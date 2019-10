EU-Staaten beraten am Vormittag über Brexit-Verschiebung

London - Die EU-Staaten könnten bereits am Montagvormittag eine Grundsatzentscheidung über die Verschiebung des Brexit fällen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntagabend aus EU-Kreisen erfuhr, kommen die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten ohne Großbritannien um 10.00 Uhr zusammen. Für das Treffen wurde demnach eine Beschlussvorlage für eine "flexible" Verlängerung bis zum 31. Jänner 2020 vorbereitet. Großbritannien könnte damit bei Annahme des mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrags aber auch schon per 1. Dezember oder 1. Jänner austreten.

Johnson will über Neuwahl abstimmen lassen

London - Der britische Premierminister Boris Johnson will am Montag über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Derzeit hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens um jede Stimme kämpfen. Die Abstimmung soll am Nachmittag nach einer Debatte im Unterhaus erfolgen. Die genaue Uhrzeit ist aber noch unklar. Man rechnet mit etwa 18 Uhr (MEZ).

Einsatz gegen IS-Spitze läuft nach Tod Baghdadis weiter

Damaskus/Washington - Nach dem Tod von IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi läuft der Einsatz in Syrien gegen hochrangige Vertreter der Terrormiliz "Islamischer Staat" weiter. Der Kommandant der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mazloum Abdi, sprach auf Twitter von "andauernden Operationen, um IS-Anführer zu jagen". Ziel eines Einsatzes nach dem Tod Baghdadis sei Abu al-Hassan al-Muhajir gewesen, der Sprecher des IS. Nach Angaben der Kurdenmiliz YPG, die die SDF dominiert, wurde Muhajir dabei getötet.

Peronist Fernandez zum Präsidenten Argentiniens gewählt

Buenos Aires - Der Mitte-Links-Politiker Alberto Fernandez hat nach ersten amtlichen Ergebnissen die Präsidentenwahl in Argentinien gewonnen. Der Oppositionskandidat liegt nach Auszählung der meisten Stimmen deutlich vor Amtsinhaber Mauricio Macri, wie am Montag aus Zahlen der Wahlbehörde hervorging. Die ersten offiziellen Ergebnisse zeigen den Peronisten Fernandez mit 47,21 Prozent der Stimmen vor dem konservativen Macri mit 41,42 Prozent. Damit hätte Fernandez genug Stimmen, um eine Stichwahl zu vermeiden. Macri räumte bereits seine Niederlage ein.

Klarer Sieg der rechten Lega bei Regionalwahl in Umbrien

Rom - Bei der Regionalwahl in der mittelitalienischen Region Umbrien am Sonntag hat das Mitte-Rechts-Lager unter der Führung der rechten Lega-Partei einen klaren Sieg errungen. Die Mitte-Rechts-Kandidatin und Lega-Senatorin Donatella Tosei behauptete sich laut endgültigen Wahlergebnissen mit 57 Prozent der Stimmen. Ihr Mitte-Links-Rivale um das Amt des Regionalpräsidenten, Vincenzo Bianconi, musste sich mit 37 Prozent begnügen. Das Wahlergebnis in Umbrien gilt als schwere Niederlage für die Regierungsparteien in Rom.

5. Verhandlungsrunde zum Metaller-KV startet

Wien - Heute startet die fünfte Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der Metalltechnischen Industrie. Sollte es zu keiner Einigung kommen, will die Gewerkschaft österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und Kampfmaßnahmen beschließen. Die Forderungen der Arbeitnehmer und das Angebot der Arbeitgeber liegen noch weit auseinander. Die Gewerkschaft pocht weiterhin auf ihre Forderung nach einer 4,5-prozentigen Lohn- und Gehaltserhöhung, die Arbeitgeber hatten in der vierten Verhandlungsrunde ein Gehalts- und Lohnplus von 1,8 Prozent geboten.

Festakt zum Abschied von EZB-Präsident Draghi in Frankfurt

Frankfurt - Nach acht Jahren an der Spitze der Europäischen Zentralbank EZB wird Notenbankchef Mario Draghi heute bei einem Festakt in der Zentrale der Währungshüter in Frankfurt verabschiedet. Zu der Veranstaltung wird viel politische Prominenz aus Europa erwartet, darunter die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Präsident Sergio Mattarella. Die Amtszeit Draghis, in der die EZB kein einziges Mal ihre Zinsen erhöht hat, endet am 31. Oktober. Ab November übernimmt die ehemalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), die Französin Christine Lagarde, das Ruder.

82-jähriger Bergwanderer in Tirol tödlich verunglückt

Neustift im Stubaital/Innsbruck - Ein 82-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag beim Bergwandern im Pinnistal in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) tödlich verunglückt. Der Österreicher war nach Angaben der Polizei von der Bergstation der Elfergondelbahn Richtung Pinnisalm unterwegs, als er gegen 14.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu Sturz kam und rund 150 Meter über steiles, felsdurchsetztes Wald- und Wiesengelände abstürzte. Für den Mann gab es nach dem Unfall keine Hilfe mehr.

(Schluss) mf