgebung, seit die Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer vor zwei Wochen eine Welle von Protesten der Unabhängigkeitsbewegung ausgelöst hatten. Die Gesellschaft in der Region im Nordosten Spaniens ist schon lange tief gespalten. Erst am Samstag hatten erneut Hunderttausende Katalanen für eine Abspaltung und gegen die langjährigen Haftstrafen für ihre Anführer protestiert.

Linkspartei in Thüringen laut Prognose stärkste Kraft

Erfurt - Aus der Landtagswahl in Thüringen ist die Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow einer Prognose zufolge deutlich als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Linke erreichte bei der Wahl am Sonntag laut der Erhebung des Instituts Infratest dimap für die ARD 29,5 Prozent, während die AfD mit 24,0 Prozent vor der CDU mit 22,5 Prozent auf Platz zwei landete.

Johnson kämpft um Mehrheit für Neuwahl in Großbritannien

London/Brüssel - Großbritanniens Premierminister Boris Johnson kämpft um eine parlamentarische Mehrheit für eine Neuwahl am 12. Dezember. Entsprechend bisheriger Äußerungen von Oppositionspolitikern konnte Johnson bis Sonntag nicht davon ausgehen, wie angestrebt am Montag eine Mehrheit für seinen Vorschlag zu bekommen. Er forderte deshalb die Opposition auf, die Pattsituation zu beenden, und warf ihr vor, das Land in Geiselhaft zu nehmen. Indes machten die Liberaldemokraten und die schottische Nationalpartei SNP einen Vorstoß, Johnson einen Weg zu den Neuwahlen zu eröffnen.

Zehntausende bilden 170 km lange Menschenkette im Libanon

Beirut - Zehntausende Libanesen haben am Sonntag eine Menschenkette durch das Land gebildet, um ein Zeichen für die nationale Einheit des Landes zu setzen. Von Tripoli im Norden des Landes bis Tyros im Süden hielten sich schätzungsweise hunderttausend Männer, Frauen und Kinder über eine Strecke von 170 Kilometern an den Händen.

Metaller-KV: Gewerkschaft erhöht Druck vor fünfter Runde

Wien - Die Gewerkschaft erhöht den Druck für die am Montag stattfindende fünfte Metaller-KV-Runde. Sollte es zu keiner Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag kommen, dann wollen die Arbeitnehmervertreter österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und weitere Kampfmaßnahmen beschließen. Die Arbeitgeber fordern die Arbeitnehmer indes auf, ihr Forderungspaket zu ändern. Die Gewerkschaft pocht weiterhin auf ihre Forderung nach einer 4,5-prozentigen Lohn- und Gehaltserhöhung bzw. einem Mindestbetrag von 100 Euro für die rund 130.000 Beschäftigten.

72-jähriger Steirer stürzte in Öblarn mit Auto ab und starb

Öblarn - Ein 72 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Liezen ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Öblarn (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Sonnbergstraße von Sonnberg kommend Richtung Öblarn unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug rollte rund 50 Meter über eine steile Böschung hinunter und prallte frontal gegen einen Baum.

