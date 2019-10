Trump verkündet Tod von IS-Anführer Al-Bagdadi

Washington - Der Chef der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, ist nach Angaben von US-Präsident Donald Trump bei einer Operation von US-Spezialkräften in Nordwestsyrien getötet worden. Das sagte Trump am Sonntag in einer Ansprache im Weißen Haus. Auch zahlreiche seiner Kämpfer seien ums Leben gekommen. Baghdadi sei gestorben, als er bei der Operation eine Sprengstoffweste zur Detonation gebracht habe. Dabei seien auch drei seiner Kinder getötet worden. Der Auslandsgeheimdienst CIA habe beim Orten des IS-Führers geholfen.

EU-Staaten beraten am Montagvormittag über Brexit-Verschiebung

London - Die EU-Staaten könnten bereits am Montagvormittag eine Grundsatzentscheidung über die Verschiebung des Brexit fällen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend aus EU-Kreisen erfuhr, kommen die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten ohne Großbritannien um 10.00 Uhr zusammen.

Johnson will über Neuwahl abstimmen lassen

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will am Montag über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Derzeit hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens um jede Stimme kämpfen.

Metaller-KV - 5. Verhandlungsrunde startet, Gewerkschaft erhöht Druck

Wien - Heute, Montag, startet die fünfte Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der Metalltechnischen Industrie. Sollte es zu keiner Einigung kommen, will die Gewerkschaft österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und Kampfmaßnahmen beschließen. Die Forderungen der Arbeitnehmer und das Angebot der Arbeitgeber liegen noch weit auseinander.

Linkspartei in Thüringen laut Prognose stärkste Kraft

Erfurt - Aus der Landtagswahl in Thüringen ist die Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow einer Prognose zufolge deutlich als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Linke erreichte bei der Wahl am Sonntag laut der Erhebung des Instituts Infratest dimap für die ARD 29,5 Prozent, während die AfD mit 24,0 Prozent vor der CDU mit 22,5 Prozent auf Platz zwei landete.

Kurdenmiliz bekräftigt Rückzug entlang der Grenze zur Türkei

Beirut/Tall Abyad/Akcakale - Gemäß der türkisch-russischen Vereinbarung zu Nordsyrien werden sich die kurdischen Kämpfer nach eigenen Angaben von der "gesamten Grenze mit der Türkei" zurückziehen. "Wir werden uns überall auf eine Distanz von 32 Kilometern zurückziehen", sagte der Sprecher der von der kurdischen YPG-Miliz dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mustafa Bali, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Ausnahmezustand in Chile wird landesweit aufgehoben

Santiago de Chile - Nach den Massenprotesten der vergangenen Tage hat die Staatsführung in Chile für die Nacht auf Montag landesweit die Aufhebung des Ausnahmezustandes angeordnet. Präsident Sebasti�n Pi�era habe die entsprechenden Dekrete unterzeichnet, teilte das Präsidialamt in Santiago de Chile am Sonntag via Twitter mit.

Kein Ende der Waldbrände in Kalifornien in Sicht

San Francisco/Tijuana - Die seit Tagen in Kalifornien wütenden Waldbrände haben am Wochenende Dutzende Häuser zerstört und Zehntausende weitere Menschen in die Flucht getrieben. Ein Brandherd bedroht nun die Stadt Santa Rosa mit rund 165.000 Einwohnern. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht: Starke Windböen und eine niedrige Luftfeuchtigkeit sollen den Flammen bis einschließlich Montag ideale Bedingungen bieten.

