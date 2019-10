Türkisch-russische Patrouillen in Syrien ab Freitag

Tall Abyad/Akcakale - Die Türkei und Russland haben sich auf gemeinsame Militärpatrouillen in Nordsyrien verständigt. Dies teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in Ankara mit. Demnach werden die Patrouillen am Freitag starten und zunächst einen Streifen von sieben Kilometern umfassen. Moskau hatte Ankara zuvor vom Abzug der Kurdenmiliz YPG aus der sogenannten "Sicherheitszone" informiert.

USA stufen Massaker an Armeniern als Völkermord ein

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkrieges mit überwältigender Mehrheit als Völkermord anerkannt. Die entsprechende Resolution wurde am Dienstag mit 405 zu 11 Stimmen angenommen. Die USA würden demnach den Völkermord an den Armeniern anerkennen und die Tötung von 1,5 Millionen Armeniern durch das Osmanische Reich verurteilen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Anerkennung als wertlos.

Premier Johnson schwört Mitstreiter auf harten Wahlkampf ein

London - Der britische Premierminister Boris Johnson stimmt seine konservativen Mitstreiter auf einen harten Wahlkampf ein. "Es wird eine hart umkämpfte Wahl - und wir werden unser Bestes geben", sagte Johnson am Mittwoch vor Abgeordneten seiner Tory-Partei mit Blick auf die Neuwahlen am 12. Dezember. "Für das Land ist es Zeit zusammenzukommen, den Brexit umzusetzen und voranzuschreiten." Johnson hofft auf eine klare Mehrheit nach den Neuwahlen, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen.

FPÖ bleibt Rechenschaftsbericht vorerst schuldig

Wien - Die FPÖ hat dem Rechnungshof bisher keine Bilanz für das Jahr 2018 vorgelegt. Die Frist dafür ist Ende September abgelaufen, auch die vierwöchige Nachfrist ist verstrichen. Finanzreferent Hubert Fuchs ersuchte in einer Aussendung um "Verständnis". Er will die von der Wiener Landespartei eingeleitete "Sonderprüfung" der Spesen von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache abwarten. Der Rechnungshof bestätigte, von der FPÖ über die Verzögerung informiert worden zu sein.

Fischer verteidigt Auftritt im Abdullah-Zentrum

Wien - Alt-Bundespräsident Heinz Fischer hat seinen Auftritt bei der Konferenz des umstrittenen, weil von Saudi-Arabien finanzierten "König-Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID), verteidigt. Man könne nicht immer nur vom Brückenbauen reden, man müsse die Brücken, die bereits existierten, auch nutzen, sagte Fischer am Mittwoch am Rande der Konferenz zu Hassrede.

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Wiener Südosttangente

Wien - Bei einem Unfall auf der Wiener Südosttangente (A23) sind am Mittwoch zwei Männer schwer verletzt worden. Beide wurden aus dem Fahrzeug geschleudert, einer unter dem Wagen eingeklemmt. Die Berufsrettung Wien war mit neun Fahrzeugen sowie mit dem Rettungshubschrauber C9 im Einsatz. Die Fahrbahn war am späteren Mittwochvormittag wieder zweispurig befahrbar. Die dritte Fahrspur Richtung Süden blieb zunächst gesperrt. Der Rückstau reichte laut Asfinag rund zehn Kilometer zurück.

Nepalese bestieg 14 Achttausender in sieben Monaten

Kathmandu - Anfangs hielten viele Nirmal Purjas Idee für ein Hirngespinst: Der Nepalese wollte alle 14 Achttausender der Welt besteigen - in sieben Monaten. 189 Tage nachdem Purja den ersten der 14 Gipfel, den Annapurna in Nepal, erklommen hat, ist der 36-Jährige am Ziel. Der Bergsteigerclub Nepal Mountaineering Association hat jetzt mit dem Xixabangma in Tibet Purjas 14. Gipfelstürmung bestätigt.

