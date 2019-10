Brexit-Hängepartie geht weiter - EU gewährt Aufschub bis Ende Jänner

Brüssel/London - In der Brexit-Hängepartie bietet die EU Großbritannien kurz vor Ablauf der Austrittsfrist einen weiteren Aufschub bis zum 31. Jänner an. EU-Ratspräsident Donald Tusk twitterte am Montag, die verbleibenden 27 EU-Staaten hätten sich auf diesen Schritt verständigt. Die Entscheidung könne formell durch ein schriftliches Verfahren umgesetzt werden, ohne dass ein EU-Gipfeltreffen nötig werde. Die Regelung sei flexibel angelegt und erlaube auch einen früheren Ausstieg, falls das Londoner Parlament den Brexit-Vertrag mit der EU vorher ratifizieren sollte.

Entscheidung über Koalitionsverhandlungen bald nach 8. November

Wien - Die Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und Grünen sollen bis Freitag, 8. November, abgeschlossen werden. Bald danach werden beide Parteien entscheiden, ob sie in formale Koalitionsverhandlungen eintreten. Der Erweiterte Bundesvorstand der Grünen wird voraussichtlich schon am Wochenende unmittelbar danach zusammentreten, hieß es am Montag von Grüner Seite gegenüber der APA. ÖVP-Obmann Sebastian Kurz hatte bereits vergangenen Freitag angekündigt, dass er nach dem 8. November seine Parteigremien informieren und danach eine Entscheidung bekannt geben werde. Einen konkreten Termin dafür gebe es noch nicht, hieß es am Montag in der ÖVP.

5. Metaller-KV-Runde läuft - Verhandlungen bis in die Nacht erwartet

Wien - Einen Verhandlungsmarathon bis in die Nacht erwarten Gewerkschaft und Arbeitgebervertreter am Montag in der fünften Metaller-KV-Runde. Sollte es zu keiner Einigung auf einen neuen Kollektivvertrag kommen, dann wollen die Arbeitnehmervertreter ab Dienstag österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und weitere Kampfmaßnahmen beschließen. Die Arbeitgeber wollen bei Bedarf auch am Dienstag weiterverhandeln, die Gewerkschaft lehnt das ab. Sie verlangt u.a. 4,5-prozentige Lohn- und Gehaltserhöhungen.

Einsatz gegen IS-Spitze läuft nach Tod Baghdadis weiter

Damaskus/Washington - Nach dem Tod von IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi läuft der Einsatz in Syrien gegen hochrangige Vertreter der Terrormiliz "Islamischer Staat" weiter. Der Kommandant der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Mazloum Abdi, sprach auf Twitter von "andauernden Operationen, um IS-Anführer zu jagen". Ziel eines Einsatzes nach dem Tod Baghdadis sei Abu al-Hassan al-Muhajir gewesen, der Sprecher des IS. Nach Angaben der Kurdenmiliz YPG, die die SDF dominiert, wurde Muhajir dabei getötet.

Gewaltverbrechen an Familie in Kottingbrunn forderte drei Tote

Kottingbrunn - Das Gewaltverbrechen in Kottingbrunn (Bezirk Baden) vom Sonntag hat drei Tote gefordert. Nach einer 29-Jährigen und ihrer Tochter (2), die erstochen worden waren, starb Montagfrüh im Wiener SMZ Ost-Donauspital auch ein elf Monate alter Bub. Der tatverdächtige Ehemann und Vater (31) war nach Polizeiangaben geständig, seine Familie getötet zu haben. Ein Ehestreit soll der Auslöser gewesen sein.

Nach Home Invasion in Gänserndorf: Verdächtiger festgenommen

St. Pölten/Gänserndorf - Nach einer Home Invasion im Juli in Gänserndorf ist ein 32-Jähriger gefasst worden. Der Wiener soll den Raub während eines Haftausgangs aus der Justizanstalt Krems begangen haben, hieß es bei einer Pressekonferenz am Montag. Bei der Tat war eine 62-Jährige in ihrem Haus überfallen und gefesselt worden. Die Frau war bereits zum zweiten Mal Opfer einer Home Invasion geworden. Der Beschuldigte wurde bereits am 7. August in Wien festgenommen.

Drohung mit Messer bei Streit um Platz auf Schaukel in Wien

Wien - Ein 43 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend in Wien-Favoriten mit Jugendlichen wegen des Platzes auf einer Schaukel in Streit geraten. Er soll die Teenager mit zwei Messer bedroht haben. Sein 19 Jahre alter Sohn nahm ihm diese ab und warf sie ins Gebüsch. Der Türke hatte 2,28 Promille. Warum der 43-Jährige den Platz auf der Schaukel haben wollte, blieb unklar. Der Mann wurde festgenommen, sein Sohn angezeigt, berichtete die Polizei am Montag.

"For Forest": Klagenfurter Stadion-Wald kommt nach Niederösterreich

Klagenfurt - Einen Tag nachdem der Klagenfurter Stadion-Wald zum letzten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich war, hat "For Forest"-Geschäftsführer Herbert Waldner am Montag bei einer Pressekonferenz Bilanz gezogen. Demnach verzeichnete man 200.237 Besucher im Wörthersee-Stadion. Die Bäume sollen am Tullnerfeld in Niederösterreich fix verpflanzt werden. "For Forest" soll zu einer Weltmarke werden, ein "For Forest-Forum" ähnlich wie das Forum Alpbach plant der Bauunternehmer ebenso, wie eine Forschungseinrichtung und Kunstprojekte.

