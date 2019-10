Labour will Neuwahlen in Großbritannien zustimmen

London - Großbritannien steuert auf eine Neuwahl im Dezember zu. Im Ringen um einen Ausweg aus der britischen Brexit-Blockade macht Oppositionschef Jeremy Corbyn den Weg nun doch frei. Die Bedingung, dass ein ungeregelter EU-Austritt vom Tisch sein müsse, sei jetzt erfüllt, sagte zuvor Labour-Chef Corbyn. Zunächst war noch unklar, ob auch der vorgeschlagene Wahltermin 12. Dezember Zustimmung erhält. Indes segneten auch die EU-Staats- und Regierungschefs den Brexit-Aufschub bis Ende Jänner offiziell ab.

Kurdenmiliz vor Ende der Waffenruhe aus Nordsyrien abgezogen

Damaskus/Ankara - Die Kurdenmiliz YPG ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu kurz vor Ablauf einer Waffenruhe aus Nordsyrien abgezogen. Nun hätten dort syrische Grenztruppen und die russische Militärpolizei die Kontrolle übernommen, sagte Schoigu. Eine zwischen Russland und der Türkei vereinbarte Waffenruhe endete offiziell. Sie dürfte nun weiter gelten. Die türkische Führung ußerte sich vorsichtiger und will mit "Patrouillen feststellen, ob sich die Terroristen tatsächlich zurückgezogen haben oder nicht".

Weitere belastende Aussage gegen Trump in Ukraine-Affäre

Washington/Kiew - In der Ukraine-Affäre um möglichen Machtmissbrauch durch Donald Trump bringt ein hochrangiger US-Offizier den Präsidenten in Erklärungsnot. Oberstleutnant Alexander Vindman, Ukraine-Experte im Nationalen Sicherheitsrat, erschien am Dienstag für eine nicht-öffentliche Aussage vor Abgeordneten im Kongress. Im Entwurf für sein Eingangsstatement äußerte er große Besorgnis über jenes Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Juli, das im Zentrum der Affäre steht.

Trump: Auch erster Stellvertreter Baghdadis von US-Soldaten getötet

Washington - US-Soldaten haben nach Angaben von Präsident Donald Trump auch die "Nummer eins" unter den möglichen Nachfolgern von IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi getötet. In einer Twitter-Botschaft erklärte der US-Präsident am Dienstag, dieser hätte "höchstwahrscheinlich" nach dem Tod Baghdadis die Führung der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) übernommen. "Jetzt ist auch er tot", erklärte Trump, ohne die Identität des Mannes zu nennen. Die Kurdenmiliz YPG hatte am Sonntag mitgeteilt, IS-Sprecher Abu al-Hassan al-Muhajir sei getötet worden. Muhajir galt als eine der wichtigsten Figuren im IS.

Kurz sah guten Austausch mit Kogler

Wien - Nichts substanziell Neues hat das Spitzen-Gespräch der Chefs von ÖVP und Grünen am Dienstag ergeben. Immerhin: die Stimmung scheint noch immer in Ordnung zu sein. VP-Obmann Sebastian Kurz sah "wieder einmal einen guten Austausch" mit Grünen-Bundessprecher Werner Kogler. Beinahe wortgleich berichteten die Parteichefs über den Inhalt der Unterredung, nämlich die Rahmenbedingungen für Österreich in den nächsten Jahren angesichts internationaler Wirtschaftsentwicklungen. Wo man sich da einig war bzw. wo Unterschiede bestünden, sagte keiner der beiden.

Küstenhochwasser bedroht mehr Menschen als gedacht

Washington - In den kommenden Jahrzehnten sind laut einer Studie Hunderte Millionen Menschen mehr als angenommen von regelmäßigem Hochwasser bedroht. Ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen seien bis 2050 Küstengebiete, in denen heute 300 Mio. Menschen leben, mindestens ein Mal jährlich von Überschwemmungen betroffen, legte die US-NGO Climate Central am Dienstag auf Grundlage eines neu entwickelten Rechenmodells dar.

Lokomotive stieß mit Kleintransporter in Ägypten zusammen

Luxor - Beim Zusammenstoß einer Lokomotive mit einem Kleintransporter sind in der Stadt Luxor im Süden Ägyptens mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere seien verletzt worden, teilte die Bahnbehörde am Dienstag mit. Der Wagen habe die Gleise mit mehreren Insassen an einem illegalen Übergang gekreuzt und sei dabei von der Lok erfasst worden.

Wiener Börse schließt gut behauptet

Wien - Der heimische Leitindex ATX hat am Dienstag leicht um 0,04 Prozent gewonnen und schloss bei 3.190,52 Zählern. Das internationale Umfeld fand im Vorfeld der morgigen US-Zinsentscheidung keine klare Richtung. Unter den heimischen Einzelwerten rückten Palfinger mit einem Kursanstieg um 3,16 Prozent nach Zahlenvorlage in den Fokus. Auch die BAWAG hat Ergebnisse präsentiert - die Aktie gewann 0,58 Prozent.

