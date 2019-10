Premierminister Johnson stimmt Brexit-Verschiebung zu

Brüssel/London - Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Montagabend der von der Europäischen Union angebotenen Verschiebung des Brexit auf den 31. Jänner zugestimmt. Damit läuft eine 24-Stunden-Frist innerhalb der die 27 verbleibenden EU-Staaten dem Verfahren zustimmen müssen. In dem Brief an den EU-Ratspräsidenten Donald Tusk bittet der britische Regierungschef die Staatengemeinschaft nach eigenen Angaben auch, eine weitere Brexit-Verschiebung auszuschließen.

Medien: Britische Regierung hat Plan B für Neuwahl im Dezember

London - Die britische Regierung will Medienberichten zufolge im Falle eines Scheiterns der Neuwahl-Pläne von Premierminister Boris Johnson bereits am Dienstag einen weiteren Versuch dazu unternehmen. Das berichtete u.a. die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise. Am Montagabend sollen die Abgeordneten im Unterhaus über einen Vorstoß der Regierung für eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen.

Zwei Verletzte bei Schüssen vor Moschee in Frankreich

Bayonne - Ein Mann hat vor einer Moschee im Südwesten Frankreichs das Feuer eröffnet und zwei Menschen schwer verletzt. Der mutmaßliche Schütze konnte kurze Zeit später in seinem Haus am Montagnachmittag festgenommen werden, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Der Täter habe zunächst versucht, vor der Tür der Moschee in Bayonne Feuer zu legen. Dabei sei er von zwei Männern überrascht worden und habe auf diese geschossen. Zum Tatmotiv gab es zunächst keine weiteren Informationen.

Fünf Tote bei neuen regierungskritischen Protesten in Bagdad

Bagdad - In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind am Montag bei neuen regierungskritischen Protesten fünf Menschen getötet worden. Wie genau die Demonstranten starben, sei unklar, sagte Ali Bajati von der irakischen Menschenrechtskommission der Nachrichtenagentur AFP. In den vergangenen Tagen waren in Bagdad viele Demonstranten durch Tränengasgranaten der Polizei schwer verletzt worden. Seit Beginn der Proteste Anfang des Monats wurden mittlerweile knapp 240 Menschen getötet.

Nawalny und Unterstützer zu Millionenstrafe verurteilt

Moskau - Der prominente Kremlkritiker Alexej Nawalny und seine Unterstützer sind von einem russischen Gericht zu Schadenersatzzahlungen von insgesamt 88 Millionen Rubel (1,2 Millionen Euro) an ein dem Kreml nahestehendes Unternehmen verurteilt worden. Wie Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch am Montag mitteilte, befand das Gericht sie der Verleumdung schuldig. Nawalny, seine Anti-Korruptions-Stiftung FBK und die Oppositionspolitikerin Ljubow Sobol, die von der Parlamentswahl dieses Jahr ausgeschlossen worden war, müssen dem Anbieter von Schulverpflegung jeweils 29 Millionen Rubel zahlen.

Gewaltverbrechen an Familie in Kottingbrunn forderte drei Tote

Kottingbrunn - Das Gewaltverbrechen in Kottingbrunn (Bezirk Baden) vom Sonntag hat drei Tote gefordert. Nach einer 29-Jährigen und ihrer Tochter (2), die erstochen worden waren, starb Montagfrüh im Wiener SMZ Ost-Donauspital auch ein elf Monate alter Bub. Der tatverdächtige Ehemann und Vater (31) war nach Polizeiangaben geständig, seine Familie getötet zu haben. Ein Ehestreit soll der Auslöser gewesen sein.

5. Metaller-KV-Runde läuft vermutlich bis in die Nacht

Wien - Die Verhandler bei den Metaller-KV-Verhandlungen lassen sich vorerst nicht in die Karten blicken. "Es ist alles offen", hieß es am Montagabend aus Verhandlerkreisen zur APA. Die fünfte Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie läuft seit dem Vormittag. "Die Chancen auf einen Abschluss stehen 50/50", hieß es aus anderen Verhandlerkreisen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, wollen die Arbeitnehmervertreter ab Dienstag österreichweit Betriebsversammlungen abhalten und weitere Kampfmaßnahmen beschließen.

Mann in England starb an riesigem Schornstein hängend

Carlisle - Ein über viele Stunden kopfüber an der Spitze eines über 80 Meter hohen Schornsteins hängender Mann ist tot. Das bestätigte die örtliche Polizei am frühen Montagabend im nordenglischen Carlisle. Die Feuerwehr hatte stundenlang versucht, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien und ihn heil auf den Boden zu bringen. Warum er auf den Schornstein geklettert war, war zunächst unklar.

