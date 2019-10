Labour will Neuwahlen in Großbritannien zustimmen

London - Großbritannien steuert auf eine Neuwahl im Dezember zu. Im Ringen um einen Ausweg aus der britischen Brexit-Blockade macht Oppositionschef Jeremy Corbyn den Weg nun doch frei. Die Bedingung, dass ein ungeregelter EU-Austritt vom Tisch sein müsse, sei jetzt erfüllt, sagte der Labour-Chef am Dienstag. Zunächst war noch unklar, ob auch der vorgeschlagene Wahltermin 12. Dezember Zustimmung erhält.

Trump: Auch erster Stellvertreter Baghdadis von US-Soldaten getötet

Washington - US-Soldaten haben nach Angaben von Präsident Donald Trump auch die "Nummer eins" unter den möglichen Nachfolgern von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi getötet. In einer Twitter-Botschaft erklärte der US-Präsident am Dienstag, dieser hätte "höchstwahrscheinlich" nach dem Tod Baghdadis die Führung der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) übernommen. "Jetzt ist auch er tot", erklärte Trump, ohne die Identität des Mannes zu nennen. Die Kurdenmiliz YPG hatte am Sonntag mitgeteilt, IS-Sprecher Abu al-Hassan al-Muhajir sei getötet worden. Muhajir galt als eine der wichtigsten Figuren im IS.

Gefechte zwischen türkischer Armee und syrischen Truppen

Damaskus/Ankara - Kurz vor Ablauf einer Waffenruhe in Nordsyrien hat es in der Region erstmals direkte Gefechte zwischen der türkischen Armee und den syrischen Regierungstruppen gegeben. Bei den Kämpfen nahe der türkischen Grenze seien sechs syrische Soldaten getötet worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag. Am Abend sollte eine Frist ablaufen, die Ankara und Moskau den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) zum Rückzug gesetzt hatten.

Konfliktparteien ziehen Truppen von Front in Ostukraine ab

Kiew - In der Ostukraine haben die Konfliktparteien im Luhansker Gebiet mit einem weiteren Truppenabzug begonnen. Sowohl die Armee als auch die prorussischen Separatisten schossen am Dienstag bei dem Ort Solote an der Frontlinie weiße und grüne Signalraketen als Startschuss ab, wie die ukrainische Armee und die Separatisten bestätigten. Damit erklärten sie sich bereit, ihre Truppen mit Gerät etwa einen Kilometer von der Frontlinie zurückzuziehen.

Kurz sah guten Austausch mit Kogler

Wien - Nichts substanziell Neues hat das Spitzen-Gespräch der Chefs von ÖVP und Grünen am Dienstag ergeben. Immerhin: die Stimmung scheint noch immer in Ordnung zu sein. VP-Obmann Sebastian Kurz sah "wieder einmal einen guten Austausch" mit Grünen-Bundessprecher Werner Kogler. Beinahe wortgleich berichteten die Parteichefs über den Inhalt der Unterredung, nämlich die Rahmenbedingungen für Österreich in den nächsten Jahren angesichts internationaler Wirtschaftsentwicklungen. Wo man sich da einig war bzw. wo Unterschiede bestünden, sagte keiner der beiden.

Datenskandal: Post erhielt 18 Mio. Euro Verwaltungsstrafe

Wien - Die Österreichische Post hat im Datenskandal um die Speicherung von Parteiaffinitäten von Millionen Post-Kunden und dem Verkauf dieser Daten an wahlwerbende Parteien eine Verwaltungsstrafe von 18 Mio. Euro von der Datenschutzbehörde erhalten. Das teilte die Post am Dienstag mit. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig, die Post legt Rechtsmittel gegen den Bescheid in erster Instanz ein.

Knapp 3.300 Strafmandate für Schulschwänzer im ersten Jahr

Wien - Seit dem Schuljahr 2018/19 gelten strengere Regeln für Schulschwänzer. Ab dem vierten unentschuldigten Fehltag im Laufe der neunjährigen Schulpflicht muss die Schule Anzeige erstatten, die Bezirksverwaltungsbehörde muss für die Verwaltungsübertretung Strafen zwischen 110 und 440 Euro verhängen. Im ersten Jahr wurde 3.288 Mal gestraft, wie der "Kurier" berichtet. Die mit Abstand meisten Strafen wurden in Wien verhängt (1.650 Fälle).

Wiener Börse tendiert im Verlauf etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX hat am frühen Dienstagnachmittag 0,73 Prozent auf 3.166,16 Zähler verloren. Auch die meisten anderen europäischen Indizes zeigten sich mit negativen Vorzeichen. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger vor der morgigen US-Zinsentscheidung. Die Titel von Palfinger zogen nach Zahlenvorlage um 4,9 Prozent an. BAWAG-Aktien tendierten nach Ergebnissen unverändert.

