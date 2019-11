Nur in einem Lokal in Wien wurde noch geraucht

Wien - Die Wiener Wirte und ihre Gäste dürften das mit gestrigem Freitag in Kraft getretene Rauchverbot sehr ernst nehmen. Das legt zumindest die erste Bilanz des Marktamts nahe. Demnach wurde am Allerheiligentag in nur einem von 247 kontrollierten Lokalen geraucht. In drei Fällen fehlte zudem die vorgeschriebene Kennzeichnung des Rauchverbots, wie das Marktamt am Samstag mitteilte.

Über 50 Soldaten in Mali bei Überfall getötet

Bamako - Bei einem der schwersten Angriffe auf die Armee im westafrikanischen Mali sind mehr als 50 Soldaten getötet worden. Bei dem "Terrorangriff" auf einen Militärstützpunkt in Indelimane im Gebiet M�naka nahe der Grenze zu Niger seien 53 Soldaten und ein Zivilist gestorben, teilte der malische Kommunikationsminister Yaya Sangar� am Freitagabend via Twitter mit.

Mehrere Schulkinder starben bei Explosion in Afghanistan

Kabul - Neun Kinder sind im Norden Afghanistans bei der Explosion einer am Straßenrand versteckten Mine ums Leben gekommen. Vier weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. Die Kinder waren auf dem Weg in die Schule, als der Sprengsatz detonierte. In der Gegend sind die islamistischen Taliban stark vertreten.

Zehntausende in Chile demonstrieren erneut für Reformen

Santiago de Chile - In Chile sind erneut Zehntausende Menschen für Reformen auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Santiago de Chile versammelten sich die Demonstranten, darunter viele junge Menschen und Familien, am Freitag auf der zentralen Plaza Italia. Die örtlichen Behörden sprachen von 20.000 Teilnehmern. Der Protest blieb weitgehend friedlich.

Wieder Proteste in Hongkong - Polizei setzte Tränengas ein

Hongkong - In Hongkong haben auch am Samstag wieder Tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. Die Demonstranten zogen durch das Einkaufsviertel Causeway Bay zum Victoria Park, der zum traditionellen Veranstaltungsort für Proteste und Mahnwachen der Demokratiebewegung geworden ist. Dabei errichteten sie mit Metall-Absperrungen Straßenbarrikaden. Die Polizei feuerte Tränengas ab, um die von den Behörden verbotene Kundgebung aufzulösen.

39 Leichen in Lkw laut Polizei vermutlich alle Vietnamesen

Belfast - Nach dem Fund von 39 Leichen in einem Lastwagen nahe London geht die Polizei nach neuesten Erkenntnissen davon aus, dass alle Opfer aus Vietnam stammen. Die Polizei hatte nach der Entdeckung der Leichen in einem Kühllaster zunächst spekuliert, dass die Toten aus China stammten. Nach örtlichen vietnamesischen Medienberichten haben bis zu 28 Familien in den zentralen Provinzen Ha Tinh und Nghe An Angehörige als vermisst gemeldet.

Zweijährige nach Flaschenwurf außer Lebensgefahr

Dortmund - Jenes zweijährige Mädchen, das am Bahnhof im westfälischen Kamen von einer Flasche am Kopf getroffen wurde, schwebt nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Zustand des Kindes sei nach einer Operation stabil, teilte die Polizei Dortmund am Samstag mit. Der Vater des Kindes war mit dem Mädchen die Treppe zu einem Gleis hinaufgestiegen. Unvermittelt flog aus einem durchfahrenden Zug eine Flasche. Sie traf das Kind am Kopf.

Tesla-Chef Musk verkündet seinen Abschied von Twitter

Palo Alto (Kalifornien)/San Francisco - Nachdem ihm einige seiner Tweets ordentlich Ärger eingebracht haben, hat sich Tesla-Chef Elon Musk aus dem Kurzbotschaftendienst Twitter verabschiedet. Seinen mehr als 29 Millionen Abonnenten teilte er seine Entscheidung am Freitag in einer Reihe von Tweets mit: Er sei sich nicht sicher, welchen Nutzen Twitter habe, schrieb der Unternehmer darin und fügte hinzu: "Gehe offline." Daraufhin erhielt Musk tausende Tweets als Reaktionen, viele bedauerten seine künftige Twitter-Abstinenz.

(Schluss) pin