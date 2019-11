Erstmals türkisch-russische Grenzpatrouillen in Nordsyrien

Istanbul - Nach dem Abzug der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus dem türkischen Grenzgebiet in Nordsyrien sollen dort am Freitag erstmals türkische und russische Soldaten gemeinsam auf Patrouille gehen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Patrouillen vergangene Woche bei einem Treffen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin in Sotschi vereinbart.

Lagarde tritt Posten als EZB-Präsidentin an

Frankfurt - Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, tritt am Freitag ihren Posten an. Die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) löst Mario Draghi ab, dessen achtjährige Amtszeit an der EZB-Spitze am 31. Oktober endet. Damit bestimmt erstmals eine Frau die Geschicke der EZB, die über die Geldpolitik für die Eurozone entscheidet. Hauptziel der Zentralbank ist Preisstabilität. Zur Amtsübernahme der Französin in Frankfurt werden Proteste gegen die Notenbank erwartet.

Das Rauchen in heimischen Lokalen ist Geschichte

Wien/Graz - Mit dem heutigen Freitag ist das Rauchen in heimischen Lokalen Geschichte, um 0.00 Uhr wurden die letzten Zigaretten ausgedämpft. Damit wurde das absolute Rauchverbot in der Gastronomie nach langer Diskussion umgesetzt. Ursprünglich von Rot-Schwarz beschlossen, wurde es von der Türkis-Blau gekippt, um nach Volksbegehren und Ibiza vom Parlament im Spiel der freien Kräfte beschlossen zu werden. Den Wirten drohen saftige Strafen bei Verstößen: Die erste Anzeige kostet 800 Euro, die Höchststrafe beträgt 10.000 Euro bei Wiederholungstäterschaft.

Wirtschaftskammer beruft "Konjunkturgipfel" ein

Wien - Die Wirtschaftskammer sorgt sich um den Konjunkturabschwung, der aus Deutschland nach Österreich hereinspielt. Um Maßnahmen dagegen zu beraten, hat WKÖ-Präsident Harald Mahrer für Donnerstag zu einem "Konjunkturgipfel" mit Vertretern der Fachverbände und der Wirtschaft eingeladen. Stargast ist Christoph Schmidt, Chef der deutschen Wirtschaftsweisen, die am Tag davor ihre Prognosen aktualisieren. Im Anschluss will Mahrer in einem Pressegespräch mit Schmidt das Positionspapier der Wirtschaft präsentieren.

Winterreifenpflicht tritt in Kraft

Wien - Am heutigen Freitag tritt in Österreich die "situative Winterausrüstungspflicht" für Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen in Kraft. Autofahrer müssen ab 1. November bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder alternativ auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten allerdings nur dann, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Polizei kann bei Verstößen gegen die Winterausrüstungspflicht Strafen bis 5.000 Euro verhängen.

Nordkorea testete Mehrfach-Raketenabschussrampe

Seoul - Ungeachtet internationaler Kritik treibt Nordkorea sein umstrittenes Raketenprogramm voran. Das kommunistische Regime hat am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) den erfolgreichen Test einer großen Raketenabschlussrampe vermeldet, die mehrere Geschoße gleichzeitig abfeuern kann. Machthaber Kim Jong-un habe sich "zufrieden gezeigt", meldete die Staatsagentur KCNA. Nordkorea hat heuer bereits eine Reihe von Raketen getestet. Das weitgehend isolierte Land hatte unlängst auch mit der Wiederaufnahme der Tests von Langstreckenraketen gedroht.

Umstrittenes russisches Internetgesetz tritt in Kraft

Moskau - In Russland tritt am Freitag ein umstrittenes Internetgesetz in Kraft. Mit dem Gesetz soll nach den Vorstellungen des Kreml ein "souveränes" russisches Internet geschaffen werden. Präsident Wladimir Putin hatte es im Mai unterzeichnet. Das Gesetz sieht unter anderem den Bau einer neuen Netz-Infrastruktur vor. Im Frühjahr hatten Tausende gegen das Gesetz demonstriert, weil sie darin ein Mittel zur Zensur sehen.

Trump verlagert Erstwohnsitz von New York nach Palm Beach

Washington - US-Präsident Donald Trump verlagert seinen Erstwohnsitz von New York nach Palm Beach im Bundesstaat Florida. Neben dem Weißen Haus sind die beiden damit fortan in Trumps Golfresor Mar-a-Lago gemeldet. Trump begründete dies am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter damit, dass er von New Yorker Politikern "sehr schlecht behandelt" werde. Laut der "New York Times" hat die Ummeldung dagegen vor allem steuerlich Gründe.

