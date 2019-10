Schwere Kämpfe zwischen türkischem und syrischem Militär

Tall Abyad/Akcakale - Zwischen der türkischen und der syrischen Armee ist es laut einem Bericht staatlicher syrischer Medien im Norden des Landes zu schweren Zusammenstößen gekommen. Die Kämpfe konzentrierten sich auf die Umgebung der Grenzstadt Ras al-Ayn. Zuvor hatte die Türkei angekündigt, dass ab Freitag türkisch-russische Militärpatrouillen in Nordsyrien stattfinden werden. Die Türkei will eine 30 Kilometer breite und über 400 Kilometer lange Sicherheitszone einrichten.

Fragestunde im britischen Parlament als Wahlkampfauftakt

London - Der britische Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei haben am Mittwoch mit einem heftigen Wortgefecht den Auftakt zum Wahlkampf gegeben. Bei der voraussichtlich letzten Fragestunde vor der geplanten Neuwahl am 12. Dezember warf Johnson seinem Widersacher vor, die Wirtschaftskraft des Landes mit seinen Plänen für Steuererhöhungen und Verstaatlichungen aufs Spiel zu setzen. Corbyn bezichtigte Johnson hingegen, mit einem geplanten Handelsabkommen mit den USA den "Ausverkauf" des Landes anzusteuern.

Barnier sieht ungeregelten Brexit weiterhin als möglich an

Brüssel/London - Der EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier sieht die Gefahr eines ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union als noch nicht gebannt an. "Wir müssen uns weiter darauf vorbereiten", sagte Barnier am Mittwoch vor dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss in Brüssel. Große Differenzen bestünden in den Mitgliedsstaaten in Hinblick auf die Vorbereitung auf einen ungeregelten Brexit zwischen großen Firmen und Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU), erklärte Barnier und forderte, besonders die Arbeit mit KMU weiterzuführen.

Fischer verteidigt Auftritt im Abdullah-Zentrum

Wien - Alt-Bundespräsident Heinz Fischer hat seinen Auftritt bei der Konferenz des umstrittenen, weil von Saudi-Arabien finanzierten "König-Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID), verteidigt. Man könne nicht immer nur vom Brückenbauen reden, man müsse die Brücken, die bereits existierten, auch nutzen, sagte Fischer am Mittwoch am Rande der Konferenz zu Hassrede.

Chiles Präsident sagt UNO-Klimakonferenz im Dezember ab

Santiago de Chile - Chiles Präsident Sebastian Pinera hat wegen der sozialen Unruhen im Land die UNO-Klimakonferenz abgesagt. Nach mehr als zehn Tagen teils gewaltsamer Proteste gegen soziale und wirtschaftliche Ungleichheit verzichte seine Regierung auf die Organisation der Klimakonferenz COP25 (2. bis 13. Dezember) sowie des Gipfeltreffens des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec), so Pinera am Mittwoch.

Grasser-Prozess: Diskrete Geschäfte mit Buwog-Geld in Liechtenstein

Wien - Am 118. Tag im Grasser-Korruptionsprozess haben heute drei Zeugen ausgesagt, die mit dem Geldtransfer der Buwog-Millionenprovision nach Liechtenstein und weiteren Geldflüssen befasst waren. Dabei spielte Diskretion eine große Rolle, statt Banküberweisungen wurden Bargeldtransfers gemacht. Alle drei Zeugen wurden per Videokonferenz aus dem Wiener Straflandesgericht befragt. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.

Dänemark gibt grünes Licht für Pipeline Nord Stream 2

Kopenhagen - Nach langem Zögern hat auch Dänemark grünes Licht für den Bau der umstrittenen russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 durch seine Gewässer gegeben. Die Genehmigung aus Dänemark war die letzte große Hürde für das Pipeline-Projekt, alle anderen betroffenen Länder hatten dem Bau bereits zugestimmt. Die vor allem von den USA kritisierte über 1.200 Kilometer lange Pipeline wird unter der Führung des russischen Gaskonzerns Gazprom errichtet. Mehrere europäische Firmen, darunter die österreichische OMV, sind an der Finanzierung der Röhre beteiligt.

Hering-Hagenbeck wird neuer Direktor des Tiergartens Schönbrunn

Wien - Stephan Hering-Hagenbeck wird ab 1. Jänner 2020 der neue Direktor des Wiener Tiergartens Schönbrunn. Der 52-jährige promovierte Biologe folgt Dagmar Schratter nach, die den Zoo fast 13 Jahre lang erfolgreich geführt hat und in zwei Monaten in Pension geht. Der gebürtige Frankfurter verfügt über viel Erfahrung, u.a. war er Geschäftsführer und zoologischer Direktor des Tierparks Hagenbeck in Hamburg.

(Schluss) grh